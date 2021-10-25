Культура недовольства побеждает правительство Казахстана

Общество потребления – это гораздо больше, чем товары и услуги

Против любого правительства играют не только его некомпетентность и вороватость, но и культура недовольства, формируемая обществом потребления. В итоге государственное руководство ставится в позицию заведомо проигранного сражения, поскольку культура недовольства – это глобальный тренд, который стимулируется целенаправленно. Судя по официальной пропаганде, правящая элита Казахстана данный фактор не осознает и не учитывает.

Развитие культуры недовольства выступает одним из базовых элементов общества потребления. Потому что как стимулировать спрос, если люди довольны своим жильем, одеждой, автомобилем, местом, куда они обычно едут на отдых? Причем происходит это во всех нишах социальной структуры общества, которое попало в жернова культа потребления. Из-за этого самый бедный из самых богатых тоже комплексует из-за своей сравнительно короткой яхты, «Мазератти» трехлетней давности и мелких бриллиантов у любовницы.

Развитие информационных технологий и социальных сетей сильно подхлестнуло маховик культуры недовольства. Раньше миллиарды людей физически не могли увидеть убранство роскошных апартаментов в топовых отелях или интерьер бизнес-джетов. Теперь даже не нужно все это специально забивать в поисковую строку – реклама сама навязывает подобные вещи.

Умные люди много рассказали и написали о феномене гламура. Суть можно свести к следующему. Лабутены – обувь дорогая, но если их поместить в сундук и зарыть где-нибудь в качестве клада, то раскопавший его через сотню лет в будущем оператор роботов-экскаваторов ничем не обрадуется. В отличие от золотых украшений, драгоценного оружия или скрипки Страдивари, которые для клада будут в самый раз, поскольку обладают реальной, а не условной ценностью, лабутены на такую роль не годятся.

Общество потребления прилично развернулось в Казахстане в первой половине «нулевых» годов. Тогда под поток нефтедолларов росли новостройки, обновлялся автомобильный парк, казахстанцы стали осваивать фешенебельные курорты. Кризис 2008 года все это остановил, а 2015-ый заставил в вопросах потребления откатиться назад. В итоге культура недовольства получила двойной форсаж. Потому что с одной стороны у людей пропали финансовые возможности для взятия очередных рубежей на ниве потребления, а с другой стороны они помнят свои былые возможности.

Счастливчики, которым деньги позволяют находиться в режиме суперпотребления, не исчезли как вид. Не выставлять в социальные сети лобстеров, дорогие алкогольные напитки и подруг из-под ножа лучших пластических хирургов они не могут. Дело в том, что будучи приматами, люди зациклены на трех фундаментальных вещах – еда, размножение и доминирование. Люди с большими деньгами, особенно молодые, не могут выпендриться (продоминировать) каким-нибудь спортивным достижением, научным открытием, сочиненной музыкальной композицией, поэтому «вынуждены» постить «тачки», гаджеты и прочие атрибуты материального превосходства над основной массой населения.

Противостоять всему этому валу предмет Сары Алпысовны Назарбаевой «Самопознание» не в силах. Не может он убедить школьников, будто деликатесы на столе – такая мелочь по сравнению с душевным спокойствием, чистой совестью и умеренностью. Да и, к слову сказать, члены большой семьи новатора образования аскетизмом не блещут.

На личном опыте можем утверждать, что в советское время, когда автомобилей было меньше и весь уровень потребления ниже, люди, довольные своим материальным достатком, встречались чаще. Однозначно большой вклад в это вносила государственная политика, направленная на ограничение и ранжирование потребления в зависимости от социального статуса и профессии. Отсюда куча романтических и уважаемых профессий вроде полярного летчика или шахтера, чей престиж поддерживался материальными факторами.

Чтобы голова не была забита одними материальными вещами, советское государство создавало возможности заниматься альпинизмом или каким другим видом спорта, массовым видом досуга выступало чтение. Кстати, из-за того, что система образования разрушена, многие выпускники современных общеобразовательных школ по уровню грамотности неспособны читать и воспринимать художественную литературу. К тому же у чтения сегодня масса конкурентов в сфере развлечений и отдыха.

Базовый закон экономики гласит, что потребности безграничны, а ресурсы ограничены. Другими словами, правительство изначально поставлено в ситуацию, где оно не в силах закрыть имеющиеся потребности общества. Второй удар по нему наносит то, как оно справляется со своими функциональными обязанностями. В Казахстане давно введена практика, в которой по завершению одной государственной программы (теперь называются «национальные проекты») принимается новая, а итоги по реализации предыдущей не подводятся. В противном случае сразу станет понятно, что ничего путного не сделано. Правда, население и без официального заключения видит результаты, пусть и фрагментарно – каждый со своего места.

Второй удар по деятельности правительства наносит жуткое социальное расслоение, когда богатые могут позволить себе почти все, а многие бедные находятся на грани физического выживания. Робкие попытки пропаганды объяснить такое положение вещей тем, что одни хорошо учились в школе, а потому добились успеха, резонанса у народа не имеют. Тем более, когда про многих нынешних богачей известно не только их происхождение, но и как они учились в школах и вузах.

Вбросить в массы идею о том, будто через своих избранных членов все общество потребляет дефицитные ресурсы, тоже не получилось. Как богачи шикуют в Альпах и на Мальдивах люди видят, но сопричастностью не проникаются.

А тут еще культура недовольства, которая целенаправленно формируется и стимулируется глобальными корпорациями, поскольку выступает составной частью бизнес-процессов. Это примерно то же самое, что противостояние вооруженных сил Казахстана блоку НАТО. С такими вещами в состоянии бороться, возможно, Северная Корея, но там общество потребления не возведено в культ. А в реалиях нашей республики правительство даже гипотетически не в состоянии сделать людей довольными своими структурами повседневности и уровнем благосостояния. Открытым остается вопрос, на какой стадии недовольства населения правительству становится плохо, но это уже другая история.

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