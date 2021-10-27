«Данияр Ашимбаев: «Казахстан — дезориентированное государство». «Старая-новая «Рухани жаңғыру»: как идет духовная модернизация в Казахстане». «Причины национализма в Казахстане глазами социолога». «На хлеб и воду: как инфляция ударит по питанию казахстанцев»

Сетевой Казахстан 27 октября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Данияр Ашимбаев: «Казахстан — дезориентированное государство»» — «Почему казахи противятся модернизации?» — под таким заголовком наше издание недавно опубликовало интервью с политиком, экономистом, общественным деятелем Петром СВОИКОМ, который рассуждал о том, что мешает Казахстану встроиться в модернизационные процессы и почему пренебрежение прошлым тормозит движение в будущее. Учитывая интерес читателей к данной теме, мы решили продолжить ее с политологом, автором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Причин много: у нас нет эффективного госуправления, четкого планирования, дееспособных институтов, стабильного законодательства и тем более качественного контроля за результатами. По большому счету, на данном этапе от государства даже не требуется ни модернизации, ни новых реформ, ему бы провести ревизию того, что уже было сделано. Ведь за эти годы мы столько всего намодернизировали и нареформировали, что дальше некуда – вконец запутались.

IA — CENTR . RU . «Старая-новая «Рухани жаңғыру»: как идет духовная модернизация в Казахстане» — В список национальных проектов, которые не так давно одобрил президент #Казахстана на заседании Высшего совета по реформам, вошел «Ұлттық рухани жаңғыру» или «Национальное духовное возрождение». Про основы духовной модернизации писал еще в 2017 году первый президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ, но, считается, что у «возрождения» не было программного содержания и плана реализации на государственном уровне. На какую почву ляжет новый «Ұлттық рухани жаңғыру» и что за эти годы уже стало пониматься в стране как «духовное возрождение».

SPIK . KZ . «Амиржан Косанов: Лучшие советники – мертвые» — Назначение Ерлана КОЖАГАПАНОВА советником премьер-министра не только наделало много шума среди представителей различных слоев населения Казахстана, но вновь вывело на первый план вопрос о необходимости наличия в нашей стране института советников. В том, есть ли хоть какая-то польза для республики от этих людей в дорогих костюмах, имеющих возможность свободно входить в кабинеты первых лиц государства, нам поможет разобраться политический и общественный деятель Амиржан КОСАНОВ — Пожалуй, самым публичным и потому известным советником президента был в свое время Ермухан Ертысбаев. Да, он был нашим политическим соперником, апологетом режима, но надо отдать ему должное – он делал свое дело: смело вступал в полемику, дискутировал с нами, защищал своего начальника – первого президента Казахстана.

TURANPRESS . KZ . «Потенциальная опасность госдолга» — Внешний долг Казахстана может стать угрозой экономике в случае падения цен на сырье и других катаклизмов, считает финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ. По мнению эксперта, пока государство в состоянии обслуживать внешние заимствования, можно не беспокоиться. Однако экономика Казахстана крайне уязвима перед любыми колебаниями рынков. Кроме того, существенной является опасность внутреннего долга. По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, в правительстве остро не хватает людей, умеющих эффективно работать, не прибегая к гигантским заимствованиям.

365 INFO . KZ . «Причины национализма в Казахстане глазами социолога» — Но по мнению социолога Серика БЕЙСЕМБАЕВА, когда мы выделяем анклавы в качестве одной из основных причин межэтнического напряжения в стране, мы сильно упрощаем проблему. Как показывают исследования в других странах, да и в Казахстане, это далеко не первопричина. Прежде всего необходимо рассматривать социально-политический контекст — Больше всего, на мой взгляд, влияет идеология этнического национализма, которая заложена у нас в определенных группах. Она подогревается проблемой неравенства. И вторая важная вещь — качество госуправления. Возникающие конфликты сопровождаются неэффективностью местной полиции, местных акимов, их коррумпированностью.

SPUTNIK . KZ . «В Казахстане в третий раз за год повысили базовую ставку. Что происходит?» — Национальный банк Казахстана в конце октября уже в третий раз за полгода повысил базовую ставку – до уровня 9,75% годовых. Зачем вообще нужна базовая ставка? О чем сигнализирует это повышение? Как оно отразится на сбережениях казахстанцев, хранящих свои деньги на депозитах? Об этом беседа с аналитиком Ассоциации финансистов Казахстана Рамазаном ДОСОВЫМ — Базовую ставку повышают, в первую очередь, чтобы поддержать покупательскую способность нацвалюты. Ее повышение – это сигнал гражданам о том, что доходность тенговых депозитов, скорее всего, будет позитивной, что гражданам можно не бояться за свои сбережения.

CARAVAN . KZ . «На хлеб и воду: как инфляция ударит по питанию казахстанцев» — Инфляция спровоцирует изменение в структуре потребления казахстанцев. Рост цен на продовольствие стал главным фактором роста инфляции, считает глава Нацбанка РК Ерболат ДОСАЕВ — Продовольственная инфляция ускорилась до 11,5 процента в сентябре этого года, – сказал Досаев на пленарном заседании мажилиса при обсуждении законопроекта РК “О республиканском бюджете на 2022–2024 годы” — А в июле – августе зафиксирован нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения – картофель, морковь, свеклу. Цены на мясо выросли на 10,3 процента, на растительное масло – на 63,1 процента и на сахар – на 32,1 процента, что сопоставимо с мировыми трендами.

EXCLUSIVE . KZ . «Куриный переполох: сколько будет стоить белое мясо?» — Будет ли куриное мясо стоит столько же, сколько и красное и почему куриные предприятия Казахстана могут остаться без государственных субсидий? На эти и другие вопросы ответила председатель правления АО «Алель Агро» Разия ЖАТАКПАЕВА — Я считаю, что за последние полгода основной рост цен на них (на 22-25 процентов) уже произошел. Наши куры могут подорожать только незначительно – максимум на 5-10 процентов.

TENGRINEWS . KZ . «Токаева попросили построить ЛРТ в Алматы. Нужен ли проект городу?» — В Алматы вновь подняли вопрос о необходимости строительства ЛРТ. Общественный фонд Urban Forum Kazakhstan подготовил обращение к президенту Казахстана с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг проекта строительства скоростного трамвая (ЛРТ) в Алматы. Активисты считают, что городские власти не заинтересованы в продолжении проекта и не могут донести до правительства суть социально-экономического эффекта от появления этого вида транспорта. Корреспондент записал мнения экспертов и активистов о том, нужен ли в Алматы ЛРТ.

TIME . KZ . «Превентивная дипломатия» — Казахстанская делегация посетила Кабул для того, чтобы обсудить с талибами вопросы оказания помощи местному населению и постепенного выстраивания торгово-экономических связей во избежание гуманитарного кризиса в Афганистане. О политических переговорах речи пока не идет. Об этом журналистам заявил вице-премьер — глава МИД Мухтар ТЛЕУБЕРДИ во вторник.

«Вот так уматерили!» — 28-летняя жительница Шымкента Алина ОРЛОВА была шокирована, когда неделю назад получила повестку в суд в связи с лишением ее родительских прав и взысканием алиментов. Год назад она стала мамой, родив долгожданную дочку. Однако в исковом заявлении у нее вдруг появилась дочь, которую она якобы родила… в 11 лет и отказалась от новорожденной в роддоме!

AZATTYQ . ORG . «Серикжан Маулетбай: «В нашей стране могут прослушивать любого активного человека»» — В проекте «Диалоги» журналист Серикжан МАУЛЕТБАЙ рассказывает, как он относится к тому, что его, возможно, прослушивают спецслужбы, объясняет, почему Казахстану не нужно министерство информации, и рассуждает о свободе слова в стране.

FORBES . KZ . «Как парень из Жезказгана стал ведущим специалистом китайской Силиконовой долины» — Себя 28-летний Медет СЕРИК называет просто – IT-консультант, однако в ходе беседы стало понятно: он скромничает. На самом деле сегодня с его участием проходят многие переговоры в штаб-квартире компании Huawei, расположенной в городе Шэньчжэнь — Силиконовой долине Китая. Медет отвечает за разработку стратегий, построение и управление отношений с руководителями компаний из списка Fortune 500. Задача Медета – поиск решений для цифровой трансформации крупнейших мировых корпораций и донесение до первых лиц компаний преимущества тех или иных hardware-решений.

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