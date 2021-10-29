«Почему в Казахстане межнациональное согласие остается мечтой?». «Ночные беспорядки» в Пиджиме». «Что происходило с самыми влиятельными бизнесменами Казахстана последние 10 лет». «Как долго казахстанцам предстоит работать «за еду»

Сетевой Казахстан 29 октября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Почему в Казахстане межнациональное согласие остается мечтой?» — После тридцати лет выстраивания казахстанской модели межнационального согласия и единства приходится с сожалением констатировать, что при всей своей «уникальности» и «мировой популярности» она не принесла того эффекта, на который рассчитывали ее авторы: бесконфликтного сосуществования разных этносов добиться не удалось. Соответственно, ее адекватность современным условиям, в которых живет наше общество, и стоящим перед ним вызовам остается под большим вопросом. Что же не так с этой моделью, где были допущены ошибки и есть ли ей достойная альтернатива? Предоставляем слово экспертам в области нациостроительства.

AZATTYQ . ORG . ««Ночные беспорядки» в Пиджиме. Главное» — В Алматинской области в ночь на 28 октября было неспокойно. Местные власти вначале говорили о «драке из-за словесной перепалки между учениками, вследствие которой пострадал 16-летний подросток», позднее, из выступлений жителей на собрании в селе, прямую трансляцию которого вел Азаттык, стало ясно, что имел место межэтнический конфликт. На данный момент известно о двух пострадавших.

SPIK . KZ . ««Болевой порог» и гипотетическая отставка Аскара Мамина» — Казахстанцы давно уже свыклись с традицией, когда по осени все действующее правительство отправляется в утиль. Именно поэтому с наступлением нового политического сезона народная молва не только списала Аскара МАМИНА со счетов, но и нашла ему замену из числа «героев былых времен». Своим мнением о том, действительно ли главе кабмина стоит начинать паковать чемоданы и к чему приведет гипотетическая «смена коней на переправе» в период кризиса, с нами согласился поделиться политолог Замир КАРАЖАНОВ.

«Как долго казахстанцам предстоит работать «за еду»» — Рост цен на продовольствие и галопирующая инфляция привели к тому, что основная масса казахстанцев стала работать «за еду». Даже если брать во внимание официальные данные, выходит, что среднестатистическая казахстанская семья более половины своего дохода тратит исключительно на продовольствие. О том, что поможет изменить ситуацию к лучшему и как скоро реальный уровень доходов населения сможет угнаться за инфляцией, – наш разговор с руководителем информационно-аналитического центра TeleTrade Сергеем ЛЫСАКОВЫМ.

FORBES . KZ . «Что происходило с самыми влиятельными бизнесменами Казахстана последние 10 лет» — В первом рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов, опубликованном в октябрьском номере Forbes Kazakhstan за 2011 год, каких-либо новостей об участниках не было – мы лишь знакомили с ними читателей. В последующие годы в рамках исследования появились отдельные материалы о самых интересных событиях, так или иначе сказавшихся на степени влиятельности той или иной персоны. В ретроспективе же получился своеобразный срез десятилетия жизни крупного отечественного бизнеса.

TURANPRESS . KZ . «Чинить нельзя построить. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство страны?» — Несмотря на все планы перехода Казахстана к «зеленой энергетике», альтернативы угольным ТЭЦ пока нет. И в ближайшее время не предвидится. К такому выводу пришли участники форума угольной промышленности, прошедшего в 20-х числах октября этого года в столице – Заменить угольные ТЭЦ в ближайшем десятилетии не представляется возможным, ТЭЦ должны сохраниться как основные источники тепловой энергии. На сегодня альтернативные технологии для выработки тепловой энергии в больших объемах, отсутствуют. Замена угольных ТЭЦ газовыми, потребует капиталоемких затрат и неминуемо повлечет за собой увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию, – подчеркнул в ходе своего выступления руководитель управления по инвестициям Министерства энергетики Сырым ТЮТЕБАЕВ.

KAPITAL . KZ . «Аналитик: Дефицит авиатоплива преимущественно вызван нехваткой сырой нефти» — Дефицит авиатоплива преимущественно вызван нехваткой сырой нефти в стране. Об этом в беседе с корреспондентом сказал аналитик нефтегазового рынка Сергей СМИРНОВ — «Вроде бы власти объясняют, что мы одна из крупных нефтяных держав, но такие месторождения, как Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, позволяют добывать более 60% сырой нефти в Казахстане. Они работают по соглашению о разделе продукции. А согласно этому соглашению, компании, работающие с указанными месторождениями, не обязаны поставлять на внутренний рынок ни грамма нефти. И поэтому она в основном идет на экспорт. А поставками на НПЗ занимаются крупные и средние компании, которые работают на старых месторождениях, открытых еще в период СССР». По его мнению, проблему с дефицитом авиакеросина в Казахстане можно решить за счет поставок из России.

TENGRINEWS . KZ . ««Заморожен с 80-х». Что стало с долгостроями Алматы?» — В Алматы уже долгое время остаются недостроенными почти три десятка объектов. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz заявили в Управлении градостроительного контроля акимата Алматы. Предлагаем взглянуть, как на данный момент выглядят эти долгострои и когда работы по ним завершатся. Проблема замороженных на стадии строительства зданий в Алматы существует уже давно. После мирового финансового кризиса в городе начали один за другим приостанавливать возведение жилых и нежилых помещений. Постепенно некоторые из них все же удалось достроить.

EXCLUSIVE . KZ . «Суфизм – это источник казахского патриотизма» — Недавно ДУМК презентовал книгу «Ихсан», а в медресе страны начали изучать предмет Тасауф. Возможно, это первые шаги к реабилитации классического тасауфа, которого придерживались наши предки. Ислам пришел к казахам именно через суфизм (Ихсан) и это очень серьезная причина для его изучения. К сожалению, этим пользуются деструктивно-религиозные течения, называя наших предков заблудшими и далекими от «истинного ислама». Неизученной остается история школ Ихсана (суфизма) суннитов в Казахстане, хотя огромный пласт не только нашей, но и кочевой культуры в целом.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новогодний шопинг чиновников: сколько миллионов тратят на мишуру и елки?» — Одни акиматы, боясь не успеть освоить бюджет, пытаются закупиться елками и гирляндами в последние месяцы года, другие предусмотрели подготовку к новогодним праздникам загодя. Но и тех, и других объединяет одно – щедрость в заложенных суммах. Чиновников, жалеющих деньги на украшения, нынче не сыскать. Каждый ежегодно пытается выделить как можно больше средств, вот только сметы особо не меняются: закупаются одни и те же елки, гирлянды и МАФы, которые должны быть из золота, судя по их ценникам. На этот раз в центре внимания оказались покупки в Темиртау, Костанае и Караганде.

CARAVAN . KZ . «Все секреты пенсионного фонда» — Пенсия рано или поздно наступит. Хотелось бы, чтобы те деньги, которые мы будем получать вместо зарплаты, обеспечивали нам покой и достаток. Поэтому тема пенсионных накоплений волнует всех. У людей не кончаются вопросы, многие до сих пор не могут понять, как работает система. Поэтому мы отправили наш журналистский десант в самое большое отделение филиала АО “ЕНПФ” в г. Алматы, чтобы увидеть и рассказать вам, как в течение обычного трудового дня проводится обслуживание, как оказывают услуги населению и все ли довольны работой фонда.

DKNEWS . KZ . «Небывалое счастье за короткое время» — В мае приятель отдал 90 долларов за интернет-курс «Выйди на доход в 600 000 тенге за месяц, уделяя работе 2 часа в день». Прошло полгода. На обещанный доход так и не вышел. Вообще ни на какой доход не вышел и сейчас таксует в Диди. Подруга жены подписалась на курсы «Инвестиции и трейдинг с нуля» — 10 уроков за 140 баксов, начала играть на бирже, пролетела на 2000 долларов, замолкла и, как говорят в народе, больше не рыпается.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.