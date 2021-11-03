В рейтинге среди 202 стран по ожидаемой продолжительности жизни Казахстан занял 105-е место из 193

Самая заметная разница в ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин наблюдается в постсоветских странах...

Женщины и мужчины Казахстана

02 Ноябрь 2021

К 1 сентября текущего года численность населения РК составила 19 млн человек — на 1,4% больше, чем годом ранее. В том числе численность мужчин выросла на 1,5%, до 9,2 млн человек, женщин — на 1,3%, до 9,8 млн человек. Численность женщин в стране превышает численность мужчин на 6%.

К началу текущего года численность населения составляла 18,9 млн человек (на 1,3% больше, чем годом ранее), среди них женщины составляли 9,7 млн человек, мужчины — 9,2 млн человек. На 1000 мужчин приходилась 1061 женщина. Для сравнения: в 2017 году на 1000 мужчин приходилось 1067 женщин. Показатель из года в год постепенно падает.

Средний возраст населения страны на начало года составлял 31,9 года, в том числе средний возраст женщин — 33,5 года, мужчин — 30,2 года.

Заметим, в возрастной разбивке картина выглядит иначе. Так, к началу года в стране проживало всего 3,17 млн несовершеннолетних девушек, против 3,36 млн несовершеннолетних юношей. То есть среди несовершеннолетних численность девушек уступает численности юношей на 5,7%.

Более того, среди совершеннолетней молодёжи Казахстана (19–29 лет) численность девушек также уступает численности юношей — на 3,3%. В стране числилось 1,4 млн юношей и чуть менее 1,36 млн девушек.

И лишь с 30 лет и до глубокой старости численность женщин начинает постепенно превышать численность мужчин. Разница начинается от 2,9% и доходит до 2,6 раза.

В 2020 году в РК родилось 426,8 тыс. малышей — на 6,1% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего детей родилось в Туркестанской области: 61,3 тыс. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область и Алматы.

В гендерном разрезе в стране появились на свет 220,8 тыс. мальчиков и 206 тыс. девочек. Численность мальчиков превышает численность девочек на ощутимые 7,1%.

Превышение численности рождённых мальчиков над численностью рождённых девочек наблюдается во всех 17 регионах РК. Наибольшая разница зафиксирована в Мангистауской области, где мальчиков родилось на 9,2% больше, чем девочек. Заметный разлёт наблюдается также в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (по 9% в каждом из регионов). Наименьшая разница отмечена в Павлодарской области (на 4,4%).

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 71,37 года, против 73,18 года в 2019-м.

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении зафиксирована в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, наименьшая — в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях.

В гендерном разрезе у мужчин ожидаемая продолжительность жизни составила 67,09 года, у женщин — 75,53 года. Разница в продолжительности жизни составила 8,44 года.

Наибольший разлёт наблюдался в Северо-Казахстанской (на 9,92 года), Западно-Казахстанской (на 9,66 года) и Восточно-Казахстанской (на 9,35 года) областях. Наименьшая разница зафиксирована в Туркестанской области (на 6,95 года).

Согласно данным Worldometer, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни населения мира составила в среднем 73,2 года: 75,6 года для женщин и 70,8 года — для мужчин.

Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Гонконге: 85,29 года. В тройку лидирующих стран также вошли Япония и Макао. Наименьшая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Центрально-Африканской Республике (всего 54,36 года) и Чаде (55,17 года).

Казахстан в этом рейтинге занял 105-е место из 193. Всего в рейтинге участвовали 202 страны (некоторые страны разделили одинаковые места, поэтому количество мест не совпадает с количеством стран).

При этом среди десятки «стран-долгожителей» наименьшая разница ожидаемой продолжительности жизни наблюдалась в Исландии (всего 2,75 года в пользу женщин), а также на Нормандских островах (коронных владениях британской монархии), в Швейцарии и Австралии (3,49, 3,6 и 3,72 года соответственно). Впрочем, невелик разлёт и среди стран, где долгожители — редкость (в Чаде — всего 2,92 года, в ЦАР — 4,42 года).

Самая заметная разница в ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин наблюдается в постсоветских странах: Литве (10,73 года), России (10,53 года), Беларуси (9,75 года), Украине (9,71 года) и Латвии (9,56 года). Казахстан замыкает десятку стран с наибольшей разницей в сроках жизни в зависимости от гендера.

Наименьший разлёт в сроках жизни мужчин и женщин наблюдается в странах, где люди в принципе живут недолго (Бутан, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо). А среди «стран-долгожителей» наименьшая разница отмечена в наиболее развитых и тех, где выше всего уровень гендерного равенства (Исландия, Израиль, Ирландия, Великобритания).

Информация предоставлена Ranking.kz.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.