«Легковесный» казахстанский бокс, лишь одна медаль на молодежном ЧМ по борьбе, очередное поражение «Кайрата» в Лиге конференций УЕФА и хоккейный «Барыс» вне зоны «плэй-офф»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: вторые в мире после кубинцев

На завершившемся в Белграде чемпионате мира сборная Казахстана завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Хороший результат, особенно на фоне неудачи, которая постигла ее на недавней Олимпиаде. Кстати, из восьми боксеров, ездивших на летние Игры, в нынешнем составе были лишь двое. Остальные – преимущественно новички, для большинства из которых этот чемпионат мира стал дебютным. Впрочем, и в других командах оказалось много «свежей крови», что вполне объяснимо: в начале каждого нового олимпийского цикла происходит что-то вроде смены поколений.

На снимке: Темиртас Жусупов. (Фото с сайта AIBA)

Напомним, что Международная федерация любительского бокса решила существенно увеличить количество весовых категорий. Если на предыдущем ЧМ двухлетней давности их было 8, то теперь стало 13. Полными составами (по 13 бойцов) в Белград приехали восемь национальных сборных – Казахстана, Узбекистана, России, Украины, Индии, Турции, Германии и Кении. А вот, скажем, Куба прислала лишь восьмерых, США – девятерых, что не помешало им войти в первую тройку неофициального командного зачета. В этом самом зачете наша сборная заняла второе место, уступив только кубинской (у нее три «золота» и две «бронзы»). Следом расположились США (два «золота» и два «серебра»), Япония, что стало неожиданностью, и Россия, у которой пять наград, но лишь одна высшей пробы.

В финальных боях наибольшее представительство имели Казахстан и США – по четыре боксера. Причем в двух поединках за «золото» сошлись боксеры именно из этих стран. И если Сакен Бибосынов (до 51 кг) победил своего соперника, то Серик Темиржанов (до 57 кг) потерпел поражение и получил «серебро». Это было во второй день финалов, в субботу. А накануне, в пятницу, на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Темиртас Жусупов (до 48 кг). Ждали «золота» и от молодого Махмуда Сабырхана (до 54 кг), однако он проиграл японскому боксеру. Еще один казахстанец. Аблайхан Жусупов (до 67 кг), участник двух Олимпиад, завоевал «бронзу».

Все четыре финалиста от нашей страны выступали в самых легких весовых категориях. А вот в средних и тяжелых весах, которые в предыдущие годы приносили Казахстану основную часть наград мировых первенств, результаты оказались гораздо хуже.

Борьба: одна «бронза» на всех

Там же, в столице Сербии, и в те же дни проходил молодежный чемпионат мира по борьбе (U-23), который остался в тени боксерского турнира. Его участники разыграли в общей сложности 30 комплектов наград – по десять в вольной, греко-римской и женской. Причем весовые категории были точь-в-точь такие же, как у взрослых. Казахстан делегировал на это первенство 29 палуанов, причем некоторые из них имеют опыт выступлений за национальную сборную, – например, серебряный призер взрослого чемпионата мира 2019-го Нуркожа Кайпанов, чемпион Азии нынешнего года Султан Асетулы и некоторые другие.

Первыми выясняли отношения борцы греко-римского стиля. Казахстанцы, выступавшие в девяти весовых категориях из десяти, не смогли завоевать ни одной медали. Дальше других прошли Арслан Абдурахманов (до 55 кг) и уже упомянутый Султан Асетулы (до 67 кг), которые приняли участие в схватках за «бронзу», но проиграли.

В женской борьбе нашу страну представляли десять девушек. Результат такой же – полное отсутствие призовых мест. И здесь две казахстанские спортсменки дошли до поединков за «бронзу», в которых уступили. Это Айнур Ашимова (до 55 кг) и Дильназ Мулькинова (до 76 кг). Кстати, последняя выступала в супертяжелом весе, где чемпионкой стала Айпери Медеткызы из Кыргызстана, бронзовая медалистка недавнего мирового первенства среди взрослых.

Завершали чемпионат борцы вольного стиля. И вчера, в заключительный день турнира, у нашей делегации наконец-то появилась первая (и единственная) медаль. Ее завоевал Асыл Айтакын в весе до 61 кг. Выиграв первые две схватки у молдаванина и украинца, он в полуфинале потерпел поражение от армянина, будущего чемпиона, а в поединке за бронзовую медаль победил венгра явно кавказского происхождения. Что касается других наших «вольников» (они выступали полным составом – 10 спортсменов), то один из них занял 7-е место, а подавляющее большинство, включая Кайпанова (до 74 кг) выбыли на ранних стадиях.

Значительно больше медалей завоевали представители других постсоветских стран: Украина – 7 (в том числе 4 золотые), Азербайджан – 6 (3), Армения – 8 (1), Кыргызстан – 3 (2)….

Футбол: снова проиграли…

Алматинский «Кайрат» проиграл третий матч кряду в групповом раунде Лиги конференций УЕФА и теперь занимает последнее место в квартете «Н». Как и двумя неделями раньше, его обидчиком стал азербайджанский «Карабах», причем итоговый счет оказался таким же – 1:2. Но если тогда казахстанская команда потерпела поражение в гостях, то теперь уступила на своем поле.

На снимке: Хосе Канте в матче с «Карабахом». (Фото с сайта ФК «Кайрат»)

На послематчевой пресс-конференции ее главный тренер Курбан Бердыев высказал разочарование результатом, но не игрой своих подопечных. По его словам, «Кайрат» показал самый качественный футбол с того времени, как ему доверили руководство командой – а случилось это больше двух месяцев назад. Действительно, в морозную погоду, которая пришла в южную столицу, хозяева поля владели игровой инициативой, много атаковали, но смогли реализовать лишь один из голевых моментов – отличился Хосе Канте. Тогда как футболисты «Карабаха», действовавшие вторым номером и проводившие острые контрвыпады, ответили двумя точными ударами.

Благодаря этой победе азербайджанский клуб возглавил турнирную таблицу группы «Н». В его активе стало 10 очков после четырех матчей. А вот основной фаворит швейцарский «Базель» не смог выиграть в гостях у кипрской «Омонии» (1:1) и теперь с 8 очками занимает второе место. Киприоты набрали два очка, «Кайрат»– лишь одно. Следующий матч алматинская команда проведет в родных стенах 25 ноября с «Базелем».

Хоккей: вне зоны «плэй-офф»

Оба матча, которые провел на минувшей неделе «Барыс», закончились его поражениями. В оправдание неудач казахстанской команды можно сказать, что в этих поединках ей противостояли сильные соперники – клубы, занимающие вторые места в конференциях КХЛ.

В среду в Нур-Султане гостил финский «Йокерит». Первые два периода прошли под знаком игрового превосходства клуба из Хельсинки, и три шайбы, заброшенные в ворота «Барыса», стали логическим следствием такого расклада сил на льду. Хозяева пришли в себя лишь в заключительной трети матча. Они сумели отыграть один гол благодаря точному броску Никиты Михайлиса при игре в численном большинстве, однако на большее их не хватило. А за полминуты до финальной сирены они, играя без вратаря, пропустили еще одну шайбу – 1:4.

На снимке: Никита Михайлис. (Фото с сайта ХК «Барыс»)

Спустя два дня в казахстанскую столицу приехал челябинский «Трактор». На сей раз поединок получился равным. В стартовом периоде Мэтью Фрэттин реализовал численное преимущество, но незадолго до перерыва гости всего за тринадцать секунд сумели провести две результативные атаки. Затем наступил бенефис Никиты Михайлиса, который стал автором всех трех следующих голов. Кстати, благодаря этому хет-трику (а всего в его активе стало 13 шайб, заброшенных в нынешнем чемпионате) он вошел в топ-10 лучших снайперов лиги. Однако гости сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм, в котором и вырвали победу. 4:5 – не в пользу «Барыса».

После этого поражения казахстанский клуб опустился на 9-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Шанс вернуться в зону «плэй-офф» представится только во второй половине ноября – в КХЛ объявлен десятидневный перерыв, связанный с матчами национальных сборных.

Баскетбол: начали за здравие…

Вчера «Астана» провела очередной матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ. В Саратове она встречалась с местным «Автодором», который входит в лидирующую тройку чемпионата.

В начале поединка у баскетболистов казахстанского клуба получалось буквально все, и к первому перерыву они выигрывали 13 очков (!). Но затем хозяева площадки, что, называется, встряхнулись и стали постепенно сокращать разницу в счете. А а третьей четверти у игроков «Астаны» сбился прицел, и теперь уже «Автодор», выйдя вперед, начал наращивать свое преимущество. Впрочем, в заключительной десятиминутке наша команда сумела ликвидировать отставание, и судьба матча решалась в нервной концовке. На последних секундах, уступая одно очко, «Астана» получила право на атаку, но финальный бросок получился неточным – 82:83. Самыми результативными в ее составе стали Джейлен Барфорд и Энтони Хики, набравшие соответственно 26 и 21 очко.

Теперь у казахстанского клуба две победы при двух поражениях, и он делит с «Нижним Новгородом» 6-7 места.

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