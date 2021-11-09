Однажды в Ватутинках

Москвичи создают народные дружины для защиты от агрессивных гостей столицы

Наверное, вы слышали об этой истории. 4 ноября, как раз в День народного единства (это второй по значимости официальный российский праздник после Дня Победы) в подмосковном районе Новые Ватутинки случилась драка. Она попала на видео. Четверо мужчин там бросаются на одного. Этот пятый с маленьким ребёнком. Стоит мат-перемат: «Мы тебя и твоего сына сейчас…».

Ребёнок и его отец – русские. Нападающие – восточной наружности. На видео этого не разобрать, но оно разлетелось по социальным сетям с соответствующими комментариями и сразу же вызывало бурю. Нападавших сначала объявили дагестанцами. У всех москвичей ещё свежа в памяти другая история: три дагестанца в метро хамили местным девушкам, за москвичек вступился русский парень, и гости с Кавказа его зверски избили.

Но вскоре появились новые сообщения по поводу драки в Ватутинках: нет, нападавшие не дагестанцы, а казахи. Трое братьев из Оренбурга, граждане России. Они задержаны. Четвёртого ищут.

«Как же так? Казахи ведь вроде вменяемые», – задавались вопросом простодушные российские читатели. А мои казахские друзья уже успели написать в Фейсбуке, что в семье не без урода. Но тут появилась новая информация: все четверо азербайджанцы. Совсем молодые. Трое из них братья. Потом опять уточнение: по матери эти трое всё-таки казахи. А девичья фамилия матери – Кувшинникова. Но по отцу они азербайджанцы. Родились в селе Сейфали поблизости от Баку. Гражданство российское. Получили его в Оренбургской области. Там, кстати, начальником областного управления МВД по вопросам миграции работает Куляев Рафик Исмагилович.

Волна народного негодования забушевала с новой силой: значит, всё-таки Кавказ! Сколько можно терпеть?! Но другие люди писали: это не этнический конфликт! Такие драки на окраинах городов и в «слободках» всегда были и всегда будут.

Наверное, это правда. Драки были и будут. Но вы можете себе представить, чтобы компания поддатых русских или казахских парней где-нибудь в пригороде Махачкалы или Баку напала на тамошнего коренного жителя с ребёнком, и местная общественность рассуждала в соцсетях: это этнический конфликт или не этнический?

Я живу в Москве больше двадцати лет. Хорошо знаю, что вокруг кавказской темы здесь много спекуляций. Но сама проблема отнюдь не придумана, не высосана из пальца. Некоторые южане в самом деле ведут себя в российской столице вызывающе. Ходят по трое, а то и по пятеро, задевают местных. При этом местный знает, что у детей гор скорее всего есть ножи. Почему-то полиция на этом внимания не заостряет. Не проводит соответствующие рейды. В СМИ происшествия с горячими сынами Кавказа до недавнего времени попадали редко. Указывать в криминальных сводках национальность преступника считалось неприличным. Если доходило до суда, сроки эти люди получали минимальные. Поскольку диаспора обеспечивает им мощную поддержку. По крайней мере, в этом уверены очень многие. И под такой уверенностью есть основания. Я, было дело, подробно разбирал для российской газеты похожую историю, проводил журналистское расследование и убедился: влияние у кавказских общин в Москве очень серьезное.

Но теперь вот ситуация, похоже, дошла до какой-то значимой черты. Местных жителей достали криминальные гости. Мужчины в Новых Ватутинках прямо говорят журналистам: если полиция будет так себя вести, как вела до сих пор, нам придётся принимать свои меры. Создавать народные дружины или даже отряды самообороны, патрулировать район. Так уже делают в Коммунарке, другом районе Новой Москвы. После того, как мигранты изнасиловали местную девушку, мужчины Коммунарки организовали добровольную дружину, которая встречает одиноких девушек у метро по их просьбе (запрос можно подать в специально созданном чате) и патрулирует улицы.

«В феврале должна появиться официальная дружина с повязками и удостоверениями. Народ начинает брать на себя функции контроля, поскольку полиции просто не хватает, и она не успевает на вызовы», – рассказал журналистам Кирилл Бармашёв, глава местного поселения.

В общем, жизнь показывает, что без народных инициатив и низовой сплочённости русским тоже обойтись не удаётся. Им долго объясняли, что напоминать гостям, как себя следует вести, неинтеллигентно. Это, мол, пережитки варварских времён. Российская власть постоянно одёргивала русских националистов. Причём, «одёргивала» это ещё мягко сказано. Наиболее пассионарные получали тюремные сроки, а некоторых уже нет на свете. Либеральные столичные публицисты, члены разнообразных общественных палат и демократических движений при всяком удобном случае стыдили местное население за недостаточную толерантность и рецидивы «русского фашизма». И вот такие промежуточные результаты.

Но тем временем ситуация вокруг происшествия в Новых Ватутинках продолжает развиваться. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала «Russia Today», написала, что «приезжие» и «лица кавказской национальности» скоро «допрыгаются», что в стране опять введут «строгач» с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро. «Правильно сделают. Ибо неча», – решительно заявила Симоньян. И добавила:

«Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин. Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе».

Ей возразил Рамзан Кадыров. Он заявил, что на кавказской теме многие СМИ просто ловят хайп. Они пишут только о плохих кавказцах, а о хороших не пишут. «Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», – считает Кадыров. По его мнению, в Новых Ватутинках была обыкновенная пьяная драка. И вообще, дезинформацией на кавказскую тему занимаются агенты иностранных государств, поэтому к решению данной проблемы надо подключить спецслужбы. Может быть и так. Но Кадыров не сказал, почему некоторые его земляки ведут себя в Центральной России совсем иначе, чем на Кавказе, и как эту проблему надо решать. Создавать против наглых гостей народные дружины? Или заставить уже наконец российскую полицию, следователей и суды добросовестно, в полном объёме делать свою работу, не заводить вась-вась с диаспорами?

После обмена виртуальными колкостями защитница москвичей Симоньян и защитник Кавказа Кадыров поговорили по телефону и остались довольны друг другом. А российские медийные люди продолжают задумчиво рассуждать о том, что как-то уж очень густо пошли эти криминальные случаи на кавказскую тему, один за другим. И надо бы понять: это действительно приезжие теряют берега, или кто-то намеренно стал поднимать пыль столбом вокруг каждой такой истории? Прав Кадыров – это враги раскачивают лодку? Или наоборот – российское начальство заостряет внимание на проблеме, чтобы принять некие решительные меры и получить всеобщее одобрение и растущий рейтинг? Думаю, скоро узнаем.

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