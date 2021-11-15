«Организация тюркских государств – новый этап сотрудничества». «Казахстан впал в зависимость от Китая». «Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией». «Досым Сатпаев написал книгу о восстании 1916 года. Почему она актуальна сейчас?»

Сетевой Казахстан 15 ноября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Организация тюркских государств – новый этап сотрудничества» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. К участникам встречи в качестве Почетного Председателя Тюркского совета с видеопосланием обратился Нурсултан НАЗАРБАЕВ… Перед началом большого мероприятия лидеры тюркского мира приняли участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств. А после уже отправились на расположенный к юго-востоку от Стамбула Остров демократии и свободы в Мраморном море, где и начался VIII саммит ССТГ – последний под этим названием. По итогам встречи наряду с другими важными документами было принято решение о переименовании совета в Организацию тюркских государств.

«Чем грозило Казахстану промедление с введением тенге» — О вызовах первых лет независимости, о трудностях и победах на пути создания молодым государством самостоятельной финансовой системы в интервью рассказал экономист, экс-председатель Национального банка РК Кадыржан ДАМИТОВ – Непосредственно перед введением национальной валюты, а это произошло 15 ноября 1993 года, я работал в коммерческом банке и, конечно же, хорошо помню ситуацию в финансовой системе и экономике страны. В целом можно сказать, что введение тенге дало ощущение возможности делать что-то принципиально новое, созидать.

IA — CENTR . RU . «Центральная Азия хочет уравновесить Китай и Россию Турцией» — «Из 11 итоговых документов Саммита только два намекали на то, что президенты пяти стран приехали в Турцию, чтобы о чем-то договориться. Первый документ – учреждение инвестиционного фонда Организации тюркских государств. Второй – принятие стратегии «Видение Тюркского мира-2040». О чем говорили, а о чем решили промолчать на встрече в Стамбуле президенты #Казахстан’а, #Кыргызстан’а, #Узбекистан’а и #Туркменистан’а в материале на Ia-centr.ru.

QMONITOR . KZ . «Амиржан Косанов: «Казахстан впал в зависимость от Китая»» — Ситуация на границе с Китаем, где скопились тысячи казахстанских фур, вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Некоторые аналитики посчитали, что Поднебесная, прикрываясь антиковидными ограничениями, умышленно создала транспортный коллапс, чтобы иметь дополнительные рычаги давления на нашу страну, экономика которой в значительной степени зависит от китайской. Несмотря на то, что авторитетные китаисты видят в происходящем совершенно другие причины, обыватели довольно скептически относятся к их выводам и продолжают выдвигать конспирологические версии на сей счет. На чем они основываются? В этом вопросе мы и попытаемся разобраться вместе с известным политиком, экс-кандидатом в президенты РК Амиржаном КОСАНОВЫМ.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев написал книгу о восстании 1916 года. Почему она актуальна сейчас?» — По словам автора книги, события 105-летней давности во многом перекликаются с современными реалиями — В книге есть немало информации как про Амангельды Иманова, так и про Алиби Джангильдина, чье воспоминание об Иманове также можно найти в труде. И понятно, что кроме них в восстании принимали участие и другие деятели: например, Абдулгафар Жанбосунов, Тайшим Урусов или Оспан Чулаков. Тем более, что в ходе этого восстания было созданы две армии: аргынское и кыпчакское. Самым известным революционером, принимавшим участие в восстании, был Алиби Джангильдин, который еще в 1915 году в Петрограде вступил в ряды РСДРП(б), а затем помогал Амангельды Иманову поднять вооруженное восстание 1916 года.

TIME . KZ . «Тень финансиста» — В то время как президент ставит перед финсектором серьезные задачи по обузданию инфляции, в Нацбанке не находят ничего лучшего, как объяснить рост цен увеличением зарплат в стране. Казахстанцы ахнули от заявления главы Нацбанка Ерболата ДОСАЕВА о том, что инфляция в Казахстане растет из-за увеличивающихся зарплат населения. В редакцию “Времени” поступило немало просьб и требований выяснить, у кого это в стране так бодро растут доходы.

«Свет — на том конце провода» — В феврале этого года правительство заявляло о профиците электроэнергии в Казахстане, однако сегодня в этой сфере мы уже наблюдаем дефолт: веерные отключения электричества у бытовых потребителей и ограничения энергоснабжающих компаний. О сокращениях в подаче энергии предупредила на прошлой неделе электропередающая компания KEGOC, пригрозив принимать меры к отдельным категориям пользователей по соблюдению режима потребления электроэнергии.

CONTUR . KZ . «Вредная совесть: почему все забыли Арона Атабека» — Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава. Арон АТАБЕК в полной мере мог бы ощутить мудрость этого латинского выражения, но он находится в реанимации. И с момента его попадания в больницу у общественности как отшептало: ни одного поста с поддержкой приболевшего диссидента и критикой в адрес властей – мол, довели человека. Мы, конечно, желаем Атабеку выздоровления. Хотя бы потому, что не отмучился еще за великий грех – сожжение полицейского. Грех как с точки зрения моральной, человеческой, так и с государственной. Любое уважающее себя государство сурово наказывает тех, кто поднимает руку на представителя власти.

NOVGAZ . COM . «ШИЗО белыми нитками» — Виктору ФИЛИНКОВУ ужесточают условия наказания в колонии за обычные человеческие поступки. В ответ он объявил бессрочную голодовку. 30 октября казахстанец Виктор Филинков находясь в российской колонии объявил голодовку с требованием свободы всем политзэкам страны… 8 ноября у Виктора Филинкова день рождения. Ему исполнилось 27 лет, из которых 3,5 он уже провел в заключении… 9 ноября казахстанец Виктор Филинков принял решение о прекращении голодовки.

KURSIV . KZ . «Казахский сериал о маньяках, первый фильм «Ирины Кайратовны» и «$аке 2»: новинки казахстанского YouTube» — «Отличные кинематографические веб-сериалы от казахов стали настоящим явлением, что-то вроде крутого аниме от японцев, скоро все будут равняться только на них», — написал неизвестный пользователь в комментариях к одному популярному казахстанскому веб-шоу. Хотелось бы, чтобы так оно и было – во всяком случае, отечественные режиссеры действительно стараются держать марку и регулярно выпускают проекты с многомиллионными просмотрами, мы расскажем о трех из них.

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