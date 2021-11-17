Война Миров. Триумф Лукашенко

Президент Беларуси дожал Евросоюз с помощью беженцев/мигрантов

После того, как и.о. канцлера Германии (до назначения нового от победившей на парламентских выборах коалиции) Ангела Меркель позвонила президенту Беларуси Александру Лукашенко, стало понятно, зачем Батька организовал «Багдадский экспресс». Белорусский лидер хотел показать Евросоюзу, кто реальная власть в Минске и с кем нужно решать вопросы. Можно спорить о методах, которыми он этого добился, но результат получен, а победителей не судят.

Когда президент Польши Анджей Дуда звонил Светлане Тихановской и они на ломаном английском языке обсуждали миграционный кризис на польско-белорусской границе, многие откровенно недоумевали: зачем? Здесь нужно понимать, что у белорусской оппозиционерки есть справка от сейма Литвы (выдана 10 сентября 2020 года), что она является законным президентом Беларуси. Поэтому по условиям ролевой игры президент государства-члена Евросоюза обсуждает проблему как бы с руководителем соседнего государства.

Ролевые игры – играми, а реальность тем временем накалялась. Президент страны с населением в 9 млн человек задирался против участников Евросоюза, в котором проживают 450 млн. Еще Польша с Литвой и Латвией (ей тоже доставались порции мигрантов с Ближнего Востока рикошетом) являются членами НАТО, что добавляет пикантности противостоянию.

Про Александра Лукашенко можно смело сказать словами героини Фаины Раневской (Мачеха) из советского художественного фильма «Золушка»: «Эх, королевство маловато – развернуться негде!». Тем не менее, он и при имеющихся ресурсах выжал лимон с ближневосточными беженцами до последней капли. В такие моменты задумываешься, а каким бы могло сейчас быть Союзное государство России и Беларуси, не успей Анатолий Чубайс и Александр Волошин, как рыси ниже хвоста стрелянные, убрать из интеграционного документа пункт о том, что распоряжения органов Союзного государства обязательны к исполнению правительствами РФ и РБ. Когда пункт убрали, Батька, планировавший обойти Бориса Ельцина в руководстве Союза, к объединенному государству охладел и удалился в свою вотчину.

Поначалу президент Лукашенко переправкой мигрантов из Ирака и Сирии «троллил» главным образом Литву. Когда те границу перекрыли более плотно, а людские потоки в Минск продолжили прибывать, эпицентр противостояния сместился на белорусско-польскую границу.

В Польше сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, Варшава не принимала даже символические партии беженцев в ходе европейского миграционного кризиса 2015 года. Во-вторых, Польша находится под санкциями Евросоюза за вмешательство в деятельность судебной ветви власти и принятие конституционным судом страны решения о приоритете национального законодательства над общеевропейским. В-третьих, на польской территории находится главный координационный центр по борьбе с режимом Александра Лукашенко.

На границе скопилось порядка 15 тысяч беженцев, которые хотят попасть в ФРГ. Они скандируют «Германия! Германия!..», но поляки их не пропускают, так как охраняют внешний рубеж Евросоюза. Польские политики позиционируют себя защитниками Европы от орд с востока, но не все в предлагаемом конструкте проходит гладко с идеологической точки зрения. С других направлений в ФРГ попадает гораздо больше легальных и нелегальных мигрантов, при этом никаких штурмов проволочных заграждений не происходит, люди не гибнут. По данным правозащитных организаций, доказано минимум семь смертей мигрантов в зоне противостояния.

До ссоры с Западом в 2020-ом президент Лукашенко получал от Евросоюза финансирование за то, что обеспечивал заслон границ ЕС от мигрантов. В специальных пабликах, где желающие попасть в Германию и Францию из неблагополучных стран делились информацией и знаниями на эту тему, белорусский коридор считался «мертвым». Однако креативный ум Батьки в 2021-ом году его кардинально переформатировал. Рейсы «Белавиа» имеют ограниченную емкость, но для того, чтобы посадить на нерв Варшаву, Вильнюс и Ригу их вполне хватило.

Когда Евросоюз стал пугать Александра Лукашенко новыми санкциями, то белорусский лидер в ответ на угрозы тоже не скупился, апеллируя к тому, что в случае чего ЕС и НАТО придется иметь дело с Москвой. Кремль в ответ на демонстрацию солидарности коллективного Запада с Польшей и стягивание натовских войск к белорусской границе, стал отправлять своих военных для показательных военных учений у польских (они же евросоюзовские и натовские) рубежей. Два российских десантника погибли из-за несчастного случая во время маневров в районе Гродно.

Эскалация продолжала нарастать и начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер предупредил о риске случайного начала войны. Дело в том, что накануне из-за неисправной штурманской линейки НЛ-10 заблудился российский стратегический бомбардировщик Ту-95 и сел на территории Польши. Гипотетически поляки могли запросто сбить самолет, но все проявили сдержанность.

Между российскими и натовскими военными существует уже довольно старая договоренность о принципах «око за око». То есть, если россияне случайно уничтожат корабль североатлантического альянса или город Лодзь, например, то в ответ соразмерно уничтожается корабль или город Псков (условно). При ситуации, что страсти продолжают кипеть, россияне уничтожают Бремен а в ответ теряют Воронеж. Военные из таких вещей трагедии не делают, а просто потом садятся за стол переговоров. А вот если из шахт или атомных подводных лодок ракеты поднимаются сразу десятками, тогда реакция может быть любой.

В общем, когда Ту-95 включил специальный сигнал о том, что самолет терпит бедствие, то командующий силами НАТО в Европе мог наблюдать за ним на специальном радаре спокойно. Если у самолета на борту ядерное оружие и он его куда-нибудь кинет, всегда есть возможность через пятнадцать минут что-нибудь атаковать в ответ. Но в целом подобные вещи создают нервозность и лучше их избегать.

В итоге телефонный звонок в Минск сделала Ангела Меркель. Она все равно в политическом истеблишменте фигура уходящая, а потому от общения с «последним диктатором Европы» мало чем рискует. К тому же именно Берлин проводит активную политику иммиграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а потому уполномочен решать подобные щекотливые темы.

Мы не знаем о чем договорились канцлер Германии и президент Беларуси, но по идее следует ожидать разрядки на границе. Возможно, мигрантов с белорусско-польской границы примет Мюнхен (если будет принято политическое решение на более высоком уровне, чем административный центр федеральной земли ФРГ Бавария). Может быть, на зиму их разместят в санаториях Беларуси.

«Багдадскому экспрессу», скорее всего, наступает конец. По крайней мере, власти Ирака под давлением Евросоюза еще летом запретили «Белавиа» летать в Багдад. Правда, центральное правительство этой страны не контролирует территорию иракского Курдистана, а потому из Эрбиля полеты продолжаются. Вот уже и Турция запретила белорусской авиакомпании забирать мигрантов из Стамбула.

На промежуточном этапе можно утверждать, что Александр Лукашенко доказал Евросоюзу, кто в Беларуси реальный президент. Ну а что будет дальше – время покажет. В любом случае ЕС получил на своих границах не только верного, но и очень изобретательного врага.

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