«Что предлагали в Нацсовете и что заметил Токаев». «Назарбаев вначале поддерживал». Как ликвидировали движение ДВК». «Столичная» аналитика – змея, целующая себя за хвост». «Требование активистов «языковых патрулей» говорить по-казахски незаконно»

Сетевой Казахстан 18 ноября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Видение будущего мира» — Очередное заседание Международной экспертной диалоговой площадки Astana Club проходило в казахстанской столице в течение трех дней. Общая тема форума – «Видение нового мира: после пандемии» – вобрала в себя самые острые вопросы глобальной, международной и региональной значимости. В третий – заключительный – день состоялись пленарная сессия, участие в которой принял Первый Президент – Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ… Нурсултан Назарбаев в своем выступлении традиционно не только поделился собственным видением ситуации, но и озвучил конкретные предложения, конструктивные идеи, нацеленные на укрепление диалога, доверия и сотрудничества на пространстве Большой Евразии и в мире.

IA — CENTR . RU . «От экспертов к президенту: что предлагали в Нацсовете и что заметил Токаев» — Президент #Казахстан’а принял участие в VI заседании Национального совета общественного доверия (НСОД). В онлайн-формате участники обсудили реализацию ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, рассмотрели предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Что из предложенного экспертами отметил Токаев и как это будет реализовано – в обзоре Вячеслава ЩЕКУНСКИХ.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Тюркское самоопределение?» — Как корабль назовете – так он и поплывет: символично и примечательно переименование «Совета сотрудничества тюркоязычных государств» в «Организацию тюркских государств» (ОТГ). Согласитесь, более емкое и, по-своему, обязывающее название. В принятых совместных документах тоже чувствуется определенная собранность и нацеленность на укрепление организации. Особенно перспективно сотрудничество в экономических (включая логистические) и культурных сферах… Понимаю — конкретная власть может меняться в тех или иных странах, и тюркский мир, рано или поздно, будет жить по демократическим законам, включая сменяемость власти. Но меня, как демократа, смущает то обстоятельство, что в данный момент в странах ОТГ главенствуют авторитарные лидеры.

AZATTYQ . ORG . ««Назарбаев вначале поддерживал». Как ликвидировали движение ДВК» — Аббревиатура ДВК – Демократический выбор Казахстана – сейчас ассоциируется с движением, признанным властями экстремистским, а его участники часто оказываются за решеткой. Однако движение с таким названием существовало 20 лет назад. Как его создавали и ликвидировали? 18 ноября 2001 года группа чиновников и представителей бизнеса провела пресс-конференцию в здании Академии наук в Алматы, на которой было объявлено о создании общественного объединения «Демократический выбор Казахстана». «Наша цель – защита демократических ценностей, защита прав и свобод наших граждан», – зачитал обращение инициативной группы тогдашний аким Павлодарской области Галымжан ЖАКИЯНОВ.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – ««Столичная» аналитика – змея, целующая себя за хвост» — Когда недавно президент Казахстана объявил о повышении минимальной заработной платы с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге, общественность аплодировала стоя. А вот три года назад, Нурсултан Абишевич поручал повысить МЗП с 28 тыс. тенге до 42 тыс. тенге. Тоже были аплодисменты… Возвращаясь к стремительно беднеющим казахстанцам – данная тенденция уже отражена в самых официальных источниках – госстатистике и пока не наблюдается никаких подергиваний госполитики в сторону исправления этой ситуации. К сожалению, если «верхи не хотят» исправить, то «низы не могут» так долго выживать… Самое время переосмыслить сущность и роль государства в Казахстане, самое время понять – зачем нам чиновники и на что мы платим пусть маленькие, но существенные налоги.

KZAIF . KZ . «Город областью прирастает» — Среднедушевой доход вырос вдвое. Почти настолько же увеличилось производство в сельском хозяйстве и в 1,5 раза – численность юридических лиц, то есть представителей частного бизнеса. Это всё динамика показателей с 2014 года Алматинской области Казахстана, которую тогда возглавил Амандык БАТАЛОВ. В эфире телеканала «Хабар» с ним побеседовал неизменный ведущий программы «Национальный интерес», председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный журналист Ерлан БЕКХОЖИН.

FORBES . KZ . «Арманжан Байтасов: Первые уроки по предпринимательству мы получали студентами» — 30 ноября в КазНУ имени Аль-Фараби состоится форум молодых предпринимателей. Спикерами выступят известные бизнесмены. Мы побеседовали с одним из организаторов бизнес-форума бизнесменом, выпускником КазНУ имени Аль-Фараби Арманжаном БАЙТАСОВЫМ и узнали, чего ожидать от форума — Нас очень многое связывает с этим университетом. Многие из нас начинали свою бизнес-деятельность еще будучи студентами. Во всяком случае я занялся бизнесом во время своего обучения в университете. И это было очень увлекательно. Практически все ребята с нашего потока пытались заниматься бизнесом. И первые уроки по предпринимательству мы получали там, учась друг у друга.

QMONITOR . KZ . «Требование активистов «языковых патрулей» говорить по-казахски незаконно» — Нашумевшие «языковые патрули» после разразившегося скандала, казалось бы, должны были бесславно окончить свой путь. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и «знамя» Куата АХМЕТОВА сегодня с гордостью пытаются нести некоторые гражданские активисты, требующие обслуживания исключительно на казахском языке и подвергающие публичному унижению тех, кто им не владеет. Их деятельность вызывает у определенной части общества одобрение и поддержку, хотя организаторы таких «рейдов» действуют вне правового поля и сами заслуживают, как минимум, публичного остракизма. Законность требований народных «инспекторов» и формата их «борьбы за язык» мы попросили прокомментировать Елену НЕСТЕРОВУ, кандидата юридических наук, ассоциированного профессора ВШП «Әділет» Каспийского университета.

TIME . KZ . «Тормоза попутали?» — Создав прецедент с армянскими авто, правительство сузило поле для маневра при разруливании кризиса с машинами, ввезенными из России и Кыргызстана в обход установленных правил. Теперь у государства только два варианта: или закрыть глаза на бесконтрольный импорт авто из стран ЕАЭС, или полностью поменять правила игры для всех.

«Такая вот разница» — Размер минимальной заработной платы (МЗП) повысится и перестанет использоваться в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах. К чему это приведет?

LITER . KZ . «В 2022 году квартиры в Казахстане будут стоить на 30% дороже. Объясняем, почему» — Рынок недвижимости в 2021 году пережил много потрясений: пенсионные отчисления, рост цен на стройматериалы, пандемия и инфляция. Стоимость квадратного метра резко поднялась и эксперты уверены — в следующем году она будет еще выше. Редакция Liter.kz попросила аналитиков из novostroy.kz подсчитать, на сколько изменятся цены на недвижимость в 2022 году.

CARAVAN . KZ . «Человек, сменивший правительство: как складываются судьбы советских людей, эмигрировавших в 90-е» — Наш земляк, бывший карагандинец Павел АНТОНОВ, живет и работает в Нью-Йорке. В советскую бытность его называли одним из лучших в Европе театральных фотографов-портретистов. Сам Ингмар Бергман приглашал Павла на съемки в Шведский королевский театр (Стокгольм). Сегодня среди клиентов звездного фотографа – самые яркие люди современности, а с оперным певцом Дмитрием ХВОРОСТОВСКИМ он просто дружил. Уехав из Казахстана в начале 80-х в Москву, он сохранил к стране, где вырос, самые нежные чувства.

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