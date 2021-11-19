«Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры». «Диар Кунаев о том, кто и зачем пытается очернить Динмухамеда Кунаева». «Будем работать, пока не умрем: казахстанская молодежь не верит в пенсионную систему»

Сетевой Казахстан 19 ноября 2021г.

ZAKON . KZ . «Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры» — Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК заявил президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, передает корреспондент Zakon.kz. Касательно вектора во внешней политике Токаев отметил, что Казахстан выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами — Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме. При этом мы остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств, – подчеркнул президент.

EXCLUSIVE . KZ . «Диар Кунаев о том, кто и зачем пытается очернить Динмухамеда Кунаева» — В последние годы все чаще стали появляться «разоблачительные» материалы о жизни и деятельности выдающегося сына казахского народа Д.А. КУНАЕВА, четверть века стоявшего у руля Казахстана. Авторы публикаций пытались очернить не только его, но и республику, втоптать в грязь ее историю. Лучшая отповедь этим нападкам – огромные преобразования, произошедшие на древней казахской земле под руководством Динмухамеда Ахмедовича. И это признает весь мир. О том, в чем не правы критиканы, и каким был в жизни Кунаев, рассказывает его племянник Диар КУНАЕВ — Утверждения Юсупова об уничтожении Кунаевым документов с графой, где он указан, как татарин, являются полностью ложными. Можно предположить, что ложь Исмаила Юсупова в отношении Кунаева спровоцирована личной обидой к нему и отличными от Динмухамеда Ахмедовича политическими целями. Отношения между ними были по принципиальным соображениям не дружескими, а враждебными, в том числе из-за инициативы Юсупова о передаче земель Южного Казахстана в Узбекистан.

VLAST.KZ. «Здоровая нация за три с половиной триллиона тенге» — Казахстан за год разработал и принял десять национальных проектов в разных отраслях – от культуры до обороны, от образования до экологии. На их реализацию планируется потратить 49 триллионов тенге, при этом треть этих средств пойдет из бюджета. Сами документы зачастую — обобщение уже существовавших программ с добавлением новых задач. Vласть разберет каждый из них, чтобы понять, как правительство собирается реализовать амбициозные задачи и почему во многих случаях эти планы выглядят малореальными. Нацпроект «Здоровая нация», рассчитанный, как и другие документы, до 2025 года, обещает каждому казахстанцу качественное здравоохранение с новыми больницами, доступный спорт, высокоточные лабораторные исследования, а врачам – высокие зарплаты. При этом, как и ранее, Минздрав пробует ставить перед собой конкретные задачи и показатели, реализация которых зачастую не удалась в предыдущих программах.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Лицензирование надо отменять»: как сделать адвокатуру сильной и независимой?» — Как сделать адвокатуру сильной и независимой в интервью рассказал кандидат на должность председателя Республиканской коллегии адвокатов Айдын БИКЕБАЕВ — Считаю, что подлинная независимость адвокатского сообщества наступит тогда, когда Республиканская коллегия адвокатов станет мощной организацией и сможет влиять на все решения государства, принимаемые в отношении не только адвокатуры, но и правоохранительных органов и судов. Без сильной центральной организации адвокатура обречена на стагнацию. Только такая организация способна добиться введения абсолютного равенства процессуальных прав адвоката и прокурора, а также внести позитивный вклад в преобразования судебной системы и правоохранительных органов.

365 INFO . KZ . «Почему российская инфляция сразу отражается на нашей?» — Есть несколько каналов влияния монетарной политики России на торговый баланс и экономики ЕАЭС (и Казахстана в том числе), отмечает эксперт Центра исследований прикладной экономики (AERC) Евгения ПАК. Некоторые теоретически могут работать в обе стороны, но на практике — только в одну. Торговый баланс же, в свою очередь, влияет как на курс тенге к рублю, так и на темпы роста инфляции. Факторы влияния эксперт указала в работе «О влиянии монетарной политики России на экономики стран ЕАЭС, в частности, на Казахстан», опубликованном на сайте AERC.

CARAVAN . KZ . «Устроили стране темную: в погоне за биткойновыми миллионами Казахстан остался без света» — В республике возник острый энергетический кризис, который, по прогнозу эксперта по энергетике Асета НАУРЫЗБАЕВА, усугубится к зиме, и не исключено, что мы запомним этот сезон как самый темный и холодный. Смогут ли чиновники решить вопрос и кого в итоге они отключат от электричества: крупные предприятия, майнинговые фермы или простой народ? — Зима будет сложной, все должны быть готовы. Я написал коллегам, что нужно поставить майнинговые компании в режим автоматического технологического отключения. Но, конечно, не так просто. Мы не при коммунизме живем. Поэтому за эти отключения придется платить. Отключение от энергосистемы в нужный момент называется “системной услугой”. Рынок вспомогательных услуг необходимо развивать. Тогда весь рынок будет платить этим майнинговым компаниям за простои, но население и заводы будут со светом.

LITER . KZ . «Будем работать, пока не умрем: казахстанская молодежь не верит в пенсионную систему» — Рано или поздно каждый казахстанец задумывается о старости. Многие хотят прожить ее в достатке. Однако, безбедную старость невозможно обеспечить пенсией, считают многие молодые люди. О причинах такого скепсиса читайте подробнее в материале…

FORBES . KZ . «Как террористы хотели взорвать пирамиду в Нур-Султане» — Раскрыты детали спецоперации «Снежная вьюга» по ликвидации группы радикалов, готовивших крупный теракт. В конце декабря 2012 года в столичный департамент КНБ поступила информация о том, что группа радикально настроенных фанатиков готовит крупный теракт: целью террористов стал Дворец мира и согласия, более известный в народе как Пирамида. Но и это была лишь часть планов бандгруппы, которая также планировала расправиться с рядом сотрудников КНБ и госслужащих.

QMONITOR . KZ . «Не надо эйфории… Заметки о чемпионате мира по боксу» — Наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать страны, где любительский (именно любительский) бокс входит в число трех наиболее популярных видов спорта, и одна из них – Казахстан. Лишний раз в этом можно было убедиться во время недавнего чемпионата мира в Белграде: наши соотечественники обсуждали в Интернете его перипетии не менее активно, чем события летних Олимпийских игр трехмесячной давности… Между тем, все четыре наших боксера, добравшихся до финала, получивших «золото» и «серебро», выступали в самых легких весовых категориях, из которых в олимпийской программе будут от силы две. Тогда как в средних и тяжелых весах, приносивших Казахстану в предыдущие годы основную часть медалей Олимпиад и чемпионатов мира, результаты нашей сборной оказались безрадостными. А значит, благостным настроениям не должно быть места…

AZATTYQ . ORG . ««Они боролись за наши права». Школьница из Павлодара провела выставку, посвященную «политзаключенным»» — Ученица 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Аружан АБЫЛКАС провела в Павлодаре выставку о политзаключенных Казахстана. Организовать выставку школьнице оказалось непросто. Недавно 18-летняя Аружан организовала выставку о гражданах, признанных «политическими заключенными», и испытала на себе действия провокаторов и давление со стороны неизвестных ей лиц.

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