Три «бронзы» мирового первенства по каратэ, баскетбольная сборная РК накануне главного турнира, казахстанцы на этапах Кубка мира по фехтованию, шорт-треку и конькобежному спорту

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Каратэ: впервые на пьедестал ЧМ – всей командой

В Объединенных Арабских Эмиратах прошел чемпионат мира. На нем, в отличие от Олимпиады, разыгрывалось вдвое больше комплектов наград – 16. Казахстанские каратисты смогли завоевать три бронзовые медали.

Первую из них добыл Нурканат Ажиканов (весовая категория до 75 кг). После четырех побед в своей группе он уступил египтянину, но в утешительном раунде одолел венгра и получил право сразиться за «бронзу» с бельгийцем, у которого довольно уверенно выиграл. Чемпионом мира в этой весовой категории стал узбек Дастонбек Отаболаев, победивший в финале как раз таки спортсмена из Египта, обидчика Нурканата.

На снимке: Нурканат Ажиканов. (Фото с сайта НОК РК)

Софья Берульцева (свыше 68 кг) к своей олимпийской «бронзе», завоеванной три с половиной месяца назад, добавила медаль такого же достоинства, но уже мирового первенства. Выиграв первые четыре поединка, она вышла в полуфинал, где, к сожалению, уступила со счетом 5:7 испанке Марии Торрес, будущей чемпионке. А в бою за третье место Софья взяла верх над спортсменкой из Сербии – 11:7.

На пьедестал почета поднялась также наша мужская команда по кумите, причем произошло это впервые. Нужно отметить, что в этом турнире приняли участие 46 сборных. Казахстанская дружина провела шесть поединков, из которых выиграла пять. Бронзовые медали получили Игорь Чехмарев, Данияр Юлдашев, Бейбарыс Жанбыр, Нурканат Ажиканов и Нурнияз Елдашев.

В неофициальном страновом зачете по итогам чемпионата мира Казахстан занял 16-е место. Первую пятерку составили Япония, Египет, Испания, Италия и Франция.

Фехтование: шпажисты вступили в новый олимпийский цикл

В этом виде спорта начался новый олимпийский цикл, венцом которого станут летние Игры 2024-го в Париже. Проходящие сейчас турниры «Гран-при» и этапы Кубка мира не являются лицензионными, но они важны с точки зрения набора рейтинговых очков, с учетом которых формируются списки «сеяных» фехтовальщиков и команд, определяются соперники на следующих соревнованиях.

На снимке: Руслан Курбанов. (Фото с сайта НОК РК)

Перед этапом КМ в столице Швейцарии казахстанский шпажист Руслан Курбанов занимал в индивидуальном рейтинге 14-ю позицию, благодаря чему попал в число 16 участников, которые начали борьбу сразу с 1/32 финала. Другим же нашим пяти фехтовальщикам пришлось преодолевать сито групповых раундов, в которых приняли участие ни много ни мало почти 250 фехтовальщиков, а также начальные стадии «плэй-офф». В итоге до 1/32 финала из этой пятерки добрался только Дмитрий Алексанин, причем он «нарвался» на чемпиона мира 2018-го в личном первенстве и олимпийского чемпиона 2016-го в команде француза Янника Бореля и проиграл ему – 9:15.

Курбанов же эту стадию прошел, одолев финна Нико Вуоринена – 15:9. Но в следующем круге уступил американцу Кёртису Макдуальду – 12:14. А победил в личном первенстве олимпийский чемпион 2012-го венесуэлец Рубен Лимардо, который в финале не оставил шансов французу Александру Бардене – 15:7.

В командном первенстве казахстанцы (Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин и Вадим Шарлаимов) в стартовом раунде выиграли у чехов – 45:35, но затем, в 1/8 финала, потерпели поражение от украинцев, серебряных призеров последнего чемпионата мира, – 32:45. Поэтому им пришлось оспаривать 9-16 места. Там они с одинаковым счетом 45:40 взяли верх над немцами и корейцами, после чего проиграли американцам – 42:44. В итоге 10-е место. Победителями командного турнира стали российские шпажисты, в финале с трудом одолевшие испанских – 45:44. Кстати, испанцы, которые не входят в топ-10 рейтинга, до этого выиграли у французов, действующих чемпионов мира, и сильных венгров.

Шорт-трек: остался еще один этап Кубка мира

В венгерском Дебрецене прошел третий этап Кубка мира – предпоследний из четырех, по итогам которых будут распределены путевки на Олимпиаду. Для казахстанских шорт-трекеров он сложился менее удачно, чем два предыдущих.

Как обычно, главные надежды наших болельщиков были связаны с самой короткой дистанцией 500 метров. Денис Никиша, ставший на первых двух этапах бронзовым призером в этой дисциплине, в Дебрецене не смог пробиться в финал «А» и занял итоговое 7-е место. Адил Галиахметов замкнул первую десятку, а многолетний лидер сборной Абзал Ажгалиев стал только 23-м. В общем зачете Кубка мира на этой дистанции лидировавший ранее Никиша опустился на 4-ю позицию. Абзалиев идет 16-м, Галиахметов – 18-м.

Последний благодаря сенсационно завоеванному «серебру» на первом этапе КМ довольно высоко (8-я строчка) располагается в общем зачете на 1500-метровке, хотя в Дебрецене не попал даже в четвертьфинал.

Снова не смогла преодолеть четвертьфинальный раунд наша мужская эстафетная команда. В итоге она закончила соревнования 9-й, а в общем зачете идет 11-й. Это значит, что ей будет очень сложно завоевать одну из восьми олимпийских квот, разыгрываемых в данной дисциплине. На заключительном этапе КМ в Додрехте (Нидерланды) ей нужно попытаться пробиться в финал «А», то есть попасть в топ-4 – в таком случае она, возможно, и «зацепится» за командную путевку на зимние Игры.

Скоростной бег на коньках: сражения за олимпийские лицензии

Второй этап Кубка мира в этом виде спорта принимал норвежский город Ставангер. После «бронзового» успеха Надежды Морозовой на предыдущей неделе особое наше внимание было приковано к женским забегам на 1500 метров. Но на сей раз показать столь же высокий результат казахстанской конькобежке не удалось – она замкнула первую десятку. В общем зачете Кубка мира Морозова теперь занимает 5-ю позицию. Выше располагаются две японки, одной из которых принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине, действующая олимпийская чемпионка из Голландии, и американка.

Более опытная и специализирующая на спринте Екатерина Айдова пока выступает менее успешно. Коронную для себя «тысячу» она пробежала с 17-м временем, а на «пятисотке» никак не может пробиться в топ-20.

Что касается нашей мужской команды, то она не особо радует. Впрочем, отметим неплохой результат (16-е место) Дмитрия Морозова на 1500-метровке. На самой длинной дистанции 10000 метров 19-летний Бекдаулет Сагатов установил личный рекорд (хотя каток в Ставангаре далеко не самый быстрый), пробежав ее быстрее, чем два других, более опытных, казахстанца. Правда, это принесло ему лишь 41-е место.

На снимке: Бекдаулет Сагатов. (Фото с сайта astana.gov.kz)

Следующие два этапа КМ пройдут в США и Канаде на самых скоростных в мире катках. После них станут известны все обладатели путевок на Олимпийские игры.

Хоккей: первая победа после четырех поражений

На минувшей неделе после небольшого перерыва возобновилось регулярное первенство Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» совершил вояж по городам западной части России, в ходе которого провел три матча: в двух проиграл с одинаковым счетом, а в третьем наконец-то одержал победу, тем самым прервав серию неудач.

В Сочи казахстанский клуб уже к началу второго периода пропустил три шайбы. До перерыва Кёртис Волк и Роман Старченко сумели отквитать две из них, но большего хозяева льда соперникам не позволили, а сами еще дважды поразили ворота нашей команды. Такой же счет 2:5 был зафиксирован в матче «Барыса» с московским «Спартаком» на площадке последнего. Но сценарий этой игры получился совершенно иным. Начало поединка сложилась для наших хоккеистов удачно: Никита Михайлис и Егор Петухов дважды заставили голкипера красно-белых доставать шайбу из сетки. Этот счет сохранялся до середины второго периода, но затем москвичи провели пять результативных атак.

А в субботу «Барыс» гостил в Череповце у местной «Северстали», входящей в топ-6 Западной конференции. Матч получился упорным: ни одной из команд не удавалось добиться преимущества в счете больше, чем «плюс один». В основное время соперники по три раза поразили ворота друг друга (в составе казахстанского клуба отличились Кирилл Савицкий, Роман Старченко и Олле Альсинг). Игра перешла в овертайм, и за 20 секунд до его завершения наша команда получила численное большинство, которое реализовал Кёртис Волк – 4:3.

После 30 проведенных матчей у «Барыса» стало 26 очков, и он занимает 10-е место в Восточной конференции. Теперь он проведет четыре игры дома, причем во всех ему будут противостоять команды «Запада».

Баскетбол: борьба за путевки на чемпионат мира

На этой неделе начнется розыгрыш Кубка Азии, который одновременно является решающим этапом отбора в финальный турнир Кубка (чемпионата) мира. 16 команд распределены по четырем группам: «А» – Новая Зеландия, Южная Корея, Филиппины, Индия; «В» – Австралия, Китай, Япония, Тайпей; «С» – Ливан, Иордания, Индонезия, Саудовская Аравия; «D» – Иран, Казахстан, Сирия, Бахрейн. По три лучшие сборные из каждого квартета (в общей сложности 12) выйдут во второй раунд, где будут разделены на две группы. Путевки на Кубок мира получат пять сильнейших команд, не считая сборные Японии и Филиппин, которые как хозяева будущего мирового чемпионата участие в нем себе уже гарантировали. Иначе говоря, нужно попасть в топ-7.

На первом этапе в группе, куда попали наши баскетболисты, явными фаворитами являются иранцы. А у сборных Казахстана, Сирии и Бахрейна примерно одинаковые шансы на то, чтобы пробиться в второй раунд. Завтра, 26 ноября, казахстанцы будут принимать в Нур-Султане сирийцев, а еще через три дня соперники сойдутся уже в Дамаске. Следующие матчи состоятся уже в феврале 2022 года.

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