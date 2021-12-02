«Где поводы для гордости?». «Каждый день кто-то сводит счеты с жизнью». «Продуктовая корзина в СССР и сегодня: за какие продукты мы платим больше». Радоваться рано: эксперт разобрал грядущие изменения в пенсиях, пособиях и зарплатах в Казахстане»

Сетевой Казахстан 2 декабря 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Где поводы для гордости?» — Журналисты потихоньку начинают спрашивать про итоги года. Тема очень интересная. И вот какая мысль пришла в голову. Иногда очень хочется гордиться нашим государством, но оно очень-очень редко дает к этому поводы. По предварительным итогам года нет особых достижений в спорте, здравоохранении, науке и культуре. Есть провальная олимпиада… Но вот система как-то не дает конкретных достижений, поводом для гордости и даже для оптимизма. Что-то с системой делать надо.

«Каждый день кто-то сводит счеты с жизнью» — Большую долю среди причин суицидов занимают материальные и жилищные проблемы. В определенные годы число самоубийств в Казахстане достигало десятка в сутки. Также в некоторые годы до 20% неестественных причин смерти приходилось на суициды. Казахстан много лет лидирует по количеству самоубийств в мировом масштабе.

CARAVAN . KZ . «Радоваться рано: эксперт разобрал грядущие изменения в пенсиях, пособиях и зарплатах в Казахстане» — Неделю назад парламент принял закон о республиканском бюджете на ближайшие три года – с 2022 по 2024 год. Согласно ему, с 1 января 2022 года минимальный размер заработной платы (МЗП) составит 60 тысяч тенге. Для сравнения: в 2021 году МЗП составляет 42 500 тенге… Закон о бюджете принят, но насколько это примечательная и позитивная новость и как она изменит жизнь рядовых казахстанцев? О каких нюансах нам следует помнить в первую очередь и, самое главное, как на всем этом оптимистичном фоне выглядят тенденции роста цен на продовольствие и инфляционные риски. Своим мнением на этот счет поделился руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей ЛЫСАКОВ.

IA — CENTR . RU . «Продуктовая корзина в СССР и сегодня: за какие продукты мы платим больше» — Что можно было купить на доллар в #СССР и что можно купить на тот же доллар сейчас в постсоветских странах – разбирался Марсель ХАМИТОВ. Чтобы понять, что можно было купить на доллар в 1988 году, логично было перевести цены того периода по соответствующему курсу. Курс тогда был следующий: 1 доллар стоил 53 копейки. И вот, добросовестно конвертировав советские цены в доллары, стало понятно, что они что-то очень напоминают. Это же нынешние цены!

TIME . KZ . «Мобильное понуждение» — Сможем ли мы по-прежнему пользоваться мобильными переводами, к которым так привыкли, или придётся возвращаться к наличке? На прошлой неделе парламент принял закон о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс. Среди многих поправок главное изменение, которое встревожило всех казахстанцев, — введение понятия “мобильные платежи”.

Петр СВОИК – «Удвоение ТЭЦ-2» — Эпопея с переводом на газ Алматинской ТЭЦ-2 идёт к тому, что на одной площадке станут работать сразу и угольная, и газовая теплоэлектроцентрали.

FORBES . KZ . «Нурлан Смагулов — молодёжи: Не уезжайте из страны!» — В КазНУ им. аль-Фараби прошёл первый форум молодых предпринимателей «Энергия нового поколения», посвященный 30-летию независимости РК. Новая площадка для подрастающего поколения бизнесменов собрала солидный состав участников — перед слушателями выступили Жансеит Туймебаев, Асылбек Кожахметов, Нурлан Смагулов, Кайрат Мажибаев, Арманжан Байтасов, Досым Сатпаев, Гаухар Каппарова, Рамиль Мухоряпов, Максим Барышев, Кайрат Кудайберген и многие другие.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «А король-то голый!» — Так воскликнул и я, ознакомившись с бравыми тезисами выступления первого зампреда «Nur Otan» на международном форуме «Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы», организованном припартийным институтом… Кстати, в сказке, народ поддерживает мальчика, разоблачившего короля. А король пытается скрыть свой стыд, гордо ступая дальше, как будто ничего не произошло. Хитрые обманщики, уже успевшие получить от короля золото, ушли из города. Такое ощущение, что наши хитрецы тоже скоро от нас уедут …

AZATTYQ — RUHY . KZ . «КНБ: Разведчиками не рождаются. Разведчиками – становятся» — Комитет национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ) вырос из «шинели» советского КГБ, который по своей сути был больше политической полицией и главным инструментом КПСС. Но сегодня основная задача КНБ обеспечение национальной безопасности и суверенитета страны, а вовсе не борьба с инакомыслием. В структуру КНБ РК входят несколько служб, в частности, «Сырбар» (каз. Сыртқы барлау қызметі — AR) — служба внешней разведки, Пограничная служба, Служба правительственной связи, Служба спецназначения «А» и 17 территориальных департаментов, а также подразделения спецназначения, научно-исследовательские и учебные заведения.

AZATTYQ . ORG . «Как «общественный фонд» вступается за «честь и достоинство» Назарбаева и преследует критиков власти» — В казахстанских судах рассматриваются гражданские иски в отношении нескольких активистов, которым вменяют «распространение информации, порочащей честь и достоинство» бывшего президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА и нынешнего президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Истец, организация «Ар-Бедел», требует от активистов удалить из социальных сетей публикации с критикой в адрес властей. Ответчики заявляют, что имеют право на выражение мнения.

«Новая страна на карте эмиграции. Почему казахстанцы уезжают в Турцию» — За девять месяцев 2021 года из Казахстана на ПМЖ в другие страны уехали 25 тысяч человек, а приехали — семь тысяч человек. Традиционно первое место в строке «страна выбытия» держит Россия, затем идут Германия и Польша. Однако с недавних пор на карте эмиграции для казахстанцев появилась Турция. Официально в эту «братскую страну» выехали 74 человека, но статистика далеко не отражает реальную ситуацию, и этому есть объяснение.

QMONITOR . KZ . «Казахстанский спорт становится все менее конкурентоспособным» — В нынешнем году исполнилось 25 лет дебюту Казахстана как суверенного государства на летней Олимпиаде. Завершившиеся три с половиной месяца назад Игры в Токио стали для нашей страны уже седьмыми по счету. Думается, было бы интересно проследить динамику результатов за этот период, тем более что такой анализ даст возможность высветить проблемы и слабые места отечественного спорта, которые так или иначе сказались на итогах ОИ-2020, вызвавших глубокое разочарование у казахстанских болельщиков.

«Казахстан – один из мировых аутсайдеров по уровню владения английским» — Очень низкий уровень владения английским языком, 96-е место среди 112 стран, охваченных рейтингом, – такие результаты показали представители Казахстана в ходе последнего исследования, проведенного Международной образовательной организацией Education First (EF), которая базируется в Швейцарии. И поскольку речь идет о независимой внешней оценке состояния дел с изучением English, то ее, видимо, следует признать объективной и заслуживающей доверия.

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