«Что скажет Токаев на съезде Nur Otan?». «Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда?». «Вода, мусор и общественный транспорт — болевые точки роста Алматы». «Как относиться к менталитету многодетности?»

Сетевой Казахстан 3 декабря 2021г.

SPIK . KZ . «Что скажет Токаев на съезде Nur Otan?» — Четыре проблемы, стоящие перед президентом Казахстана в преддверии съезда правящей партии… Партия объявила, что одной из самых главных ее целей является искоренение коррупции в государстве. Но решительный и бескомпромиссный бой этому злостному явлению пока не эффективен… Другой важнейшей проблемой, на которую следует обратить внимание, является борьба с усилившимся национализмом в стране… Третьей проблемой, с которой столкнется и как президент, и как руководитель Nur Otan, Касым-Жомарт ТОКАЕВ, — это социальная сфера…. Четвертым моментом станет дальнейшее реформирование политической системы. Нельзя, сказав «а», не дойти до «я».

«Амиржан Косанов: Правительство не должно довлеть над неправительственным сектором» — Не секрет, что партийное поле Казахстана в массе своей давно и прочно населено «живыми мертвецами», которые просто не способны сформировать адекватную и востребованную политическую повестку. И поскольку природа не терпит пустоты, на смену этим ноунеймам пришли гражданские активисты, которые если не подменили полностью, то хотя бы пытаются (хорошо ли, плохо ли – другой вопрос) играть роль, присущую политическим партиям. Насколько оправдан подобный подход и к чему в итоге это может привести, мы решили узнать у экс-кандидата в президенты РК, одного из самых ярких представителей «старой» оппозиционной гвардии Амиржана КОСАНОВА.

IA — CENTR . RU . «Казахстан может стать локомотивом новой региональной организации по безопасности» — #Казахстан участвует в десятках региональных и международных организаций и объединений, некоторые из них – руководство Республики и инициировало. Как могут давно созданные инициативы трансформироваться, и могут ли в принципе быть актуальными при таком многообразии переговорных площадок – рассказывает в продолжении интервью заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат КУШКУМБАЕВ — Неслучайно Первый президент Казахстана Н.Назарбаев на IV саммите СВМДА в Пекине в 2014 г., сделав заброс в будущее, призвал страны-участницы процесса перейти к обсуждению возможности создания на базе СВМДА Организации по безопасности и развитию в Азии. Это было тогда контурно обозначено, а окончательное решение – уже за участниками процесса.

QMONITOR . KZ . «Шокай, Голощекин, Алаш-Орда, 28 панфиловцев: где мифы, а где правда?» — Исторические мифы стали сегодня обыденностью. Одни из них были созданы в советский период и до сих пор сохраняют свою живучесть. Другие появились уже в период независимости под влиянием развернувшейся на 180 градусов политической и идеологической конъюнктуры, но тоже успели занять свое место в массовом сознании. Впрочем, мифы ли это? Ведь есть немало тех, кто не считает их таковыми. О правде и вымысле применительно к ряду событий и персонажей 20-го века, вызывающих порой ожесточенные дискуссии в казахстанском обществе, мы решили поговорить с кандидатом исторических наук Болатом АСАНОВЫМ.

KZAIF . KZ . «Министерство очень многих дел» — Гостем программы «Национальный интерес» телеканала «Хабар» стал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут АТАМКУЛОВ, с которым беседовал неизменный ведущий программы, председатель правления АО «Агентство «Хабар» журналист Ерлан БЕКХОЖИН — Мой прогноз: цены стабилизируются. Есть внутренняя инфляция, у нас же привыкли считать ее по отношению относительно твёрдой валюты, но тем не менее все идёт к тому, что все более или менее стабилизируется.

FORBES . KZ . «Вода, мусор и общественный транспорт — болевые точки роста Алматы» — Эксперты, предприниматели и чиновники поделились своим видением решения проблем южной столицы на Almaty Investment Forum 2021. Представитель Всемирного банка Жан-Франсуа МАРТО подчеркнул, что у Алматы «нет выбора — будет 5 миллионов или нет», тенденция урбанизации неумолима, поэтому главная задача — «подготовить ключевые секторы к неопределенности», чтобы все заинтересованные стороны работали сообща. Триада главных вызовов по версии Марто — это переработка мусора, формирование транспортной инфраструктуры и достаточные водные ресурсы, способные обеспечить долгосрочное устойчивое развитие города.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Не дождутся, скоро буду в строю»: Бакытжан Сагинтаев рассказал о своем самочувствии» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ заболел и не смог выступить на открытии «Almaty Investment Forum 2021». Однако позже он все-таки принял участие в панельной сессии с мэрами других городов, но в режиме онлайн. Участники форума поблагодарили акима за то, что он присоединился к работе, несмотря на плохое самочувствие. Ранее его пресс-секретарь сообщил, что аким уже третий день находится на больничном, у него гнойная ангина и повышенная температура.

INFORMBURO . KZ . «Вся правда о мобильных переводах. Чеки, переводы и платежи» — В Казахстане скоро будет принят закон о налогах на платежи посредством мобильных переводов. Закон ещё не подписан президентом и, соответственно, не вступил в силу. Однако ажиотаж среди казахстанцев он уже вызвал. Мелкий бизнес начал требовать оплату наличными, и казахстанцы побежали к банкоматам снимать деньги. Давайте разберёмся, чего действительно следует опасаться бизнесу, а в каких ситуациях у страха глаза велики, и предприниматели паникуют зря.

MATRITCA . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Как относиться к менталитету многодетности?» — И тут только один ответ — всячески поддерживать ее, ибо это хрупкая вещь. Один раз потеряешь, потом не восстановишь. Все развитые страны потеряли эту культуру, и теперь вынуждены жить за счет притока мигрантов, что, естественно, рано или поздно сильно повлияет на ценности общества и в целом качество госуправления. Когда снижение численности нации только начинается, то приток мигрантов рассматривается как положительный фактор, но по мере старения населения доля мигрантов будет увеличиваться, способствуя образованию языковых и культурных анклавов, внося свою лепту в разрушение общности всех сограждан.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «НАНОЦ и «Джон Дир»: от осинки не родятся апельсинки» — Компрадорский маневр руководства подведомственной МСХ структуры, давно вызывающей споры о своей полезности и нужности для государства. Формально подписан меморандум между «Национальным аграрным научно-образовательным центром» (НАНОЦ) Министерства сельского хозяйства и компанией «Евразия Групп Казахстан» о сотрудничестве. Реально же государственная структура в лице НАНОЦ МСХ помогает продавцу иностранной сельскохозяйственной техники от компании «Джон Дир» выходить на казахстанский рынок. Слова про «образовательную деятельность», «квалифицированные кадры» и «сознательный бизнес» – это всего лишь обертка, где «конфетой» выступает поддержка импорта готовой продукции вместо поддержки отечественного производства.

CARAVAN . KZ . «Опальный майор авиации выступил против нескольких генералов министерства обороны» — Военный суд Акмолинского гарнизона под председательством судьи Каирова А. М. на днях рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску боевого летчика Адильбека ИСКАКОВА к министерству обороны РК. Главные требования истца – отменить приказ Главкома ВВС о его увольнении из рядов ВС РК, восстановить на прежней летной должности и взыскать заработную плату за несколько лет вынужденного прогула. Генералы и полковники минобороны в шоке от такой дерзости подчиненного, но пока хранят молчание и никак не комментируют ход судебного заседания.

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