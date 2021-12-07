«Эксперты: Как ЕНПФ «подставил» Токаева». «Казахстанцам будет интересней получать «серую» зарплату»: эксперты о последствиях решения ЕНПФ». «Тёмная сторона долевого строительства. Как вывести застройщиков из тени?». «Зачем правительство продает ГЭС?»

Сетевой Казахстан 7 декабря 2021г.

IA — CENTR . RU . «Эксперты: Как ЕНПФ «подставил» Токаева» — Изменение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений казахстанцев, о которых в конце прошлой недели объявил Единый Накопительный Пенсионный Фонд Республики #Казахстан, является «сознательным саботажем поручений президента Казахстана», убежден известный экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ. Казахстанские эксперты ждут реакции Акорды на взбудоражившее общество решение, которое фактически сводит на нет эффект двух социальных инициатив главы государства. Подробнее – в материале Егора ВАСИЛЬЕВА.

CARAVAN . KZ . ««Казахстанцам будет интересней получать «серую» зарплату»: эксперты о последствиях решения ЕНПФ» — Новость о том, что в Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, резонировала массовым недовольством общественности и серьезным негодованием экспертной среды… Главный редактор telegram-канала FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей ЧЕБОТАРЕВ в ту же пятницу объявил о том, что покинул общественный совет Единого накопительного фонда (ЕНПФ) из-за повышения порога достаточности для досрочного изъятия части пенсионных накоплений.

FORBES . KZ . «Тёмная сторона долевого строительства. Как вывести застройщиков из тени?» — Сотни застройщиков в стране возводят жилье в обход действующим законодательным разрешениям (разрешения акиматов или КЖК), а значит, не предполагают гарантий завершения. Сегодня только в Нур-Султане в реестре проблемных ЖК числится 65 комплексов, а проблемы 15 тысяч дольщиков остаются не решенными. Как вывести застройщиков из тени и защитить граждан от недобросовестных — выясняем вместе с заместителем председателя правления Казахстанской жилищной компании Олжасом САЛЫКОВЫМ.

SPIK . KZ . «Застройка требует жертв: почему акимат Алматы отменяет приватизацию» — Подчиненные акима САГИНТАЕВА отменяют постановление, подписанное премьером САГИНТАЕВЫМ. Точечная застройка Алматы, продолжающаяся вопреки прямым запретам действующего президента, требует жертв. А поскольку незастроенных пустырей в городе практически не осталось, причем новые жилые комплексы были возведены в кратчайшие сроки, пока все сидели дома на карантине из-за ковида, алматинские чиновники изыскивают способы превратить в пустыри то, что не жалко. Например, старые ведомственные больницы.

AZATTYQ . ORG . ««Гораздо меньше арабского, чем казахского». Зачем правительство продает ГЭС?» — Казахстан продал две гидроэлектростанции в Восточно-Казахстанской области – Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС – консорциуму инвесторов из ОАЭ и Казахстана. Половина самой дешевой в Казахстане электроэнергии будет уходить на заводы некоего «казахстанского инвестора», имя которого не раскрывается. Азаттык разбирался в деталях сделки.

INFORMBURO . KZ . Алмас ЧУКИН — «Во сколько обойдется перевод ТЭЦ-2 на газ и кто за это будет платить» — Состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду проекта модернизации ТЭЦ-2 города Алматы. Сразу скажу, что вопросов по экологии нет и не может быть, поскольку очевидно, что если работать на газе – выбросы снижаются в десятки раз по воздуху и практически равны нулю по твёрдым отходам (золе)… На вопрос: «Каким будет тариф на тепло и электроэнергию после реализации проекта?» был дан ответ: «Пока нет многих данных, и предположить, каким будет тариф, не представляется возможным«.

KURSIV . KZ . ««Казпочту» могут купить до конца 2021 года» — «Казпочта» – одна из операционно убыточных портфельных компаний ФНБ «Самрук-Казына». В 2020 году убыток национального почтового оператора составил 5,1 млрд тенге. Восстановление экономики в нынешнем году не привело к улучшению показателей компании: за три квартала 2021-го – минус 3,8 млрд тенге (на 70% больше убытка в аналогичный период 2020-го). Чтобы вывести компанию из кризиса, в минувшем сентябре главой «Казпочты» был назначен Серик САУДАБАЕВ. «Курсив» обсудил с ним, как компания планирует выходить в плюс и в каком виде будет продана новому инвестору.

365 INFO . KZ . «От любви до ненависти: в Казахстане защищавшихся от насилия женщин судят как убийц» — За годы независимости республика так и не присоединилась к Стамбульской конвенции, декриминализировала побои и продолжает закрывать глаза на деспотизм домашних тиранов. Можем констатировать, что ежегодно от домашнего насилия на планете погибают более 50 тысяч женщин. В Казахстане — 400. И за 2020 пандемийный год, по данным Союза кризисных центров, уровень бытового насилия вырос на 41%.

LITER . KZ . «Многодетные семьи в Казахстане не хотят жить в селе, хотя им бесплатно дают все условия» — Жители поселка Обалы в Акмолинской области своими силами пытаются возродить жизнь на селе. Они выкупили частные дома и предлагают многодетным семьям переехать к ним. Новоселам обещают бесплатное жилье, работу и возможность разводить скот. Почему вместо жизни в живописном регионе, многодетные семьи выбирают времянку на окраинах столицы, разбиралась редакция…

TIME . KZ . «Новый старый победитель» — Рэпер из Павлодара Скриптонит стал артистом года в России, по версии Apple Music. Популярная музыкальная интернет-платформа посчитала, что именно он имеет наибольшее культурное влияние в этой стране, и наградила его премией Apple Music Awards-2021. Таким образом, казахстанец Адиль ЖАЛЕЛОВ, известный как Скриптонит, попал в число восьми лучших артистов мира уходящего года.

«От судьбы не уйдешь» — Штукатур Гульмайдан СЕРИКБАЙ всего за неделю превратилась в настоящую звезду. Прямо из квартиры, где делала ремонт, она попала на большую сцену и получила приглашение выступать на популярном шоу талантов!

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