Война Миров. Русский угол

В противостоянии с Западом от Кремля требуется сверхусилие

Сценариев развития конфликта между Россией и Украиной много, но они не дают ответа на главный вопрос: будет ли полноценная схватка Москвы и Киева на поле боя и к чему это в конечном итоге приведет? Возможную войну нельзя рассматривать вне контекста противостояния Кремля с коллективным Западом и его военным инструментом в виде НАТО. А над всем этим стоит формат геополитической конкуренции США и Китая – главных держав планеты. Президенту РФ Владимиру Путину предстоит делать судьбоносный выбор в неблагоприятных как для него, так и для возглавляемой им страны условиях.

Послезнание – сильная штука. Из декабря 2021-го видно, что лучшим окном возможностей для Владимира Путина по решению «украинского вопроса» было время между возвращением Крыма под контроль Москвы и признанием российской стороной послемайданной власти в Киеве в качестве официального руководства Украины. После этого вопрос силового переформатирования Незалежной стал крайне трудно решаем (он и до легитимации Майдана в 2014-ом имел массу рисков).

Отошедшая от шока новая киевская власть при помощи Запада превратила Украину в укрепрайон против России. Из-за того, что Киев не является членом НАТО, он не связан различными процедурами внутри альянса и находится вне устоявшегося формата отношений Москвы со своими сертифицированными врагами, а потому может выкинуть что угодно. Тревога по данному вопросу звучит из последних заявлений российского лидера, который требует от президента США Джо Байдена гарантий безопасности.

Любые исторические аналогии условны, но в силу богатой картины задокументированного прошлого человечества они неизбежно всплывают. Мы проведем линию между знаменитым карфагенским полководцем Ганнибалом Баркой и Владимиром Путиным.

Ганнибал является автором и исполнителем первой в мире стратегии блицкрига. Правда, первый блин получился комом. Если бы после победы над римлянами при Тразименском озере Ганнибал сразу пошел на Рим, то многотомной истории Римской республики, а потом и Римской империи, скорее всего уже не случилось. Однако у карфагенского военачальника имелся свой план ведения войны, и он прошел мимо Рима на юг, для создания базы в южных районах Апеннинского полуострова.

Стратегическая обстановка тем временем кардинально поменялась и в битве при Каннах в 216 году до нашей эры Ганнибалу пришлось иметь дело с почти вдвое превосходящей его силы армией Рима с союзниками. Будучи гениальным полководцем, карфагенянин одержал блестящую победу (вошла во все учебники по военному делу), но получил уже не окно, а «форточку» возможностей по сокрушению противника. Вторым шансом победить Рим Ганнибал опять не воспользовался и в итоге Вторую пуническую войну Карфаген в 201 г. до н. э. проиграл.

Стратегически (то есть с учетом всех глобальных факторов) диспозиция вокруг Украины для России очень сильно напоминает расклад Ганнибала перед Каннами. Вот только карфагенский полководец само сражение выиграл, а по президенту Путину масса сомнений.

Оценки гражданских (условно) и военных (включая военных историков) экспертов по клубку ЛДНР – Украина – Россия – коллективный Запад очень отличаются. Гражданские считают полномасштабную войну невероятной, военные – вполне вероятной. Специфика вопроса в том, что «полувойна» между Москвой и Киевом вряд ли возможна, то есть когда непризнанные республики отобьют наступление ВСУ собственными силами и стороны отойдут на исходные позиции. К тому же если военное столкновение преодолевает определенный критический порог (перерастает формат провокации), то начинает развиваться по собственным законам и алгоритмам, где трудно загнать джинна обратно в бутылку, да и не всегда возможно.

По сравнению с весенним обострением на российско-украинской границе, сильно поменялся баланс противостоящих группировок. Украинская армия получила больше современных вооружений, в том числе пресловутых «джавелинов», в бою опробовали байрактар. Бронетехники собственного производства у Незалежной тоже стало больше. Правда, снарядный голод так и не преодолен, из-за чего маневры на границе с Крымом, например, прошли без боевых стрельб.

Наблюдатели заявляют, что мотивация и боевой дух украинских военных сегодня гораздо выше, чем весной. Но боевой дух материя очень тонкая и субъективная, а потому измерению приборами не поддается. Возьмем в качестве допущения, что про моральный настрой все правда. А вот присутствие кораблей и самолетов стран НАТО в акватории Черного моря посчитать можно. Их стало больше, и весьма значительно.

Авиационные группировки североатлантического альянса имеющимися силами в состоянии уничтожить российский десант из Крыма в район Одессы, например. Не факт, что они его будут топить, но потенциальная возможность такого расклада имеется, а следовательно в штабах должна учитываться. На словах натовцы безоговорочной поддержки Киеву на поле боя не обещают, но такие заявления и в качестве «решайте проблему сами» тоже трактовать нельзя. Кругом туман военной дипломатии, из-за чего обе стороны не уверены в планах противника наверняка.

Если говорить об акцентах, то в правящих кругах Украины уповают на хорватско-азербайджанский сценарий (силовая реинтеграция в формальных государственных границах), а в России на южноосетинский. Владимир Путин по своему психотипу может начать войну с Киевом только при условии стопроцентной гарантии победы. Но, как говорил Иосиф Сталин, есть логика намерений и есть логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений.

Когда Ангела Меркель, ныне с почетом ушедшая на политический покой, характеризовала действующего российского лидера, то признала, что даже подумать не могла о его способности к аншлюсу Крыма. Просто логика реакций государственной машины такой страны как Российская Федерация заставила поступить именно так. Уже потом президент Путин делегировал Владиславу Суркову полномочия по примирению как с украинскими элитами (прежде всего с олигархами), так и с Западом. Миссия провалилась. Ну а в раскладах конца 2021-го года вся надежда на военную силу, ее проекцию и производные от них.

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс на переговорах в Москве был уполномочен заявить, что «русский триллион» (активы российских олигархов в офшорах, западных банках и недвижимости) в случае плохого поведения Кремля будут конфискованы. Деньги большие, но к раскладам вокруг Украины имеют весьма опосредованное отношение. Дело в том, что политическое решение по «русскому триллиону» уже принято, а в ходе Саммита демократий его должны грамотно оформить и публично обосновать.

Очень показательна продолжительность последней встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. В шведской столице за закрытыми дверями они пообщались всего полчаса (американский VIP летел на самолете в десять раз дольше). Когда переговоры настолько короткие, то либо говорить нечего, потому что и так все понятно, либо говорить нечего, потому что и так ничего не понятно. Нам видится первый вариант, поскольку когда говорить не о чем, то профессионалы подобного уровня вообще не встречаются. Господа Лавров и Блинкен расклады друг другу выложили, а что делать дальше – для этого у каждого свое руководство есть.

Надо помнить, что за происходящим вокруг Украины внимательно следят в Китае. В треугольнике Вашингтон – Пекин – Москва последний угол объективно самый слабый. Когда Дядя Сэм и Поднебесная выясняют вопрос о мировой гегемонии, им обоим опасен третий участник, который может двигаться своей траекторией в самый неподходящий момент. За подобными примерами со стороны Кремля далеко ходить не надо. В той же Сирии Россия сначала участвовала в разоружении режима Башара Асада совместно с Западом, а потом стала защищать его от коллективного Запада, Турции и арабских союзников США и ЕС. А в случае противостояния Вашингтона и Пекина на кону глобальное лидерство. К тому же Белый дом после репутационного ущерба из-за афганской «эвакуации» нуждается в демонстрации своей мощи на серьезном спарринг-партнере.

Владимир Путин пытается доказать США, что лобовое столкновение с Россией закончится для Вашингтона неприемлемым ущербом. Аналогично тому, как это осознали в США и КНР накануне телемоста Джо Байдена и Си Цзиньпина. В Белом доме пока так не считают и продолжать повышать ставки. Но и Владимир Путин загнан в угол. Население не простило ему повышения пенсионного возраста. Второй удар по рейтингу российского президента нанесла провальная во всех отношениях борьба с коронавирусом. Третий удар в виде сдачи ЛДНР (или Приднестровья – есть и такой сценарий от Джона Болтона) по логике российских политических архетипов будет для него последним.

Все очень неблагоприятно, однако тот или иной выбор делать придется. Если президент Путин сделает его правильно, то через какое-то время последуют новые решения. Если неправильно, то и для него, и для России это может стать последним в истории неправильным стратегическим решением.

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