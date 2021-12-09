Жить как до пандемии уже не получится 09.12.2021 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 150 0 Руководитель Республиканского объединения «Общественный контроль и мониторинг» Саида Таукелева о том, что вакцинация подростков проходит при согласии родителей и полном контроле с их стороны Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Госслужащие одеяло заботы тянут на себя Возвращение к семье и к жизни Хамству в воздухе и на земле объявлен бой Автобусы для сельских школьников официально еще не украли Могут ли Антикор и полиция не знать о существовании «помогаек»?