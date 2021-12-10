«Итоги 2021: вечная пандемия, налог на бедность и инфляция». «Абаев назвал хайпом вопросы о зарплатах министров и акимов». «Кто владеет СМИ Казахстана?». «Кто скармливал отравленное мясо китайцам?». «ЛГБТ — это не просто буквы, за ними стоят люди»

Сетевой Казахстан 10 декабря 2021г.

KAPITAL . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Итоги 2021: вечная пандемия, налог на бедность и инфляция» — Помните анекдот про путешественника во времени, который попадает в 2020 и спрашивает, какой это год, а услышав ответ, говорит — а-а-а, это первый год пятилетнего карантина. Так вот — уже и не очень смешно, ведь все именно так и получается. В марте 2020-го все думали, что надо подождать до лета, и все будет как раньше. Потом до осени. Потом снова до лета, а сейчас перед нами омикрон и еще длинный греческий алфавит. Что нам принес 2021 год и какие его итоги останутся с нами надолго.

IA — CENTR . RU . «Кто владеет СМИ Казахстана? Часть 2» — Карантинные ограничения 2020 года сильно повлияли на медиапотребление в #Казахстан’е, так, с введением карантинных мер выросла аудитория, которая смотрит ТВ каждый день. Телевидение остается важным источником информации для жителей регионов страны – формирует повестку и доносит новости. Так что «старые» медиа рано списывать со счетов в Казахстане, а с точки зрения влияния на аудиторию, они еще где-то дают фору интернет-ресурсам. Кому принадлежат уникальные права на телеканалы и радиостанции в Казахстане – в продолжении обзора медиа-рынка от Марселя ХАМИТОВА.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Абаев назвал хайпом вопросы о зарплатах министров и акимов» — Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен АБАЕВ посоветовал чиновникам отвечать на вопросы журналистов честно, не краснея — «Я скажу, что это хайп. Я понимаю, когда критикуют коррупционные правонарушения, превышение должностных полномочий, неэтичные поведения госслужащих. Здесь правильно все поддерживается. Но, честно говоря, мне кажется, выглядит смешно, когда журналист спрашивает о зарплате министра или акима с таким выражением лица, словно он проводит «выдающееся журналистское расследование». А своим коллегам из правительства и акиматов я бы посоветовал не краснеть, не заикаться, а спокойно и честно говорить о заработной плате«, — ответил Даурен Абаев в программе «Открытый диалог».

KAZPRAVDA . KZ . «Как раскулачивали казахских баев в 20–30-е годы прошлого столетия» – В Северо-Казахстанской области рабочая группа по реабилитации жертв политических репрессий выявила только по району Магжана ЖУМАБАЕВА имена 531 бая, которые подверглись раскулачиванию и конфискации имущества в 20–30-е годы прошлого столетия. Эта не окончательная цифра. Работа в областном архиве продолжается, в ее начале список пострадавших был значительно короче.

DIALOG . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Взрывы под Таразом: Военные недовольны оценкой главы МЧС» — После недавнего выступления министра по чрезвычайным ситуациям Ю.ИЛЬИНА на дне Правительства в Мажилисе ко мне обратился офицер, специалист по боеприпасам, читавший материал «Взрывы под Таразом: вопросы и парадоксы». Вот выдержки из его эмоционального сообщения: «многих военных удивило и возмутило выступление министра по ЧС Ю.Ильина в Парламенте. Мы, военные, признаем свою ответственность за то, что случилось, а именно – за пожар на складе. Кто-то из наших не досмотрел. Но мы не опускаемся до того, чтобы на кого-то показывать пальцем и обвинять».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Кто скармливал отравленное мясо китайцам?» — После обнародования информации об очагах ящура в Казахстане, стоит напомнить, что бывшая команда Минсельхоза РК с успехом скрывала вспышки бруцеллеза и нодулярного дерматита в разных регионах страны. Чтобы не остаться без китайского рынка, который мы все равно потеряли. Как бы неожиданно вскрылось то обстоятельство, что Министерство сельского хозяйства возможно вводило Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) в заблуждение, будто в Казахстане ситуация с ящуром благоприятная. Не исключено, что может вскрыться аналогичная картина по бруцеллезу и нодулярному дерматиту. Помимо репутационного ущерба все это наносит урон животноводству республики и здоровью населения.

INFORMBURO . KZ . «Списание кредитов недопустимо, но есть другие варианты помощи заёмщикам» — Состоявшаяся накануне, 9 декабря, в Алматы стихийная акция с требованием списания кредитов вызвала серьёзный резонанс в обществе. Казахстанцы в соцсетях возмущаются, что они выплачивают свои долги, а кто-то считает возможным за счёт честных заёмщиков и налогоплательщиков решить свои проблемы… Экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ на своей странице в Facebook также прокомментировал вчерашний ажиотаж — «Кредитная амнистия была в 2019 году, одного раза достаточно, а повторное проведение чревато разрушением мотивации добросовестных заёмщиков, после чего можно будет ставить крест на всей финансовой системе«, – подчеркнул он.

KURSIV . KZ . «Зачем девелоперам в Казахстане вкладывать деньги в жилье для студентов» — Дефицит студенческих общежитий в Казахстане на фоне низкой заполняемости отелей и хостелов делает жилье для учащихся привлекательным активом. Как общежитие может стать доходным бизнесом и как государство помогает инвесторам запускать «студенческие проекты» – в материале…

FORBES . KZ . «Жестокость и пытки: как нарушают права человека в Казахстане» — Согласно данным Национального центра по правам человека, по состоянию на ноябрь 2021 года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры АЗИМОВОЙ поступило в общей сложности 1614 обращений, сообщает пресс-служба организации… Отметим, что проблема пыток, жестокого обращения и иных нарушений прав граждан в учреждениях закрытого типа традиционно остается одной из ключевых в поле зрения как правозащитников, так и правоохранительных органов.

365 INFO . KZ . «Смерть в 4-й больнице Алматы: как наказали врачей?» — Родственники умершего Юрия ИВАЩЕНКО убеждены, что врачи проявили халатность. И ушли от наказания. Выясняется, что в этой же больнице, в том же отделении неврологии, с разницей в несколько дней недолечили еще одного пациента… до ампутации ноги. И администрацию лечебного учреждения два вопиющих факта небрежного отношения врачей к своим прямым обязанностям нисколько не смущают. По крайней мере, в телефонном разговоре с нашим журналистом главный врач ГКБ №4 Саги БЕЙСЕНБЕКОВ так и сказал, что в горздрав больница по летальному случаю уже отчиталась. А про дедушку, потерявшего из-за постинсультного тромбоза ногу, вообще даже не помнит.

TENGRINEWS . KZ . ««Я не хотел, чтобы об этом знала мама». Как казахстанцы попадают в наркобизнес» — Почему молодые ребята идут в наркобизнес и какая капля для них становится последней в принятии такого решения. Корреспондент выслушал истории казахстанцев, один из которых был задержан за распространение (по версии следствия), а другой уже отбывает срок за хранение наркотиков. Молодые люди согласились рассказать свои истории, чтобы предотвратить подобные случаи. Редакция изменила личные данные героев.

AZATTYQ . ORG . «ЛГБТ — это не просто буквы, за ними стоят люди» — Жизнь гея и лесбиянки в Казахстане. 10 декабря — Международный день прав человека. Живущие в Казахстане представители ЛГБТИК+ хотят, чтобы в стране соблюдались и уважались их права. В интервью Азаттыку они рассказывают о том, как проходит их жизнь, в которой они всеми силами скрывают правду о себе, и о чем мечтают.

QMONITOR . KZ . «Казахстанский футбол во времена СССР: как это было…» — Тридцать лет назад приказал долго жить советский футбол: 11 декабря 1991 года, спустя три дня после подписания беловежских соглашений, которые фактически похоронили «союз нерушимый», в Москве состоялся последний официальный международный матч с участием команды, представлявшей СССР. Это была игра 1/8 финала Кубка УЕФА. Канувший в лету советский футбол, составной частью которого был и казахстанский, заслуживает того, чтобы вспомнить о нем.

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