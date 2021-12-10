С5+1 – новый формат отношений Китая и стран Центральной Азии

Государства региона ищут комбинаторику эффективного взаимодействия с могучими игроками

Довольно незамеченным в казахстанском медиа-пространстве прошло любопытное мероприятие, а именно – первый форум аналитических центров КНР и пяти стран Центральной Азии по теме «Безопасность и развитие Центральной Азии при новой обстановке в Афганистане».

Между тем, данный форум показывает, что Китай планомерно наращивает взаимодействие в новом для себя и центральноазиатских стран формате С5+1. Более того, данный формат дает возможность поднимать вопросы не только самой Центральной Азии, но и того, что ее прежде всего волнует на своем внешнем периметре. И понятное дело, на сегодня нет более острой темы чем Афганистан, столкнувшийся с серьезным кризисом во многих сферах. Но это частности. Важнее то, что С5+1 становится реальным рабочим инструментом, где практики обсуждают конкретные вопросы.

Надо заметить, что Китай является достаточно консервативной страной с высоким уровнем преемственности решений, особенно когда это касается его внешней политики. Однако текущая геополитическая ситуация, связанная с усилением американо-китайской конкуренции, изо всех сил толкает Пекин к созданию новых механизмов реагирования. Естественно, Китай старается использовать в первую очередь те меры, которые уже имеют положительный результат.

Одним из таких форматов является центральноазиатский вариант С5+1, где подразумеваются взаимоотношения пяти стран региона с Китаем. И в этом есть понятная логика: пять центральноазиатских стран имеют достаточно много общего, чтобы обсуждать с Китаем, при этом коллективный формат позволяет, с одной стороны, координировать действия, чтобы избежать ненужной конкуренции друг с другом. С другой стороны, позволяет чувствовать центральноазиатам себя более уверенно в разговоре с мировым гигантом, незримо опираясь на плечо соседа близких размеров и потребностей.

Важно, чтобы в таком диалоге не было других больших гигантов, иначе это мгновенно превращается в суперглобальную площадку, где великие державы начинают обсуждать судьбы всего мира и локальные вопросы Центральной Азии просто отходят на второй план. Такая судьба постигла ШОС, где Китай, Россия и Индия настолько расширили географию организации, что обсуждать в ней небольшие тактические вопросы только по Центральной Азии более не представляется возможным.

Китай также заинтересован в многостороннем диалоге. Подобная форма дипломатических взаимоотношений была апробирована Пекином в сложном для него регионе Юго-Восточной Азии со странами АСЕАН. И данная конструкция принесла выгоды обеим сторонам.

Ряд стран АСЕАН имеют сложнейшие территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море, однако многосторонний формат с выработанными механизмами взаимодействия позволил разделить корзины «проблем» и «выгод», тем самым смягчая противоречия и добиваясь успехов в экономическом сотрудничестве.

Для Китая этот формат позволил сгладить настороженность стран АСЕАН, опасавшихся вести полномасштабные отношения с Поднебесной из-за несоразмерности весовых категорий. То есть были опасения не просчитать риски и попасть под влияние, а также вызвать раздражение соседей и других геополитических сил. Тогда как в коллективном варианте опасения малых и средних стран были сняты, что позволило Китаю войти в этот важный для него регион, успешно работая по многим проектам в рамках АСЕАН+1, либо снимая напряженность в переговорах за счет большого количества участников.

Такой же формат Китай попробовал применить в Европе по принципу 17+1. И надо заметить, что в ряде стран, таких как Сербия, Болгария и другие, подобная инициатива вызвала положительные отклики. Так как размывала риски взаимодействия с гигантом, но давала все преференции от взаимодействия с крупнейшим мировым инвестором из Азии.

Центральная Азия в силу распространенной в регионе китаефобии достаточно сложный регион для Китая. И других вариантов встреч только с центральноазиатами у Пекина никогда не было. Поэтому, здесь был принято решение использовать наработанную схему 5+1. Плюс это вызов США, которые также имеют формат C5+1. Тем самым два геополитических игрока будут показывать чей формат более выгоден региону. В АСЕАН это также действует, там, в частности, другой силой для формата «АСЕАН плюс» выступает Япония.

Противостояние Китая и США все стремительнее скатывается к новой если не «Холодной войне», то полномасштабной геополитической, технологической и инвестиционной конкуренции точно. Даже спортивные мероприятия рассматриваются с точки зрения идеологической борьбы. Так, представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские дипломаты и официальные лица не поедут на Олимпийские игры, в силу политических причин. На что Пекин отреагировал заявлением, в котором говорится, что американских политиков никто на Олимпиаду не приглашал.

Поэтому неудивительно, что Китай пытается предложить различным странам выгодные форматы сотрудничества и уменьшить количество союзников Вашингтона в антикитайском походе.

Главным вопросом во вхождении Китая в регион и предложении им новых форматов является Россия, как традиционная геополитическая сила на постсоветском пространстве. Вместе с тем, именно усилиями Москвы ШОС из региональной превратилась в глобальную площадку, лишив Пекин возможности встречаться с центральноазиатами без присутствия других крупных держав из соседних регионов. Что в немалой степени объяснялось ревностным отношением России к любым попыткам вхождения в регион.

Тем не менее, за годы сотрудничества с Китаем у Центральной Азии сложилась своя повестка взаимоотношений, поэтому коллективный формат был необходим. Более того, новый формат не включает Россию, что дает возможность странам Центральной Азии в общении с Пекином быть более концентрированными в обозначении своей повестки.

Но сегодня Россия весьма спокойно относится к С5+Китай. Это связано с двумя факторами. Во-первых, плотно налаженному диалогу центральноазиатских стран с Россией. В частности Казахстан, как один из лидеров региона, предпринимает серьезные дипломатические усилия продемонстрировать Москве, что ситуация в регионе и общение с Китаем не несет угроз российским интересам.

Во-вторых, китайский вектор сегодня так важен России, что желание Пекина иметь полноценный диалог со своими соседями в Центральной Азии не вызывает противоречия в Кремле. Более того, для России формат С5+ также выгоден, так как позволяет ей быть уверенной в том, что центральноазиаты не будут иметь дело с партнером во много крат превышающим их собственную мощь поодиночке. Еще Россия заинтересована в стабильности Центральной Азии, с учетом огромной границы, безвизового режима и больших людских потоков, которые передвигаются из региона в Россию и обратно, даже в пандемическую эпоху.

Также активность Китая дает Москве уверенность, что имеющийся вакуум не будет заполнен Вашингтоном, которого Кремль рассматривает как один из главных вызовов в своей внешней политике.

Для стран Центральной Азии умение интегрироваться друг с другом это достаточно важная, но трудноосуществимая задача. И здесь присутствие внешних больших игроков хорошая мотивация для повышения умения координировать свои действия, добиваясь максимума коллективной пользы.

Надо заметить, что в 90-х такой формат по границе не удался. Причем именно из-за позиции малых стран Кыргызстана и Таджикистана, опасавшихся, что более крупные Россия и Казахстан будут использовать их как разменную монету, выторговывая для себя лучшие условия. В 5+1 нет таких болевых вопросов как неурегулированная граница, поэтому у формата есть больше шансов устояться как эффективная диалоговая площадка по взаимодействию с крупнейшим соседом региона.

Таким образом, С5+1 становится интересным механизмом консолидации региона и удобным инструментом взаимодействия с внешним миром. Сегодня эта схема уже успешно действует с США и Китаем, но на очереди и другие серьезные игроки. К примеру, Индия, Европейский союз, Япония или крупные арабские страны, что дало бы возможность сделать С5+1 универсальным инструментом, позволяющим Казахстану и всем другим центральноазиатским странам более эффективно отстаивать свои интересы во внешнем мире.

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