«Золото» казахстанского штангиста на чемпионате мира, бокс и тяжелая атлетика пока вне Олимпиады-2024, последний матч футбольного «Кайрата», успехи и неудачи в зимних видах спорта

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: Арли Чонтей – чемпион мира

Столица Узбекистана в эти дни принимает чемпионат мира. От Казахстана в нем участвуют лишь четыре штангиста. И один из них в первый же день соревнований завоевал «золото».

В самой легкой весовой категории до 55 кг у мужчин главными претендентами на победу считались наш Арли Чонтей и Мансур Аль-Салим из Саудовской Аравии. Они и захватили лидерство после первого упражнения – рывка, подняв по 118 кг. А в толчке саудит не смог справиться с начальным весом 138 кг и заработал «баранку». Тогда как Чонтей реализовал все три свои попытки и набрал в сумме 260 кг (118+142). Второе место занял Тада Сомбунуан из Таиланда – 256 кг (115+141), а «бронза» досталась болгарину Ангелу Русеву – 254 кг (110+144).

На снимке: Арли Чонтей. (Фото с сайта НОК)

Второй наш штангист, Артём Антропов, который выступит в категории до 96 кг, выйдет на помост 14 декабря. А в заключительные два дня чемпионата мира мы будем болеть за наших девушек: 16 декабря – за Карину Кузганбаеву (до 87 кг), 17 декабря – за Айзаду Муптильда (свыше 87 кг).

Фристайл: рядом с пьедесталом почета

В минувший уик-энд состоялись вторые этапы Кубка мира: лыжные акробаты соревновались в Финляндии, могулисты – в Швеции. На сей раз казахстанцам не удалось завоевать медали, но в целом они выступили неплохо.

Акробаты выходили на старт дважды. В первый день Жанбота Алдабергенова стала 4-й, проиграв только двум украинкам и китаянке, во второй показала 8-й результат. В общем зачете Кубка мира она теперь располагается на высокой 5-й позиции. Лидер нашей мужской команды Шерзод Хаширбаев в первый день занял 9-е место, но назавтра сорвал свою квалификационную попытку.

Успешно начавший нынешний зимний сезон могулист Павел Колмаков снова, как и неделей раньше, пробился в финальный секстет и стал в итоге 5-м. А вот у женщин Юлия Галышева, с которой мы связываем главные надежды, в том числе на олимпийскую медаль, выступила неудачно – лишь 13-я строчка итогового протокола. Состоявшиеся там же соревнования по параллельному (неолимпийскому) могулу приятных мгновений нам не принесли. В общем зачете Кубка мира Колмаков сохранил за собой 3-ю позицию, а Галышева замыкает топ-10.

Скоростной бег на коньках: кому достанутся лицензии

В Калгари (Канада) прошел четвертый этап Кубка мира – последний, чьи результаты пойдут в зачет рейтинга, согласно которому будут распределены путевки на Олимпиаду. Неплохо выступила на нем Екатерина Айдова: она стала 9-й на тысячеметровке, а также 15-й на «пятисотке» и «полуторке». Склонная к более длинным дистанциям Надежда Морозова заняла 12-е место на «полуторке» и 14-е на дистанции вдвое протяженнее (3000 метров). Результаты мужчин куда скромнее.

На снимке: Екатерина Айдова. (Фото с сайта НОК)

Итоги борьбы за олимпийские путевки будут подведены в ближайшие дни. Но уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что на зимние Игры точно поедут обе наши девушки: Айдова выступит на дистанциях 500, 1000 и 1500, Морозова – в забегах на 1500 и 3000 метров, а также в гонке с масс-старта.

У мужчин в «лицензионную зону» попал только Дмитрий Морозова – на «полуторке» и в гонке с масс-старта. Впрочем, возможно, достанется Казахстану квота и на «тысяче». А вот на самой короткой и на самых длинных дистанцяих мы, скорее всего, останемся без олимпийских путевок.

Олимпизм: в подвешенном состоянии

Международный олимпийский комитета (МОК) обнародовал предварительную программу соревнований на летних Играх 2024-го в Париже. Среди включенных в нее 28 видов спорта нет бокса и тяжелой атлетики, которые обычно были самыми «медальными» для Казахстана, а также каратэ. Последнего на ОИ-2024 не будет точно, а принятие решения по боксерам и штангистам ожидается в середине 2023 года, когда состоится сессия МОК.

Международная ассоциация любительского бокса должна до этого времени доказать свою финансовую состоятельность, а также приверженность принципам честной спортивной борьбы – навести порядок в судействе, поставить твердый заслон проявлениям коррупции в системе арбитража. Что касается Международной федерации тяжелой атлетики, то от нее требуют гораздо более активных усилий по предотвращению использования штангистами запрещенных веществ, обеспечения надежного и жесткого допинг-контроля.

Футбол: «Кайрат» отмучился….

«Кайрат» завершил свои мучения в Лиге конференций УЕФА унылой нулевой ничьей с кипрской «Омонией» на ее поле. Этот матч не имел турнирного значения, если не считать того, что в случае победы казахстанский клуб переместился бы с 4-го места на 3-е, но это ничего бы ему не дало. Подопечные Курбана Бердыева смотрелись чуть лучше, но в целом игра получилась малоинтересной. Хотя если бы в самом конце первого тайма форвард «Кайрата» Жоао Пауло реализовал пенальти, то, возможно, после перерыва зрители увидели бы более зрелищный футбол. Таким образом, казахстанская команда набрала в шести матчах лишь два очка и завершила турнир на 4-м, последнем, месте в своей группе. В ее пассиве четыре поражения, да и две нулевые ничьи с «Омонией» вряд ли можно занести в актив.

Победителем группы стал швейцарский «Базель», который в заключительной игре разгромил «Карабах» со счетом 3:0. Он получил пропуск в первый раунд «плэй-офф», в 1/8 финала. А азербайджанский клуб оспорит это право в стыковых матчах и сегодня узнает, кто станет его соперником.

Гандбол: игра в одни ворота

В Испании продолжается женский чемпионат мира. Как сообщалось в обзоре недельной давности, казахстанские гандболистки в первых двух своих матчах проиграли норвежкам (18:46) и румынкам (17:38). Чтобы занять третье место в группе и продолжить борьбу в компании сильнейших команд, им нужно было в заключительном туре первого раунда чемпионата выиграть у соперниц из Ирана, дебютанток первенства. И победа была одержана – 31:25. Самой результативной в составе нашей дружины стала Ксения Александрова, восемь раз поразившая чужие ворота. Пять раз отличилась Дана Абильда, по четыре – Наталья Полуянко и Кристина Степанова.

На втором этапе три команды из группы «D» и столько же из «С» образовали секстет: Голландия, Швеция, Пуэрто-Рико, Норвегия, Румыния и Казахстан. Здесь по разу друг с другом сыграют сборные, которые до этого не встречались, после чего две лучшие выйдут в 1/4 финала. Нашим девушкам выход в эту стадию не грозит, поскольку соперницы, за исключением пуэрториканок, на голову сильнее.

В четверг казахстанские гандболистки были разгромлены шведками – 20:55. Самой результативной среди них стала Александрова – 7 голов. На два мяча меньше забила Абильда. А вчера наша команда с просто катастрофическим счетом 15:61 проиграла голландской. Сегодня она в заключительном матче встретится со сборной Пуэрто-Рико.

Хоккей: возвращение в зону «плэй-офф»

Одержав победы в трех матчах кряду, состоявшихся на минувшей неделе, «Барыс» поднялся на 8-е место в Восточной конференции, то есть вернулся в зону «плэй-офф». Правда, вчера он проиграл, но свою позицию в турнирной таблице сохранил.

В понедельник казахстанский клуб встретился в столице Татарстана с «Ак Барсом», занимающим третье место на «Востоке». Хозяева льда гораздо чаще владели шайбой и бросали по воротам. Но подопечные Юрия Михайлиса выдержали их натиск, а сами преуспели в контратаках, которые точными бросками завершили Якоб Лилья и Аркадий Шестаков. Лишь на последних минутах казанцы сумели «размочить» счет, а на большее у них не осталось времени. В итоге 2:1.

Спустя три дня «Барыс» уже в родных стенах принимал одного из аутсайдеров Западной конференции – «Сочи». В самом начале матча гости забили гол, на который хоккеисты нашей команды еще до перерыва ответили двумя, а потом еще тремя – отличились Алихан Асетов, Роман Старченко, Якоб Лилья (дважды) и Кирилл Савицкий. В самом конце игры сочинцы сократили разницу в счете, что, впрочем, уже не имело никакого значения – 5:2.

Пятничный матч с «Куньлунем», аутсайдером уже Восточной конференции, поначалу складывался для казахстанского клуба крайне неудачно – к 25-й минуте он пропустил три шайбы. Но затем все встало на свои места: Егор Петухов, Роман Старченко, Линден Вей, Якоб Лилья (снова дважды), Кони Кудик и Мэтью Фрэттин семь раз поразили ворота китайской команды – 7:4.

А вчера на своем льду «Барыс» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 1:2. Единственный ответный гол забил Якоб Берглунд.

Баскетбол: серия неудач «Астаны»

«Астана», выступающая в Единой лиге ВТБ, потерпела четвертое поражение подряд. И если предыдущие были в гостях, то теперь казахстанский клуб проиграл в родных стенах, причем не хватающему звёзд с неба красноярскому «Енисею», который до этого одержал лишь одну победу в шести матчах.

После первой четверти «Астана» вела в счёте с разницей в десять очков, во второй растеряла это преимущество, в третьей снова создала приличный отрыв – теперь +12. Однако на последних минутах основного времени баскетболисты нашей команды допустили много ошибок и позволили соперникам перевести игру в овертайм. Дополнительный отрезок игры сложился не в пользу «Астаны»: она проиграла с итоговым счетом 80:87. Самыми результативными в ее составе оказались Джейлен Барфорл – 26 очков, Антонио Кемпбелл – 17, Энтони Хики – 11.

Казахстанский клуб, имея в своем активе лишь две победы в семи матчах, занимает 10-е место. Ниже располагаются только польская «Зелена Гура» и белорусский «Цмоки».

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