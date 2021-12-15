«30 лет перемен: Куда шел и пришел Казахстан». «30 лет… зависимости». «Скрытая схватка за Казахстан: что скрывается под «трениями с Россией». «Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?». «Спс, пжс, всм». Станут ли нормой для казахстанцев новые выражения»

Сетевой Казахстан 15 декабря 2021г.

IA — CENTR . RU . «30 лет перемен: Куда шел и пришел Казахстан» — Накануне важной для Республики #Казахстан даты Ia-centr.ru побеседовал с экспертом, кандидатом исторических наук, профессором Российской академии естествознания Маратом УТЕУБАЕВЫМ. Как менялся Казахстан на протяжении 30 лет, какие достижения видят сами казахстанцы, что подмечают из-за рубежа, а что пока остаётся в планах?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «30 лет… зависимости» — Или неюбилейные мысли о Независимости. Абсолютной независимости не бывает: ни в быту, ни в общественной жизни, ни в политике, ни геополитике. Но, давайте все — кто во власти и вне нее, кто любит и не любит ее — честно признаемся друг другу: за 30 дет формальной независимости от бывшего протектора в лице Москвы мы на самом деле все еще… зависимая страна… Считаю, что наличие фактора НАЗАРБАЕВА стало определяющим в становлении независимого Казахстана. Правда, госСМИ пишут об этом исключительно в превосходных степенях, я же смею утверждать, что концентрация всей полноты власти в руках первого президента имела в основном отрицательные стороны. Он несет персональную ответственность не только за достижения, но и за грубейшие ошибки.

MK . RU . Михаил РОСТОВСКИЙ – «Скрытая схватка за Казахстан: что скрывается под «трениями с Россией»» — В ноябре 2020 года в общественной жизни Казахстана произошло сенсационное событие, которое в силу целого комплекса причин не привлекло к себе должного внимания. Один из гигантов местной политической сцены, бывший премьер-министр республики Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, во внешне мягкой, но по сути очень жесткой форме обрушился с критикой на инициированный Нурсултаном Назарбаевым перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу: «Лично я с сомнением отношусь к частой смене алфавита. Сейчас не время выбирать буквы, нужно стремиться к знаниям. Выбирая буквы, мы можем лишиться всего накопленного до этого». В чем состоит скрытый политический смысл этих, казалось бы, имеющих чисто лингвистическое значение высказываний?

SPIK . KZ . «У Казахстана всегда имелось чувство собственного достоинства» — Казахстан не пошел по пути некоторых постсоветских стран и не стал воевать с Россией. 16 декабря этого года наша страна будет отмечать 30-летие государственной независимости. С чем Казахстан подходит к этой знаменательной дате и что об этом думают в России? На эти вопросы отвечает эксперт-международник Григорий ТРОФИМЧУК.

FORBES . KZ . «Стартапу «Казахстан» 30 лет. Как менялись наши представления о свободе за эти годы» — На эту тему рассуждает финансовый аналитик Ален САБИТОВ. Мне и стране 30 в этом году, а значит мы принадлежим к знаменитому поколению Y. Поколению миллениалов, родившихся в 1980-х и 1990-х годах. Миллениалы известны своими прогрессивными взглядами по вопросам гендерного или любого другого неравенства, изменению климата, свободы выражения и справедливости. Политические комментаторы любят называть такие воззрения «либеральными».

DIALOG . KZ . «Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?» — Данияр АШИМБАЕВ — «Раскол элит» – понятие скорее пропагандистское. Два года не было даже понятия «токаевская элита» – все были «назарбаевские». И сейчас они все «назарбаевские», курс-то продолжается. Но одновременно они стали и «токаевские», ведь есть законно избранный президент с огромными полномочиями. Поэтому министры, акимы, генералитет, даже олигархат – ориентирован и на курс Назарбаева и на политику Токаева. Понятно, что кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. Но нельзя сказать, что условно некий министр Мыркымбаев на 80% назарбаевский, а на оставшиеся 20% – токаевский. Скорее так: на 85% – назарбаевский, на 78% – токаевский. Условно. Одно другому не противоречит.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Нельзя нацбезопасность оставлять на откуп большинству»: МИОР – об онлайн-петициях» — Летом 2021 года в публичном доступе появился законопроект по вопросам общественного контроля, вводящий определение онлайн-петиций и описывающий их основной инструментарий. Документ еще не обсуждался в стенах парламента – в настоящее время с его особенностями разбираются эксперты гражданского общества. Результаты своего анализа представили Центр исследования правовой политики и Экспертная группа по цифровым правам и свободам. Данила БЕКТУРГАНОВ, руководитель общественного фонда «Гражданская экспертиза» и автор заключения, озвучил комментарии к законопроекту. В свою очередь Бекзат РАХИМОВ, директор департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития, представил аргументы разработчиков проекта закона о петициях.

NP . KZ . «Привычка делиться» — Коррупционеры стали более изощренными и адаптировались к новым реалиям. Они намеренно создают бюрократические барьеры, усложняют правила с целью незаконного обогащения. При этом в функциональных обязанностях должностных лиц предусмотрены лазейки и пробелы, которые размывают ответственность. Все это приводит к тому, что казахстанцы вынуждены сами приносить взятки, поскольку так проще решать вопросы. Так охарактеризовал ситуацию председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат АХМЕТЖАНОВ, констатировав, что “это превращается в привычку, в норму жизни”. В этой связи в ведомстве намерены не только “ловить жуликов”, а искоренять недостатки государственного управления.

AZATTYQ . ORG . «Почему так кровожадны ханы?» — 10 лет назад в Жанаозене полиция открыла огонь по нефтяникам, которые на протяжении нескольких месяцев проводили мирную забастовку, требуя улучшения условий труда. К годовщине Жанаозенских событий Азаттык составил сборник стихотворений, появившихся в тот период. Их авторы говорят, что до сих пор потрясены случившимся, а нанесенные раны так и не затянулись. Они рассказывают, как создавали свои произведения и с каким давлением столкнулись после.

TENGRINEWS . KZ . ««Спс, пжс, всм». Станут ли нормой для казахстанцев новые выражения» — Хейтить, агриться, форсить, шеймить, чиллить и войсить. Триггер, трушный, кейс, токсик, флексить, стримить и рофлить. Или же спс, пжст, др, всм, сокращения от слов: спасибо, пожалуйста, день рождения, в смысле. Именно так сейчас общаются пользователи глобальной сети Интернет. Этот сленг и аббревиатуры понятны для молодежи, ведь они и являются инициаторами новых трендовых выражений. Однако люди старшего поколения пока не всегда могут разобраться в них. Насколько это хорошо или плохо? К чему может привести использование в повседневной речи новых слов? Об этом и многом другом рассказали лингвисты, эксперты русского и казахского языков.

INFORMBURO . KZ . «Алкоголизм, тревожные расстройства, панические атаки. Как пандемия могла подорвать психику казахстанцев» — В Казахстане оказанием психологической помощи населению занялись ещё во время первого локдауна в 2020 году. Врачи-психотерапевты и психологи объединили свои усилия на онлайн-платформе, запущенной ЮНИСЕФ совместно с Республиканским научно-практический центром психического здоровья Минздрава РК. Бесплатные консультации проводятся через Zoom или по WhatsApp.

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