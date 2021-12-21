«Выступления отдельных политиков не способны испортить отношения между Казахстаном и Россией». «Что сулят русскоязычным в Казахстане новые инициативы российских политиков?»

Сетевой Казахстан 21 декабря 2021г.

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «О возрасте Независимости» — Декабрь – месяц, насыщенный датами. 16 декабря 1991 года – Казахская Союзная Республика вынуждена была объявить, что тоже выходит из Советского Союза. Никого в СССР, кроме нас, не осталось к тому дню: все другие «братские республики» уже успели объявить о своей независимости друг от друга. Одни с облегчением, другие со страхом, а в Казахстане царили непонимание и недоумение, до сих пор еще мешающие правильно разбираться в сложных смыслах непривычного термина Независимость… Мы используем число 30, планируя даже будущее. В 2020 году я впервые услышал о цели, обозначенной в речи Главы нашей страны – «В 2050 году Казахстан войдет в Тридцатку самых развитых государств мира!». Другими словами – через тридцать лет нас ждут в какой-то золотой Тридцатке!

CABAR . ASIA . «Этническая политика Казахстана 1991-2021: что нужно менять?» — «Политико-институциональная жесткость остается препятствием для этнической политики Казахстана. Правительство должно создать всеобъемлющую систему оценки для регулярного обзора этнополитики», – рассуждает независимый обозреватель, выпускник Венской дипломатической академии Ильдар ДАМИНОВ в специальной статье для CABAR.asia.

SPUTNIK . KZ . «Высказывания националистов не испортят отношения Казахстана и России» — Выступления отдельных политиков не способны испортить отношения между Казахстаном и Россией, заявил экс-советник первого президента Казахстана, доктор политических наук Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ — «Никакие «наезды» отдельных политиков — ну там были два-три депутата Госдумы РФ, есть у нас тоже националисты… Да в любой стране мира есть определенный процент населения, который подвержен национализму, даже ксенофобии. Делают они часто непродуманные заявления в адрес друг друга. Но я думаю, что это даже не ложка дегтя, а капля в океане позитива».

QMONITOR . KZ . «Что сулят русскоязычным в Казахстане новые инициативы российских политиков?» — Какой вариант для России предпочтительнее – защищать интересы соотечественников, проживающих в постсоветских странах и чувствующих себя там некомфортно, или репатриировать их на историческую родину? Этот вопрос сейчас довольно активно обсуждается в российском экспертном сообществе. Имеет он непосредственное отношение и к Казахстану, где насчитывается несколько миллионов русскоязычного населения, которые, как заявляют многие политики РФ, в последнее время подвергаются дискриминации. Обоснованны такие претензии или безосновательны – на сей счет можно поспорить…

TIME . KZ . «Пиар задним числом?» — Алексей ЦОЙ, занимавший пост министра здравоохранения полтора года, в понедельник, 20 декабря, покинул свое кресло по собственному желанию. Официальная причина — переход на другую работу… «Его работу я оцениваю отрицательно по всем показателям, — высказывается политолог Данияр АШИМБАЕВ. — Господин Цой, возможно, оказался больше коммерсантом, чем врачом. Мы видели коррупционные скандалы в горздравах, облздравах, но каких-либо уроков, мер по исправлению ситуа­ции нам продемонстрировано не было. Вместо этого шла компанейщина против антиваксеров. И теперь говорить о том, что министр ушел сам, потому что был против чего-то, ну, на мой взгляд, это пиар задним числом!».

«Хитрая комбинация» — В Алматы у собственника изъяли землю под госнужды, но положенная в таком случае компенсация до него так и не дошла, растворившись в недрах департамента по исполнению судебных актов.

365 INFO . KZ . «Должны ли чиновники стыдиться высокой зарплаты?» — Свое мнение на этот счет выразил экономист Айдархан КУСАИНОВ — Зарплата чиновников не такая уж большая, исходя из рынка труда в стране. Примерно столько же получают менеджеры среднего звена крупных компаний — телеком-, горнорудных и банков. К сожалению, в стране есть сильное социальное расслоение общества, вследствие чего и возникает недовольство и хайп. Но нужно понимать, что чиновники, получающие такие деньги, действительно работают с большими системами и большой ответственностью. К тому же во всех структурах начальники всегда получают больше. Поэтому их зарплата не должна быть на уровне зарплаты учителей или врачей. И стыдиться получаемых ими денег за свой труд они не должны — это их законная оплата труда.

KURSIV . KZ . «Какие отставки и назначения чиновников запомнились в 2021 году» — В Казахстане 2021 год оказался богат на рокировки в госаппарате. Были и неожиданные назначения, и просьбы об отставках, и даже уникальные случаи. Но обо всем по порядку. 2021 год начался с выборов в мажилис парламента, состоявшихся 10 января. По итогам партия Nur Otan одержала победу, обеспечив себе 76 мест в парламенте. Еще две партии, «Ак жол» и Народная партия Казахстана, получили по 12 и 10 мест соответственно. Всего в парламентских выборах участвовали пять политических партий.

IA — CENTR . RU . «Борьба с коррупцией в Казахстане: от чего зависит статистика «раскрытий»» — В #Казахстан’е все чаще поговаривают о том, что борьба с коррупцией стала очередным эффективным инструментом в борьбе за власть между различными группировками на политическом Олимпе. А Агентство по противодействию коррупции за глаза называют «политическим киллером», которое активизируется только тогда, когда от него это ждут. Доказать обстоятельность и правдивость этих обвинений довольно сложно. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Как часто активизируется Антикор в Казахстане и от чего это на практике зависит – во второй части материала Марселя ХАМИТОВА.

AZATTYQ . ORG . «Живу и работаю нелегально» — 18 декабря — Международный день мигранта. В последние годы число казахстанцев, ищущих лучшей жизни в Европе, растет. Некоторые пытаются добиться статуса беженцев. Большинству это не удается. Азаттык поговорил с двумя просителями. Один более года живет в Чехии и работает без документов. Другой находится в Швеции. Имена героев изменены по их просьбе.

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