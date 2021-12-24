Экоактивисты против мусоросжигательных заводов 24.12.2021 12:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 74 0 Инициатор петиции «Против проекта мусоросжигательных заводов» Куралай Алиева о том, что нельзя спасти планету, сжигая мусор, а перерабатывая можно Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Для наркоманов есть дорога назад Женщина, где Ваше место? Возвращение к семье и к жизни Жить как до пандемии уже не получится Один из запланированных в Казахстане мусоросжигающих заводов расположится в 3 км от Актобе