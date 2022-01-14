«Масимова подозревают в попытках насильственного захвата власти». «Акорда начала кампанию против Назарбаева и его приближенных?». «Была это неудачная попытка государственного переворота или удачная попытка грабежа, борьба элит за власть или народные протесты»

IA—CENTR.RU. «Казахстан после миссии ОДКБ» — 13 января начался вывод контингента ОДКБ из Республики #Казахстан. «Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – отмечает президент Республики Казахстан. Нельзя сказать, что в сетевом пространстве Казахстана с главой Республики все согласны и были согласны на момент запроса помощи у союзников, но реальным эффектом, о котором сегодня заявляют власти и эксперты, стало, по сути, предотвращение государственного переворота в РК. Политолог Алибек ТАЖИБАЕВ делится с Ia-centr.ru итогами пребывания миссии ОДКБ в Казахстане и оценкой ситуации после формальной стабилизации ситуации в стране.
NG.RU. Дарья ЧИЖОВА – «Завершен ли транзит власти в Казахстане» — Войска ОДКБ начали выводить из Казахстана, беспорядки прекращены, и в стране начал действовать обновленный на треть состав правительства. Бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима МАСИМОВА подозревают в попытках насильственного захвата власти… Можно ли сказать теперь, что транзит власти завершен? Однозначно утверждать это нельзя. Необходимо наблюдать за следующими действиями крупного бизнеса – будет ли передел тех активов, которые, как выразился Токаев, «сделали некоторых людей очень богатыми даже по международным меркам». Основа для этого заложена новым фондом, создание которого анонсировал президент.
AZATTYQ.ORG. Брюс ПАННИЕР – «Акорда начала кампанию против Назарбаева и его приближенных?» — Баталии в коридорах государственной власти утихли, и, судя по всему, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ одержал верх над предшественником Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. Похоже, бывший президент и члены его семьи могут стать следующими мишенями в борьбе за власть в Казахстане.
«Протесты в Шымкенте и ночная бойня. История от первого лица» — Корреспондент Азаттыка в Шымкенте рассказывает, как первые дни мирных протестов, наполненные ликованием и чувством пробуждения, сменились неизвестностью и страхом, беспорядками и хаосом, поджогами и погромами. Автор этих строк находилась в гуще событий, провела несколько дней на городской площади и может однозначно утверждать: участники митинга и погромщики — разные люди.
KP.KZ. «Тараз зализывает раны» — «Столица» Жамбылской области постепенно приходит в себя после погромов, случившихся 5-6 января. Административные здания, захваченные мятежниками, возвращены под контроль действующих властей. Жизнь в древнем городе входит в свое прежнее русло. На улицах Тараза необычайно тихо. Нет привычной городской сутолоки и в разы меньше машин — люди все еще не верят, что самое страшное уже позади и можно, как прежде, ходить на работу и по магазинам, спешить на свидание, прогуливаться с детьми…
TIME.KZ. «Думаю, нас бандиты держали в качестве заложников на случай спецоперации силовиков» — Монолог главного врача городской больницы №7 Алматы, два дня находившейся в осаде, Манаса РАМАЗАНОВА — Седьмая городская больница — крупнейшая не только в Алматы, но, наверное, и в республике. 6 января утром в клинике находилось более 500 пациентов. Мы объявили им: кто чувствует себя хорошо и способен ходить, могут уехать домой. Люди мобилизовались, может быть, стрессовая ситуация повлияла, и более 200 человек уехали. К обеду в больнице оставалось около 300 пациентов и примерно 200 человек персонала… Самые сложные дни — 6 и 7 января. Больница оказалась в осаде. Мы не могли выйти на улицу, смотрели из окон, как полыхали костры – горели машины, резина. Заправка напротив больницы тоже была захвачена вооруженными людьми.
FORBES.KZ. ««Я не герой». Как бизнесмен боролся с мародёрами и помогал раненым во время беспорядков» — Сегодня за соцсетями Дамира АМАНЖОЛОВА следят сотни тысяч казахстанцев. В трагические январские события в Алматы он оказался в самом эпицентре военных действий. 4 января он отправился на площадь Республики к бывшим сослуживцам, которые, как он отмечает, просто охраняли здание. Вскоре, из-за неожиданно развернувшихся боевых действий, он, с группой других парней начал помогать молодым курсантам — уводил их от разгневанной толпы. Также он отбивал магазины от мародеров, не давал им грабить и поджигать имущество алматинских бизнесменов. События он фиксировал на камеру смартфона, а потом выкладывал видео в Instagram.
TENGRINEWS.KZ. «Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли» — Там, где побывали бандиты, остались разрушенные дома и магазины, покалеченные люди. Но сейчас мы хотим рассказать об одном месте в Алматинской области, где жители отстояли свои поселки и здесь все осталось нетронутым. Как удалось это сделать обычным мирным людям? Речь идет о Панфиловском сельском округе, где проживают около 45 тысяч человек. Своими решительными действиями панфиловцы подтвердили, что их округ не зря назвали в честь Героя Советского Союза Ивана ПАНФИЛОВА. В те дни, когда в поселках почти не было полиции, а преступники оказались совсем близко, панфиловцы сами встали на защиту своих матерей, жен и детей.
TURANPRESS.KZ. Николай КУЗЬМИН – «Январские события и триумф многовекторности» — Как сказал Фридрих НИЦШЕ, фактов нет, есть только их интерпретация. Недавние события в Алматы и других городах Казахстана – не исключение. Была это неудачная попытка государственного переворота или удачная попытка грабежа, борьба элит за власть или народные протесты – само название этих событий может быть разным. Только внутри казахстанского общества различных взглядов на причины и содержание январских событий существует быть великое множество. Но нас сегодня интересует то, как их восприняли в других странах.
Гульмира ИЛЕУОВА – «К характеру январских событий» — Все, что происходило дальше, уже не относилось к мирным митингам. По моим представлениям, это был какой-то сценарий, который был подготовлен заранее, потому что страна очень большая и у каждого региона слишком разные интересы, и вероятность того, что выступления охватят все области была практически нулевая. То, что произошло в других областных центрах – захваты и попытки захвата зданий государственных органов и нападения на представителей силовых структур – не выглядело и не было митингами с социально-экономическими требованиями.
VLAST.KZ. «Касымхан Каппаров, экономист: «Они думают, что если дать населению в два раза больше денег, протестные настроения спадут»» — Сейчас мы видим, что продолжается политика последних лет. Они думают, что если вдвое увеличить количество денег, которые раздают населению, то протестные настроения тоже снизятся в два раза. В самом деле это так не работает. Без создания рабочих мест, без какого-то прогнозируемого источника дохода, без чувства уверенности у населения эту проблему не решить. Нынешняя социальная политика ее не решит, даже если расходы увеличат в два раза, и если минимальную заработную плату увеличат до 60 тысяч тенге. Рост цен всегда будет обгонять рост зарплат, и это заведомо проигрышная стратегия.
EXCLUSIVE.KZ. «Выполнима ли миссия нового премьера Алихана Смаилова?» — Новому премьеру и его практически старому правительству предстоит исправить им же допущенные ошибки до 2025 года. То есть за три года перестроить то, что создавалось в течении тридцати лет. Сможет ли это сделать молодой премьер, чья карьера ковалась в комфортной тиши чиновничьих кабинетов?
NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «О новом правительстве» — Говоря о правительстве, скажем так: правительство без сюрпризов. У государства достаточно небольшая кадровая скамейка запасных. Точнее так — скамейка-то большая, но хороших, эффективных и ответственных кадров мало. Большинство министров традиционно сохранили свои посты.
365INFO.KZ. «Восстановление Алматы: начать надо с объектов МСБ» — Для этого был привлечен международный эксперт по оценке имущества и почетный оценщик РК Александр КАЛИНИН. Ему поручили разработать методические рекомендации по оценке ущерба именно объектам бизнеса… — Если по ремонтно-восстановительным работам понятнее, то по материальным потерям все гораздо сложнее. В данном случае владельцы имущества должны доказать, на какую сумму им был причинен ущерб. А для этого предоставить всю необходимую документацию. Чтобы не получилось так: по факту с торговой точки похитили три телефона, а бизнесмен напишет, что десять. Эти нюансы весьма сложны.
MATRITCA.KZ. Нурлан КОЖАМБЕРДИЕВ, юрист — Никогда не думал, что буду давать подобные разъяснения, но судя по новостным лентам и постам в соцсетях многие не верно понимают ситуацию и пошли на поводу у «журналистских штампов». Как юрист я должен дать следующую важную поправку: «Мародёрство» это похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых… В «алматинской трагедии» имели место многочисленные случаи кражи, а не мародёрства. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества…
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