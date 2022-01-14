«Масимова подозревают в попытках насильственного захвата власти». «Акорда начала кампанию против Назарбаева и его приближенных?». «Была это неудачная попытка государственного переворота или удачная попытка грабежа, борьба элит за власть или народные протесты»

Сетевой Казахстан 14 января 2022г.

IA — CENTR . RU . «Казахстан после миссии ОДКБ» — 13 января начался вывод контингента ОДКБ из Республики #Казахстан. «Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – отмечает президент Республики Казахстан. Нельзя сказать, что в сетевом пространстве Казахстана с главой Республики все согласны и были согласны на момент запроса помощи у союзников, но реальным эффектом, о котором сегодня заявляют власти и эксперты, стало, по сути, предотвращение государственного переворота в РК. Политолог Алибек ТАЖИБАЕВ делится с Ia-centr.ru итогами пребывания миссии ОДКБ в Казахстане и оценкой ситуации после формальной стабилизации ситуации в стране.

NG.RU. Дарья ЧИЖОВА – «Завершен ли транзит власти в Казахстане» — Войска ОДКБ начали выводить из Казахстана, беспорядки прекращены, и в стране начал действовать обновленный на треть состав правительства. Бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима МАСИМОВА подозревают в попытках насильственного захвата власти… Можно ли сказать теперь, что транзит власти завершен? Однозначно утверждать это нельзя. Необходимо наблюдать за следующими действиями крупного бизнеса – будет ли передел тех активов, которые, как выразился Токаев, «сделали некоторых людей очень богатыми даже по международным меркам». Основа для этого заложена новым фондом, создание которого анонсировал президент.

AZATTYQ . ORG . Брюс ПАННИЕР – «Акорда начала кампанию против Назарбаева и его приближенных?» — Баталии в коридорах государственной власти утихли, и, судя по всему, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ одержал верх над предшественником Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. Похоже, бывший президент и члены его семьи могут стать следующими мишенями в борьбе за власть в Казахстане.

«Протесты в Шымкенте и ночная бойня. История от первого лица» — Корреспондент Азаттыка в Шымкенте рассказывает, как первые дни мирных протестов, наполненные ликованием и чувством пробуждения, сменились неизвестностью и страхом, беспорядками и хаосом, поджогами и погромами. Автор этих строк находилась в гуще событий, провела несколько дней на городской площади и может однозначно утверждать: участники митинга и погромщики — разные люди.

KP.KZ . «Тараз зализывает раны» — «Столица» Жамбылской области постепенно приходит в себя после погромов, случившихся 5-6 января. Административные здания, захваченные мятежниками, возвращены под контроль действующих властей. Жизнь в древнем городе входит в свое прежнее русло. На улицах Тараза необычайно тихо. Нет привычной городской сутолоки и в разы меньше машин — люди все еще не верят, что самое страшное уже позади и можно, как прежде, ходить на работу и по магазинам, спешить на свидание, прогуливаться с детьми…

TIME . KZ . «Думаю, нас бандиты держали в качестве заложников на случай спецоперации силовиков» — Монолог главного врача городской больницы №7 Алматы, два дня находившейся в осаде, Манаса РАМАЗАНОВА — Седьмая городская больница — крупнейшая не только в Алматы, но, наверное, и в республике. 6 января утром в клинике находилось более 500 пациентов. Мы объявили им: кто чувствует себя хорошо и способен ходить, могут уехать домой. Люди мобилизовались, может быть, стрессовая ситуация повлияла, и более 200 человек уехали. К обеду в больнице оставалось около 300 пациентов и примерно 200 человек персонала… Самые сложные дни — 6 и 7 января. Больница оказалась в осаде. Мы не могли выйти на улицу, смотрели из окон, как полыхали костры – горели машины, резина. Заправка напротив больницы тоже была захвачена вооруженными людьми.

FORBES . KZ . ««Я не герой». Как бизнесмен боролся с мародёрами и помогал раненым во время беспорядков» — Сегодня за соцсетями Дамира АМАНЖОЛОВА следят сотни тысяч казахстанцев. В трагические январские события в Алматы он оказался в самом эпицентре военных действий. 4 января он отправился на площадь Республики к бывшим сослуживцам, которые, как он отмечает, просто охраняли здание. Вскоре, из-за неожиданно развернувшихся боевых действий, он, с группой других парней начал помогать молодым курсантам — уводил их от разгневанной толпы. Также он отбивал магазины от мародеров, не давал им грабить и поджигать имущество алматинских бизнесменов. События он фиксировал на камеру смартфона, а потом выкладывал видео в Instagram.

TENGRINEWS . KZ . «Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли» — Там, где побывали бандиты, остались разрушенные дома и магазины, покалеченные люди. Но сейчас мы хотим рассказать об одном месте в Алматинской области, где жители отстояли свои поселки и здесь все осталось нетронутым. Как удалось это сделать обычным мирным людям? Речь идет о Панфиловском сельском округе, где проживают около 45 тысяч человек. Своими решительными действиями панфиловцы подтвердили, что их округ не зря назвали в честь Героя Советского Союза Ивана ПАНФИЛОВА. В те дни, когда в поселках почти не было полиции, а преступники оказались совсем близко, панфиловцы сами встали на защиту своих матерей, жен и детей.

TURANPRESS . KZ . Николай КУЗЬМИН – «Январские события и триумф многовекторности» — Как сказал Фридрих НИЦШЕ, фактов нет, есть только их интерпретация. Недавние события в Алматы и других городах Казахстана – не исключение. Была это неудачная попытка государственного переворота или удачная попытка грабежа, борьба элит за власть или народные протесты – само название этих событий может быть разным. Только внутри казахстанского общества различных взглядов на причины и содержание январских событий существует быть великое множество. Но нас сегодня интересует то, как их восприняли в других странах.

Гульмира ИЛЕУОВА – «К характеру январских событий» — Все, что происходило дальше, уже не относилось к мирным митингам. По моим представлениям, это был какой-то сценарий, который был подготовлен заранее, потому что страна очень большая и у каждого региона слишком разные интересы, и вероятность того, что выступления охватят все области была практически нулевая. То, что произошло в других областных центрах – захваты и попытки захвата зданий государственных органов и нападения на представителей силовых структур – не выглядело и не было митингами с социально-экономическими требованиями.

VLAST . KZ . «Касымхан Каппаров, экономист: «Они думают, что если дать населению в два раза больше денег, протестные настроения спадут»» — Сейчас мы видим, что продолжается политика последних лет. Они думают, что если вдвое увеличить количество денег, которые раздают населению, то протестные настроения тоже снизятся в два раза. В самом деле это так не работает. Без создания рабочих мест, без какого-то прогнозируемого источника дохода, без чувства уверенности у населения эту проблему не решить. Нынешняя социальная политика ее не решит, даже если расходы увеличат в два раза, и если минимальную заработную плату увеличат до 60 тысяч тенге. Рост цен всегда будет обгонять рост зарплат, и это заведомо проигрышная стратегия.

EXCLUSIVE . KZ . «Выполнима ли миссия нового премьера Алихана Смаилова?» — Новому премьеру и его практически старому правительству предстоит исправить им же допущенные ошибки до 2025 года. То есть за три года перестроить то, что создавалось в течении тридцати лет. Сможет ли это сделать молодой премьер, чья карьера ковалась в комфортной тиши чиновничьих кабинетов?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О новом правительстве» — Говоря о правительстве, скажем так: правительство без сюрпризов. У государства достаточно небольшая кадровая скамейка запасных. Точнее так — скамейка-то большая, но хороших, эффективных и ответственных кадров мало. Большинство министров традиционно сохранили свои посты.

365 INFO . KZ . «Восстановление Алматы: начать надо с объектов МСБ» — Для этого был привлечен международный эксперт по оценке имущества и почетный оценщик РК Александр КАЛИНИН. Ему поручили разработать методические рекомендации по оценке ущерба именно объектам бизнеса… — Если по ремонтно-восстановительным работам понятнее, то по материальным потерям все гораздо сложнее. В данном случае владельцы имущества должны доказать, на какую сумму им был причинен ущерб. А для этого предоставить всю необходимую документацию. Чтобы не получилось так: по факту с торговой точки похитили три телефона, а бизнесмен напишет, что десять. Эти нюансы весьма сложны.

MATRITCA.KZ. Нурлан КОЖАМБЕРДИЕВ, юрист — Никогда не думал, что буду давать подобные разъяснения, но судя по новостным лентам и постам в соцсетях многие не верно понимают ситуацию и пошли на поводу у «журналистских штампов». Как юрист я должен дать следующую важную поправку: «Мародёрство» это похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых… В «алматинской трагедии» имели место многочисленные случаи кражи, а не мародёрства. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества…

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