Коронавирус нельзя пускать на самотёк

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Директор филиала научно-практического центра экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здоровья Минздрава РК Айнагуль Муканова о том, что коллективного иммунитета невозможно добиться при низкой вакцинации населения