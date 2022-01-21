Коронавирус нельзя пускать на самотёк 21.01.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 38 0 Директор филиала научно-практического центра экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здоровья Минздрава РК Айнагуль Муканова о том, что коллективного иммунитета невозможно добиться при низкой вакцинации населения Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Синие партизаны» в горах Алматы Нам нужны социальные лифты Новой экономической политики пока нет Что важнее: знания или здоровье? «Перераспределение активов точно произойдёт»