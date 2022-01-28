«Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня». «В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан?». «Почему без «елбасы» они полные нули». «Исламский взгляд на принцип повиновения правителю». «Засуха не за горами: бесснежная зима не оставляет надежд»

Сетевой Казахстан 28 января 2022г.

NG . RU . «Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня» — В Казахстане 28 января состоится внеочередной съезд партии Nur Otan. Об этом сообщил первый зампредседателя партии Бауыржан БАЙБЕК. Главным вопросом станет избрание нового председателя. Вместо Нурсултана НАЗАРБАЕВА пост должен занять президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Таким образом, Назарбаев расстанется с последним политическим активом. В стране раздаются призывы к Токаеву не брать на себя функции председателя партии, поскольку она себя дискредитировала.

MK . RU . ««Расправа» над семьей Назарбаева оказалась спектаклем» — Члены верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки в закон о первом президенте республики, которые отменили пожизненное председательство Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Совбезе и Ассамблее народов Казахстана (АНК). Кроме того, было решено, что с елбасы больше не надо согласовывать законы, которые касаются внутренней и внешней политики страны. Данное событие могло бы быть расценено как очередное свидетельство отстранения Назарбаева и его семьи от власти, однако опрошенные «МК» эксперты призывают не делать поспешных выводов.

AZATTYQ . ORG . «Дворцы Назарбаевых в Алматы — под горами и за высокими заборами» — Члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА по-прежнему в числе самых богатых людей страны. Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью как в Казахстане, так и за рубежом. Азаттык взялся за расследование недвижимости семьи Назарбаевых в Алматы и обнаружил несколько дворцов в Бостандыкском районе — они находятся в предгорье, выше проспекта Аль-Фараби, и занимают 135 гектаров земли. Дома принадлежат самому Нурсултану Назарбаеву, его трем дочерям и племяннику.

QMONITOR . KZ . «В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан? Часть 2-я» — Позволить гражданам реализовать их политические права, впустить в общественно-политическое пространство реальных, а не мнимых, активистов, демократизировать порядок формирования маслихатов, мажилиса и сената, пересмотреть подходы к работе НПО, общественных советов, а также к нацстроительству, признав двуязычие нации. Это лишь часть предложений, прозвучавших в рамках дискуссии о том, в каких политических реформах нуждается Казахстан, которую мы организовали в ответ на инициативу президента страны провести широкий и конструктивный диалог на эту тему с экспертами и гражданским обществом.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Почему без «елбасы» они полные нули» — Как Дарига НАЗАРБАЕВА впустую потратила 30 лет всевластия и богатства, Бакытгуль ХАМЕНОВА совершила фатальную политическую ошибку, а Бауыржан БАЙБЕК так и не разучился держаться за штанину бывшего президента. По Казахстану шагает процесс «деноминации» (убирание лишних нулей) людей из эпохи Нурсултана Назарбаева. Теперь Дарига Назарбаева, Бауыржан Байбек или Бакытгуль Хаменова предстают в своей реальной политической и личностной величине, без воздействия гравитации и ауры первого президента. Мы взяли эти три фигуры из-за того, что они с разных ракурсов показывают одно и то же явление: старое время уходит, а его люди остаются и мгновенно выпадают из новых требований жизни.

SPIK . KZ . ««Народу Казахстана»: кубышка для граждан?» — Несмотря на отсутствие четкой концепции, созданный в экстренном порядке фонд «Қазақстан халқына» начинает аккумулировать средства на своих счетах. К концу января в «закромах» внебюджетной организации осело около 45 миллиардов тенге.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Раздутый бюджет, непрозрачность, долги: нужна ли Казахстану «Самрук-Казына»» — Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» давно стал отдельной крепостью в экономике страны. Что происходило за его стенами, в какую сумму обходилось содержание фонд и его топ-менеджмент, да и по какому принципу назначались руководители, для казахстанцев большая загадка и тайна за семью печатями. После резкой критики президента председатель Фонда Алмасадам САТКАЛИЕВ вынес на суд общественности ряд предложений, призванных реформировать организацию. Насколько эффективны меры, изменится ли ситуация кардинально, и так ли необходим фонд казахстанцам, разбирался корреспондент…

IA — CENTR . RU . ««И наступят тёмные времена»: ждать ли повторения блэкаута в Центральной Азии?» — 25 января в трёх из пяти стран Центральной Азии – в регионах #Казахстан’а, #Узбекистан’а и #Кыргызстан’а – произошло масштабное отключение электроэнергии. Экономист и профессиональный энергетик из Казахстана Пётр СВОИК объясняет причины произошедшего и даёт прогноз, насколько велик риск повторения случившегося.

365 INFO . KZ . «Аварии еще будут: противодействовать энергетическому кризису надо уже сейчас» — Во вторник, 25 января, половина Алматы на несколько часов осталась без света, парализовав жизнь мегаполиса: не работали светофоры, встали троллейбусы, в некоторых многоэтажках даже отключили воду и тепло. Сбои с электроснабжением наблюдались также в Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане и Алматинской области. Отключения произошли и в соседних странах — Кыргызстане и Узбекистане. Узбекская сторона заявила, что причина перебоев с электроснабжением — авария на территории Казахстана: энергосети между странами взаимосвязаны. Член советов директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман КАШКИНБЕКОВ отмечает, что такой энергосбой не первый, они случались и до этого, но не были столь масштабными.

«Засуха не за горами: бесснежная зима не оставляет надежд» — Зима практически во всем Казахстане в 2022 году выдалась малоснежной. И это чревато нехваткой воды в весенний и летний периоды. Уже сейчас аграрии бьют тревогу, опасаясь неурожая и связанных с ним последствий. В минувшем году засухи избежать не удалось, что привело к недостатку кормов, массовому падежу скота в отдельных регионах и отразилось в конечном итоге на стоимости мяса. Ученый Марат КОШУМБАЕВ отмечает: все это следствия изменения климата. А они происходят в том числе из-за выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу.

MATRITCA . KZ . Сырым ИТКУЛОВ, политолог – «Хотелось бы, чтобы люди ответственные сегодня за внутреннюю политику, не имели короткую память относительно важных исторических событий» — В 2005 году небезызвестный Кайрат САТЫБАЛДЫ из трибун духовно-патриотического вечера, организованного ДУМК сделал политическое заявление: «Хочу сказать, что движение «Ак Орда» появилось на свет. Мы хотим, чтобы это движение объединяло праведных людей. В будущем на основе движения может появиться партия. А потом можно будет выдвигать наших членов кандидатами в депутаты парламента». Напомню, что тогда понятие «Ак Орда» не ассоциировалось с властью и президентом. Потому что еще не было самой резиденции. Она будет достроена только через год. После заявлений Сатыбалды, его действиям был дан жесткий отпор, как от внутриполитического блока АП, курируемого в то время Маратом ТАЖИНЫМ, так и от конструктивной оппозиции, идеологом которого выступал тогда Алтынбек САРСЕНБАЕВ… Просто интересно как история порой заворачивает в неистовые дебри. И как сегодня для реализации тех амбиций, никакие партии или движения оказались не нужны…

ZAKON . KZ . «Исламский взгляд на принцип повиновения правителю – интервью с религиоведом» — Большую роль в мусульманском праве и социальной доктрине играет принцип повиновения правителю, ослушание считается смутой — об этом журналисту рассказал директор Института геополитических исследований, доктор исторических наук Асылбек ИЗБАИРОВ.

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