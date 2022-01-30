Эксклюзивное интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Агентству «Хабар» 30.01.2022 10:00 Политика 98 0 В эфире телеканала «Хабар 24» вышло эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева Похожие материалы: Будущие реформы Касым-Жомарта Токаева Субботнее интервью Токаева на русском, так как рассчитано на мировую аудиторию – Акорда Партия Нур Отан – капкан для президента Токаева Почему президент Токаев и парламент Казахстана не отменяют закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» «Индульгенция Токаева: отнять наворованное или перестать воровать?»