Эксклюзивное интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Агентству «Хабар»

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В эфире телеканала «Хабар 24» вышло эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева