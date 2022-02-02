«Токаев продолжил большую чистку кадров Назарбаева: элиту посадили на диету». «Обе палаты — теперь под контролем выходцев из токаевской администрации». «Закадровая кадровая политика: почему профессионалам пока не место на госслужбе?»

Сетевой Казахстан 2 февраля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст выступления Президента на совещании по вопросам противодействия коррупции» — Эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали.

MK . RU . «Токаев продолжил большую чистку кадров Назарбаева: элиту посадили на диету» — В Казахстане продолжаются кадровые перестановки. Администрацию президента республики возглавил Мурат НУРТЛЕУ, который с 5 января работал замглавы КНБ. Главой Нижней палаты парламента стал Ерлан КОШАНОВ. Кроме того, был объявлен новый состав политического бюро правящей партии «Нур Отан», в котором не оказалось Дариги Назарбаевой и других близких к Елбасы людей. Параллельно с этим президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поддержал евразийскую интеграцию своей страны.

QMONITOR . KZ . «Конфликтный потенциал: геоэкономика и январские события в Казахстане» — В нашем обществе еще не прошел шок от пережитого в начале года. Но уже надо заняться осмыслением того, как и почему всё это случилось. Для более глубокого понимания причинно-следственных связей январских событий очень важен комплексный и научно обоснованный подход, и именно за это ратует Шерипжан НАДЫРОВ, доктор географических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби, беседу с которым мы предлагаем вашему вниманию.

«Закадровая кадровая политика: почему профессионалам пока не место на госслужбе?» — Начавшиеся в Казахстане тектонические преобразования обнажили одну из главных проблем последнего времени – жесточайший кадровый голод, испытываемый системой государственной службы. Недавняя смена правительства ярко продемонстрировала, что чиновников у нас вроде бы пруд пруди, но заменить ключевых управленцев попросту некем. И если раньше главной причиной такого положения считался непотизм, то сейчас мы сталкиваемся еще и с новыми барьерами, наличие которых вряд ли позволит, по крайней мере в ближайшей перспективе, насытить систему госуправления перспективными кадрами.

IA — CENTR . RU . «Казахстану предстоят восемь месяцев брейнсторминга» — После кадровых перестановок в высших чинах, съезда правящей партии и интервью президента #Казахстан’а Касым-Жомарта Токаева осталось много вопросов о предстоящих политреформах, которые предполагается провести в стране. Политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ в продолжении интервью Ia-сentr.ru анализирует перспективы политических реформ в Казахстане.

AZATTYQ . ORG . «Обе палаты — теперь под контролем выходцев из токаевской администрации» — Нурлан Нигматулин покинул кресло спикера мажилиса парламента, в которое он сел еще в бытность Нурсултана НАЗАРБАЕВА президентом Казахстана. В нижней палате парламента теперь председательствует Ерлан Кошанов, который до 1 февраля работал руководителем администрации Касым-Жомарта Токаева. Обе палаты сейчас возглавляют люди, пришедшие в парламент из токаевской администрации.

CARAVAN . KZ . «Как казахстанский писатель на один день стал главой СССР и распустил его» — 1991 год стал самым трагичным в истории Советского Союза и одновременно последним. Не дотянув 4 дня до своего 70-летия, самая большая страна в мире окончательно распалась на 15 удельных государств… Россия и Белоруссия отозвали своих депутатов из Совета Союза, после чего палата лишилась кворума, и 17 декабря ее работа была фактически прекращена. Получается, что к концу декабря в руководстве Советского Союза остался единственный жизнеспособный и легитимный орган – Совет Республик, который с 29 октября возглавлял казахстанский писатель, публицист и общественный деятель, народный депутат Казахской ССР Ануар АЛИМЖАНОВ. После отставки Горбачева именно он де-факто стал руководителем Советского Союза.

EXCLUSIVE . KZ . «Дулат Исабеков о «совести нации», подлой по духу» — Когда в народе быстро стал набирать слух о том, что, мол, некоторые писатели безбожно пьянствуют, развратничают, бросают детей, а потому они недостойны быть членами Союза писателей, Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, помнится, сказал, что в таком случае в профессиональном творческом объединении никого не останется. Писатель Дулат ИСАБЕКОВ в интервью exclusive.kz о том, почему «совесть нации» в январе молчала.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «В Казахстане открылись залежи плохо лежащей собственности» — Как писал покойный Егор ГАЙДАР, в азиатской модели развития собственность неприкосновенна ровно до тех пор, пока вельможа не попадет в опалу. Едва только появится тень на лице правителя при виде ставшего неугодным фаворита, как тому придётся очень быстро сливать все активы и линять из страны, пока не истребили его и весь его род до седьмого колена.

TIME . KZ . «Аренда пополам» — Государство будет оплачивать половину месячной стоимости аренды жилья. Остальные 50 процентов человек должен будет оплачивать самостоятельно. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек УСКЕНБАЕВ.

«Новые грани познания» — Минобразования и науки вновь пугает очередными образовательными реформами. Дошколят ждет новая модель воспитания в детсадах, учителей — автоматизированный прием на работу, школьников — ранняя профориентация, а в самих школах появится “боковой вход”.

365 INFO . KZ . «Кто «крышует» майнеров в Казахстане и чем опасен этот бизнес?» — Между тем майнинговые фермы в Казахстане потребляют больше энергии, чем половина Алматы. И недавнее крупное отключение электроэнергии сразу в трех странах — Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане многие эксперты связывают именно с действиями майнеров, так как их действия приводят к перегрузу электросетей. Чтобы избежать дефицита электроэнергии, власти страны намерены построить АЭС в районе Балхаша.

NOVGAZ.COM . «Внутри я нашел мамин телефон и кусок черепа» — Три истории о застреленных во время январских беспорядков археологе, пенсионерах и таксисте. Количество жертв среди мирного населения по итогам январских событий в Казахстане долгое время оставалось неизвестным. Чтобы узнать хотя бы примерную картину произошедшего, гражданские активисты самостоятельно собирали имена погибших. Лишь вечером 15 января Генпрокуратура обнародовала первые официальные данные о жертвах среди гражданского населения — 225 человек. Однако правозащитники считают эти цифры заниженными, при этом в соцсетях и СМИ появляются все новые сведения о погибших.

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