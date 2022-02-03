«Никакого олигархата и монополизма в будущем быть не должно». «Пять причин отставки Нурлана Нигматулина». «А где же представители Востока и Запада?». «Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом»

Сетевой Казахстан 3 февраля 2022г.

TIME . KZ . «Данияр АШИМБАЕВ: Никакого олигархата и монополизма в будущем быть не должно» — Первый месяц 2022 года для Казахстана выдался крайне непростым. Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ пришлось молниеносно принимать сложные, подчас весьма непопулярные, но очень важные решения. Насколько они были оправданны? Преодолен ли январский кризис или его отзвуки будут долгими? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — С одной стороны, Токаев победил боевиков и ликвидировал попытку госпереворота… Но казахстанское общество восприняло эту попытку как победу Токаева над НАЗАРБАЕВЫМ, что, на мой взгляд, не совсем верно. Назарбаев выбрал Токаева преемником, и Токаев показал себя не только мудрым политиком и дипломатом, но и решительным, жестким лидером. То есть показал, что он именно тот архетип, которого Назарбаев хотел видеть лидером страны.

Петр СВОИК – «Конец света 25 января: что было и что будет» — Напугавший Казахстан, Узбекистан и Киргизию масштабный сбой в электроснабжении обошёлся без серьёзных последствий, но выводы напрашиваются серьёзные…

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Пять причин отставки Нурлана Нигматулина» — Отправлен в отставку Нурлан НИГМАТУЛИН. Не рядовой депутат Парламента, не министр и не аким области, а спикер Мажилиса Парламента РК (!) – четвертое лицо государства или второй в списке тех, кто должен занять кресло номер №1 в случае, если действующий Президент не в состоянии осуществлять свою деятельность… Возможно, в самый решающий момент, когда на кону стоял вопрос: быть или не быть, он оказался по другую сторону баррикады с Токаевым… Вторая причина кроется в его непомерных амбициях и с разной степенью интенсивности слухов о желании занять заветное кресло президента страны.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Обделенные запад и восток» — До сих пор считаю, в конституционных органах власти (президент, спикеры палат парламента и премьер), в силу географической специфики нашей страны (я имею ввиду ее огромную территорию), необходимо представительство всех регионов — Востока и Запада, Севера и Юга (намеренно не пишу о жузах и родах — это отдельный разговор). Пока же президент, спикер Сената и премьер-министр у нас южане, спикер Мажилиса представляет Центральный (то есть, и Северный тоже) Казахстан. А где же представители Востока и Запада? Хотя, именно эти регионы (особенно Запад) приносят в бюджет основные доходы от продажи нефти, газа и других природных ресурсов, формируя 44 процентов ВВП страны.

IA — CENTR . RU . «Экспертный анализ: «Казахстанский сценарий» для стран Центральной Азии» — Тему «Угрозы и риски для Центральной Азии в контексте казахстанских событий в январе 2022 года» обсудили эксперты ситуационного анализа, проведенного Центром евразийских исследований СПбГУ в партнерстве с Информационно-аналитическим центром МГУ 20 января 2022 года. Результатами обмена мнений делимся в материале…

GAZETA . RU . ««Многовекторность чуть-чуть свернется». Куда пойдет Казахстан без Назарбаева» — Парламент Казахстана утвердил поправки, лишающие первого президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА оставшихся рычагов власти. Теперь нынешний глава страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ может единолично принимать решения как по внутренней, так и по внешней политике. Казахстанские и российские политологи рассказали «Газете.Ru», повлияет ли уход елбасы в тень на реальную политику государства.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Кто такой Мурат Нуртлеу?» — Пост руководителя президентской администрации в нашей политической системе один из самых ключевых. Главы администраций (13 при Назарбаеве и 4 при Токаеве) никогда особо публичными людьми в своей должности не были, кроме, пожалуй, Сарыбая Калмурзаева, который периодически проводил брифинги и выступал со статьями. АП является не просто штабом президентской власти, но и направляет и контролирует деятельность правительства, госструктур, акиматов, силовых структур, нацкомпаний, проверяет и расставляет кадры, руководит законодательным и политическим процессом, генерирует идеологию и стратегию экономической политики.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом» — Не обязательно все они граждане Казахстана, у значительной части есть вид на жительство в других странах, недвижимость в курортных зонах мира и мировых столицах. Всех их объединяет одно – источники их дохода находятся в Казахстане. Сама встреча была обставлена необычно – на большой сцене за столом находился Президент, рядом с ним – новый Премьер-министр Казахстана. Из двух с половиной часов встречи с главой государства – в запись попало около 45–50 минут.

KAZPRAVDA . KZ . «Почему многие годы гигантские суммы шли мимо госказны в Казахстане, объяснили эксперты» — По оценкам экспертов, гигантские суммы, сопоставимые с ВВП Казахстана, шли мимо госказны в карманы неких уполномоченных операторов, имеющих статус неприкасаемых. Выступая на заседании Мажилиса Парламента 11 января, Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что значительный потенциал в повышении доходов госбюджета кроется в наведении порядка на таможне, особенно на границе с Китаем.

365 INFO . KZ . «Почему министры не понимают, чем недовольны граждане?» — Средняя зарплата в стране составляет 275 тыс. тенге, утверждает Национальное бюро статистики. У массы сограждан такие цифры могут вызвать разве что смех сквозь слезы, и это касается массы других показателей, особенно в социально-экономической сфере. Группа депутатов призвала наконец вплотную заняться отечественной статистикой. Правительство ориентируется на «красивые цифры», принимает ошибочные решения, а в конечном итоге в обществе уровень жизни падает, зато недовольство серьезно растет.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Правила корректирует социум?» — Придирчивое внимание к новым назначениям на первый взгляд способно показаться избыточным. Петиция за отставку едва назначенного Ерболата ДОСАЕВА с поста акима Алматы или вопросы к новоиспечённой зампреду Агентства по делам госслужбы Айнур СЕРГАЗИЕВОЙ демонстрируют формирующиеся в казахстанском социуме новые тренды и требования к модели нового общественного договора… По сути, госаппарат оказался в сложной ситуации, когда новые правила игры еще никем не сформулированы и не приняты, а по старым общество отказывается жить категорически.

LITER . KZ . «Создают все, кому не лень: стоит ли верить петициям в Казахстане?» — В новостных сводках все чаще появляется информация о количестве подписей, которые собрала та или иная онлайн платформа. В обращениях люди требуют решить давно назревшие вопросы, но влияет ли число голосов на жизнь казахстанцев? Редакция решила выяснить, на что способны онлайн петиции.

KAPITAL . KZ . «Каким будет механизм банкротства физлиц?» — Предполагается, что процедура банкротства физических лиц будет зависеть от суммы долга и ряда других факторов, заемщику предоставят возможность восстановить свою платежеспособность через различные инструменты. Об этом говорится в проекте концепции проекта Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», который опубликован на портале Открытые НПА. Документ будет находиться на публичном обсуждении до 15 февраля 2022 года…

MK . RU . ««Слишком много знает о Назарбаеве»: раскрыта протестная роль Армана Дикого» — Криминальный авторитет Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ по прозвищу Арман Дикий, задержанный во время январских событий, внезапно пропал из СИЗО Алма-Аты, а затем так же неожиданно вроде бы объявился в изоляторе КНБ. Адвокатам о переезде никто не сообщил, и они даже решили, что их подзащитного могут попытаться убить, чтобы затем выставить случившееся как суицид. Между тем, такая угроза все еще существует – Арман Дикий слишком много знает о семье Назарбаева и том, как КНБ работает с преступным миром Казахстана.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.