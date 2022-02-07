«Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться». «Или реформирование, или смута». «Власть должна признать ошибки и покаяться». «Национализм в Казахстане: два противоположных взгляда на одно явление»

Сетевой Казахстан 7 февраля 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАВ – «Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться» — С каждым днем версия о спонтанном характере январских событий кажется все более смехотворной. Мы видим сложный сценарий с участием большого числа фигур, политических и экономических интересов, а также то, что сценарий продолжается. И власть информационно и политически проигрывает… Даже «ярких» представителей криминального мира уже зачисляют в категорию «мирных протестующих». Власть, к сожалению, опять стушевалась перед массированной информационной атакой, предпочла выставить полицию козлом отпущения и отдать «общественное расследование» на откуп откровенно сомнительным фигурам. В итоге мы можем получить ситуацию, когда в течение нескольких месяцев, а то и недель январская трагедия может повториться.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Или реформирование, или смута» — Сейчас мы живем в некоем промежутке, целиком заполненным рефлексией на январские события, попытками властей загладить потери и улучшить самочувствие населения через недопущение ухудшения и хоть какое-то улучшение социально-экономической ситуации. При том, что принципы и механизмы внешнеэкономической деятельности и устройства внутреннего рынка остаются все теми же. Раскулачивание олигархов через фонд «Казакстан халкына» — акт политически верный и злободневный, но с экономической точки зрения это пока всего лишь перераспределение имеющихся денежных потоков, без создания новых.

FORBES . KZ . «Маргулан Сейсембай: Власть должна признать ошибки и покаяться» — Известный бизнесмен рассказывает о том, как консолидировать казахстанское общество после трагических событий января — Когда у нас будет единый взгляд на прошлое, тогда мы поймем, куда двигаться дальше. После того как появится доверие общества к власти, можно переходить к идеологии. И здесь Америку открывать не нужно. Общечеловеческие ценности строятся на трех китах: это свобода, справедливость и равенство возможностей. У нас ничего этого нет. И говорить сегодня о национальных ценностях глупо, начинать надо с основ. А уже после у нас появится своя национальная идеология. Это нормально. Нужно время.

QMONITOR . KZ . «Национализм в Казахстане: два противоположных взгляда на одно явление» — Довольно продолжительное время в обществе формировалось мнение, что власть намеренно заигрывает с националистами, дабы использовать их в своих интересах и одновременно задобрить их по отношению к себе. Мол, таким незамысловатым способом она одним махом бьёт сразу двух зайцев. Насколько это соответствует истине? Не станет ли националистическая идеология тем самым джинном, который, будучи однажды выпущенным из бутылки, больше не позволит загнать себя обратно? Какой вообще должна быть рациональная политика государства в вопросах национального строительства? Слово экспертам.

IA — CENTR . RU . «Cалафитский дискурс и «кормовая база» элит: общие риски для Казахстана и стран ЦА» — Распространение салафитских и других радикальных религиозных течений в Казахстане и в целом регионе Центральной Азии – факт общеизвестный. Но в январских событиях в Республике #Казахстан он едва ли не впервые заметно проявился как один из важных факторов дестабилизации. Какие еще угрозы актуальны для Казахстана и государств Центральной Азии – по итогам январского кризиса в РК обсудили эксперты.

VLAST . KZ . «Элитные соседи» — В начале 2000-х годов компания Тимура КУЛИБАЕВА получила в предгорьях Алматы участок земли, отрезанный от территории находящегося здесь Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии. В следующие 11 лет земля кочевала между связанными с олигархом компаниями прежде чем здесь началось строительство элитного жилого комплекса. Его соседи − жители построенных в советское время многоэтажек − и разные структуры акимата уже год борются с застройщиком, но постоянно проигрывают.

TIME . KZ . «Одеть и накормить» — Уполномоченный по правам ребенка Аружан САИН предлагает обеспечить абсолютно всех школьников бесплатным питанием и формой — Реформы, которые мы предлагаем, однозначно помогут улучшить качество жизни всех детей, принесут пользу их родителям и в конечном счете государству.

«Когда с соседями согласия нет» — В Алматы первые этажи большинства многоэтажек, расположенных вдоль улиц, отданы под какой-либо бизнес, в том числе кафе, бары и рестораны. И во многих случаях жильцы дома совсем не в восторге от такого соседства. В городе даже существует довольно многочисленная инициативная группа по проблемам общепита в жилых домах, обращение которой рассмотрели на заседании комиссии партконтроля городского филиала Nur Otan.

365 INFO . KZ . «Передел рынка месторождений уже начался» — В Казахстане отозвали больше ста лицензий на разработку месторождений, свыше 30 контактов расторгли из-за ненадлежащего исполнения. Теперь они будут выставлены на аукционе для привлечения новых инвестиций. Если недропользователи не устранят выявленные нарушения, то же самое произойдет и с другими контрактами. Об этом стало известно на совещании по вопросам геологоразведки, которое провел премьер-министр Алихан СМАИЛОВ. Он поручил ускорить ревизию в этой сфере и определить, сколько конкретно месторождений простаивает.

LITER . KZ . «Очередная популистская мера – политологи о приложении по оцениванию работы казахстанских акимов» — Мобильное приложение по оцениванию работы глав регионов появилось в Казахстане. Пока оно вызывает сомнения у отечественных экспертов. Они не уверены в ее объективности. Тем не менее, несколько политологов считают, что необходимость ставить казахстанцами баллы акимам своих областей назрела давно. Корреспонденту Liter.kz спикеры рассказали о своем видении такого сервиса и назвали госслужащих, которые неплохо справляются с поставленными задачами и тех, кто не дотягивает до звания «акима».

KAZPRAVDA . KZ . «Что делать с фондом «Самрук-Казына»? Интервью с мажилисменом Аманжаном Жамаловым» — Как я говорил, фонд «Самрук-Қазына» – огромный холдинг с сотнями компаний. Активы фонда составляют порядка 69 миллиардов долларов. В группу компаний АО «Самрук-Қазына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики и недвижимости. Компании из разных отраслей с разной доходностью и эффективностью. И есть проблемные активы. Приватизировать их все «под одну гребенку» – неправильный подход.

CARAVAN . KZ . «Казахстану придется создавать силовой блок с нуля: эксперты высказались о дальнейшей судьбе КНБ» — Первой госструктурой, попавшей в немилость общественности после трагических январских событий, стал Комитет национальной безопасности: то ведомство, чьи первоочередные обязанности – как раз таки бороться с внешними и внутренними угрозами для страны. Но одно можно сказать точно: удар по имиджу ведомства был нанесен настолько серьезный, что общественность и экспертная среда задаются вполне рациональным и логичным вопросом: а нужен ли нам такой орган вовсе?

AZATTYQ . ORG . ««Стрельбе без предупреждения никогда нет оправдания». События в Казахстане через призму международного права» — Азаттык побеседовал с Эшлинг РЕЙДИ, старшим юрисконсультом международной правозащитной организации Human Rights Watch, в попытке дать правовую оценку событиям начала января в Казахстане, в результате которых погибли сотни людей, сотни пострадали, тысячи были подвергнуты арестам и задержаниям, в рамках которых к ним могли применяться пытки и жестокое обращение.

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