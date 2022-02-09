«Что Токаев имел в виду, говоря о готовности Китая оказать «необходимую помощь и содействие в строительстве «Нового Казахстана»? «Демонополизация как девиз «Нового Казахстана». «Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ»

Сетевой Казахстан 9 февраля 2022г.

AZATTYQ . ORG . «Благодарность Си Цзиньпину и содействие в строительстве «Нового Казахстана». Зачем Токаев ездил в Пекин?» — Что ТОКАЕВ имел в виду, говоря о готовности Китая оказать «необходимую помощь и содействие в строительстве «Нового Казахстана»»? Как его визит и встречи с руководством Китая скажутся на политике Казахстана по отношению к преследованиям мусульман Синьцзяна? Станет ли Китай после январских событий в Казахстане пересматривать свою роль в Центрально-Азиатском регионе и наращивать влияние? Азаттык подводит итоги визита Токаева в Китай с Темуром УМАРОВЫМ, научным сотрудником Московского центра Карнеги и экспертом по Китаю и Центральной Азии.

TIME . KZ . «Которые тут временные? Слазь!» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ во вторник на расширенном заседании правительства вновь поднял проблему социального неравенства и саботажа чиновничьим людом ряда его инициатив. Тем не менее, согласно его поручениям, скорые перемены ожидаются в сфере земельных отношений, аренды жилья, автопрома, госзакупок и другом.

«Либерализация VS жёсткая вертикаль» — Итак, свое видение дальнейших политических реформ Касым-Жомарт ТОКАЕВ намерен обнародовать уже в середине марта. В этом контексте вновь становятся актуальными вопросы о структуре и составе депутатского корпуса, стоит ли вернуться к мажоритарной системе парламентских выборов, расширить партийное поле. Корреспондент “Времени” задала депутатам от различных партий несколько вопросов на эти и другие темы. Оперативно отреагировали на наши предложения председатель Народной партии Казахстана (НПК), руководитель ее фракции в мажилисе Айкын КОНУРОВ и мажилисмен, член бюро политсовета Nur Otan Ерлан САИРОВ. Им и слово.

IA — CENTR . RU . «Демонополизация как девиз «Нового Казахстана»» — Сосредоточение богатства, власти и прочих благ в руках узкого круга людей объявлено ключевой проблемой для будущего Казахстана. Уже не в первом своем выступлении президент Токаев освещает вопросы монополизации земли, ресурсов, рынка в руках определенных компаний или «групп людей». На расширенном заседании правительства с участием президента 8 февраля глава Казахстана даже заметил: «Госмонополия не уступает по своей вредности частной монополии. Вообще, в принципе, монополия – это дело не очень хорошее».

QMONITOR . KZ . «Эффект домино. Что связывает две трагедии – кордайскую и алматинскую?» — На фоне продолжающегося обсуждения январских событий как-то незаметно прошла вторая годовщина кордайской трагедии — самого масштабного межэтнического конфликта в истории независимого Казахстана. Ещё тогда, два года назад, наши эксперты предупреждали, что если расследование обстоятельств казахско-дунганского конфликта будет неполным и необъективным, если из него не будут извлечены уроки, то последствия могут быть весьма печальными. Как видим, эти прогнозы сбылись. О том, чем опасно поверхностное отношение к подобного рода социальным катаклизмам, мы беседуем с известным правозащитником, общественным деятелем Евгением ЖОВТИСОМ.

««Главный казахский патриот» призывает оправдать мародёров» — На что только не готовы пойти некоторые деятели из числа так называемых «лидеров общественного мнения» в своём неуёмном желании предстать в глазах сограждан защитниками народных чаяний! Дошло уже до того, что кое-кто из них призывает не просто проявить снисхождение к погромщикам и мародёрам, но и признать их действия оправданными: дескать, это вовсе не преступление, а акт восстановления социальной справедливости.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Какой парламент нужен Казахстану? И что мешает появлению новых партий в стране» — Казахстану нужен однопалатный парламент, так как появление двухпалатного парламента в унитарном государстве — это скорее исключение, чем правило и в основном характерно для автократических систем. Интересно, что на постсоветском пространстве казахстанскую модель двухпалатного парламента с удовольствием переняли и другие унитарные страны — Беларусь, Узбекистан или Туркменистан.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ» — Как и ожидалось, власть оказалась под сильным политическим давлением. Во-первых, со стороны т.н. либеральных кругов, СМИ и блогосферы (отчасти финансируемых Западом, отчасти – олигархатом), навязывающих собственные инициативы по ослаблению президентской власти, переделу собственности, пересмотру курса на евразийскую интеграцию и тотальной люстрации. Во-вторых, со стороны олигархата, часть которого хотела бы сохранить свои позиции в сырьевой и финансовой сфере, а часть – захватить эти позиции. И те, и другие не очень довольны курсом президента, который придерживается пока нейтральной позиции в этом вопросе.

VLAST . KZ . «Как государство маргинализировало протесты и почему промедление в реформах чревато новым взрывом?» — Запрос на социальную справедливость и отсутствие каналов для выражения недовольства стали предпосылками трагических событий января. Несмотря на то, что экспертное сообщество давно говорило о подобном исходе, государство отказывалось вовлекать людей в политику и не перестало принимать решения кулуарно. Нынешний политический инструментарий и язык, которые используют власти, пока работают в прежней парадигме, сдерживая участие людей. Но если политическая система останется неизменной, в перспективе страну может ждать очередная протестная мобилизация.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолёте» — Вся проблема в том, что на институциональные перемены просто не осталось времени. За последние тридцать лет мы эволюционировали не самым лучшим образом. Как можно объяснить жителям страны, что без шоковой терапии не обойтись, если значительная часть интеллигенции качает трафик и лайки на протесте, а выросшее при Назарбаеве поколение не видит ничего зазорного в грабежах, я не знаю. Каждый сегодня ждёт, что Токаев прилетит в голубом вертолёте, покажет бесплатно кино и подарит 500 экскимо.

NOVGAZ . COM . Данияр КАНАФИН, адвокат – «Убить в себе дракона» — С точки зрения общественного блага и социального спокойствия, уважения к каждому из граждан Казахстана, надо рассекретить уголовные дела МАСИМОВА и других сотрудников национальной безопасности, ибо мы имеем право знать, что именно случилось в действительности и почему погибли сотни наших сограждан! Их кровь взывает к установлению истины. Слова «правосудие» и «правда» идут из одного корня, потому мы должны услышать правду в зале суда. Ибо это касается каждого из нас.

365 INFO . KZ . «Как «человейники» ухудшают качество образования в стране?» — При этом в крупных городах школьникам часто не хватает мест, детям приходится учиться в три смены. И все это происходит на фоне активного строительства новых жилых комплексов, которые в народе прозвали «человейниками». «Строительные монстры» возводят все больше домов с огромным количеством квартир и совсем не берут в расчет необходимость строительства школ и детских садов. Невольно возникает вопрос: возможно, государству стоит обязать их это делать?

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