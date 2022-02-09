Война Миров. Олимпиада в Пекине и новая «Большая двойка»

Коллективный Запад обозвали меньшинством

В Вашингтоне настолько заигрались с меньшинствами (сексуальными, политическими, религиозными, этническими, языковыми, культурными), что упустили из поля внимания большинство. Совместное заявление России и Китая от 4 февраля свидетельствует о том, что Москва и Пекин будут вместе бороться против США и их союзников. Попытка G2 в виде объединения Штатов и КНР в период администрации Барака Обамы провалилась, а вот «Большая двойка» Владимира Путина и Си Цзиньпина прогрессирует довольно успешно.

Когда команда твоей страны лишена права на государственный флаг и гимн, то присутствие первого лица на церемонии открытия зимних олимпийских игр не выглядит обязательным. Однако в февральском Пекине 2022 года президент России руководствовался в первую очередь геополитическими, а не спортивными соображениями.

В свете совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики по новой эпохе в международных отношениях, вполне логично выглядит декабрьский зондаж Кремля насчет стратегических настроений в США и НАТО. Белый дом и североатлантический альянс ответили категорическим отказом возвращаться на рубежи 1997 года, потребовали от Москвы выводить войска из Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, да еще стали накачивать вооружениями Украину. В лагере НАТО не обошлось без колеблющихся, но в целом картина прояснилась.

Американцы удачно выбрали для бойкота именно зимние олимпийские игры. Дело в том, что на них крайне мала доля государств Африки и Океании, тогда как у европейцев удельный вес очень большой. Без Владимира Путина Пекин-2022 больше походил бы на паназиатские игры, а так имиджевая глобальность представительства политических лидеров соблюдена.

Индия прислала свою спортивную делегацию (самая большая по численности у США), но бойкотировала церемонии открытия и закрытия. Официальное объяснение поведения Дели заключается в том, что среди факелоносцев олимпийского огня был один участник столкновений на индо-китайской границе летом 2020 года. Однозначно досадное отсутствие индийских высокопоставленных политических фигур не помешало Москве и Пекину назвать коллективный Запад «меньшинством на мировой арене». Троллинг весьма показательный, поскольку Белый дом любит выступать от лица «международного сообщества».

Теоретически РФ и КНР можно обозначить в качестве «стран-изгоев», но только гипотетически. Когда вторая страна планеты по военному потенциалу и первая по экономическому объединяют свои усилия, то у них в противостоянии с США неизбежно найдутся союзники и партнеры по их сторону баррикады.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. (IMAGE: AP/ www.republicworld.com)

«Большая двойка» России и Китая специфический союз. Между державами не заключено договора, обязывающего оказывать военную помощь в случае вооруженного конфликта с третьей стороной. Главная связка находится на личном доверии и контактах Владимира Путина и Си Цзиньпина. Такое положение создает «туман геополитики» (по аналогии с «туманом войны» Карла фон Клаузевица), когда внешние игроки не могут знать наверняка, как себя поведут Москва и Пекин в той или иной ситуации, тогда как высшее руководство «Большой двойки» об этом осведомлено.

Можно быть уверенными в том, что перед резкими шагами и громкими заявлениями на международной арене Россия и Китай проводят предварительные консультации и согласования. Достаточно напомнить, как глава российской дипломатии Сергей Лавров в марте прошлого года вылетел в Поднебесную сразу после «искрящих» переговоров китайцев и американцев в Анкоридже. Если бы согласовательных вещей не происходило, то претензии Кремля на свою сферу влияния могли бы встречаться в штыки не только со стороны коллективного Запада, но и по линии восточного гиганта.

По мере дальнейшего сближения Москвы и Пекина поле их самостоятельного маневра будет сужаться. Но это в будущем, а пока гибкости хватает обоим. Поэтому Кремль подтвердил неделимость Китая, где Тайвань рассматривается в качестве неотъемлемой части Поднебесной. КНР про Крым ничего в совместном заявлении не написала, но здесь нужно учитывать нюансы. Россия уже взяла полуостров под свой контроль, а Пекину еще предстоит это сделать с островом.

Зато Китай подписался под тезисом о недопустимости расширения НАТО. Правда, здесь участники североатлантического альянса сами подставили «борт», внося в политические заявления блока антикитайские выпады. Теперь пришла «ответка». Кремль, в свою очередь высказал «фи» в сторону англосаксонского блока AUKUS. Дело в том, что в бассейне Тихого океана данный военный союз США, Великобритании и Австралии наступает и на российские интересы.

РФ и КНР очень большие, поэтому их интересы и устремления будут отличаться. Когда стороны едины в фундаментальных вещах вроде неприятия «углеродного налога» от Евросоюза, тогда можно позволить друг другу определенные «вольности». Так, Москва продолжает поставлять вооружения Вьетнаму, хотя у него весьма непростые отношения с Поднебесной.

Как показывает текст довольно внушительного совместного документа, общих моментов и взаимопонимания между Россией и Китаем сегодня гораздо больше, чем разночтений и разногласий. В противном случае 5000 слов элементарно не получилось бы согласовать и политически оформить. Поэтому там уделили место и Японии за радиоактивную воду после аварии на АЭС «Фукусима», и США за неуничтоженное до конца химическое оружие (единственная страна из участников специальной конвенции, которая этого до сих пор не сделала), и много чего еще. Что касается Индии, то ей сделано предложение продолжать развивать сотрудничество в треугольнике Дели – Москва – Пекин.

Из заявления следует, что стороны продолжат сопрягать ЕАЭС и «Один пояс, один путь». Вместе с тем, формирование консенсуса происходит на основе собственных интересов участников «Большой двойки». Отсюда договор о газопроводе «Сила Сибири – 3», хотя Москва хотела бы сначала «Силу Сибири – 2». Дело в том, что в случае реализации «СС-2» Россия сможет связать воедино всю газотранспортную сеть страны, после чего получит возможность маневра «голубым топливом» между европейскими и азиатскими рынками. Но в этом случае и переговорная позиция КНР объективно ослабевает.

Поэтому Китай дал деньги на дополнительные 10 млрд кубометров газа с Сахалина. К тому же «Силу Сибири – 3» строить быстрее и дешевле, чем «Силу Сибири – 2». На дворе пока еще капитализм, а значит для альтруизма нужны крайне веские основания. С другой стороны, обе державы избавлены от груза обязывающей благодарности, когда отношения выстраиваются на деловой и рациональной основе.

По факту «Большая двойка» уже состоялась. Попытки США громить Россию и Китай поодиночке успеха не имели. Можно спорить о том, насколько глубока степень взаимодействия и координации между Москвой и Пекином, однако в том, что это союз дружественно настроенных друг к другу государств при плохих отношениях каждого из них с Вашингтоном – сомнений нет.

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