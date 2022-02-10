«В Москву со своим Казахстаном». «Выборы-2024 в Казахстане будут напряженными». «Почему в органах власти Казахстана крайне мало неказахов?». «Что Алматы нужнее: аким или генплан?». «Борьба с ростом цен. Правительство новое – подходы старые»

Сетевой Казахстан 10 февраля 2022г.

KOMMERSANT . RU . «В Москву со своим Казахстаном» — Казахстанский лидер Касым-Жомарт ТОКАЕВ впервые после январских протестов и погромов посещает Россию, сыгравшую важную роль в том, чтобы успокоить ситуацию в его стране. Он едет в Москву в прежней должности, но в новом качестве — транзит власти в Казахстане завершен, и господин Токаев обрел всю ее полноту. Но одновременно стал ответственным за решение проблем, которые и привели к взрыву. В России дают понять, что готовы поддерживать соседа и впредь. Рабочий визит казахстанского лидера в Россию продлится два дня. 10 февраля он проведет в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, а 11 февраля посетит Казань. Поездка плановая, но радикально обновился контекст.

IA — CENTR . RU . «Выборы-2024 в Казахстане будут напряженными» — «Январские события в Казахстане, наряду со многими версиями, которые высказывались, – это генеральная репетиция сценария, готовящегося к 2024 году. Тогда в стране должны состояться плановые президентские выборы» – в продолжении интервью Ia-centr.ru главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий БУЛУКТАЕВ рассказывает о дальнейшей судьбе элиты «назарбаевской волны» и президентских выборах-2024 в #Казахстан’е.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Президентская КАДРиль» — Прошедшая неделя со всей наглядностью продемонстрировала остроту кадрового вопроса для власти, только что вроде бы решившей другой основополагающий вопрос — ее, власти, самосохранения. «Мы вместе построим новый Казахстан!» — провозгласил президент в своей программной речи перед парламентом. Императив, конечно, духоподъемный. Но сразу же возникает вопрос, а точнее, два: по каким чертежам и СНИПам (строительным нормам и правилам) планируется вести строительство? И главное — кто они — будущие прорабы этой стройки? Велики планы, а исполнять некому.

QMONITOR . KZ . «Приживётся ли в Казахстане традиция смены президента согласно Конституции?» — В интервью телеканалу «Хабар» президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил: «Я не знаю, как долго буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией – не более двух сроков. Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет». Не знаю, для кого как, но, на мой взгляд, это историческое заявление. Продемонстрированный им подход выглядит почти как революционный для нашего общества. Именно на это обратил внимание известный казахстанский эксперт, доктор философских наук, профессор Рустем КАДЫРЖАНОВ.

«Почему в органах власти Казахстана крайне мало неказахов?» — Случившиеся недавно избрание Ольги ПЕРЕПЕЧИНОЙ вице-спикером сената и назначение Романа ВАСИЛЕНКО вице-министром иностранных дел вызвали ропот в определённой части нашего общества: дескать, неужели не нашлось достойных казахов, которые могли бы занять эти должности? А кое-кто даже увидел в столь «возмутительных», на их взгляд, кадровых решениях «руку Кремля» и признаки якобы усиливающегося российского влияния.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Что Алматы нужнее: аким или генплан?» — Время после январского путча пошло бурное — не успела южная столица получить нового акима, как появилась петиция с требованием назначить другого, а еще лучше — доверить выборы горожанам. Допустим, “слышащее государство” нас услышало, выборы прошли, выбрали нас с вами. С чего бы мы начали? Предыдущий аким бойко начал свою деятельность в Алматы с удаления проституток с проспекта Сейфуллина, а чуть позже порадовал горожан мастер-планом “Алматы-2050” с набором завлекательных картинок… Новый аким с ходу приостановил строительство 19 объектов, нарушающих запрет на точечную застройку, установленный в 2019 году.

«С широко закрытыми глазами» — Отменять прохождение техосмотра в Казахстане нельзя, а вот изменить его необходимо. Пройти технический осмотр своего автомобиля за 1500-2000 тенге даже не выходя из дома. Найти такие объявления можно в любой социальной сети… Впрочем, немногим отличается и “честное” прохождение этой процедуры… Однако автомобильные эксперты, экоактивисты и общественники против таких мер. Они уверены, что процедуру прохождения техосмотра необходимо модернизировать.

TURANPRESS . KZ . «Борьба с ростом цен. Правительство новое – подходы старые» — Вооружившись неработающими методами, новый кабинет министров втянулся в очередной виток бессмысленной борьбы с ростом цен на продукты. За последние годы правительство не раз пыталось регулировать стоимость социально значимых товаров, акиматам неоднократно поручалось усилить контроль за торговыми надбавками и предельными ценами. Однако эти меры так и не принесли результата, да и не могут принести, поскольку в условиях рыночной экономики они лишь наращивают теневой сектор и провоцируют дефицит.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Культ подлости и стяжательства» — Почему два последних десятилетия для Казахстана останутся «потерянным временем». Крах построенной бывшим президентом РК конструкции имеет не только политическое и социально-экономическое измерение, но и идеологическое. Культ коррупции и пресечение любых поползновений на комфорт и привилегии первых лиц и их ближайшего окружения не могли привести к положительному результату для государства и общества. Они и не привели. Теперь нужно ускориться с демонтажем тех вещей, за которые Казахстан в январе 2022 года заплатил кровавую цену.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Международное право предусматривает право народов на похищенные из страны деньги» — Но это лишь до тех пор, пока они находятся в распоряжении тех самых расхитителей. Понятно, что в условиях возникновения угрозы нажитым неправедным трудом капиталам их владельцы суматошно начнут перепрятывать. Вокруг них мгновенно появятся авантюристы всех мастей, готовые предложить схемы и инструменты по отмыванию денег и размыванию их следов. И почти нет никаких сомнений, что их попытки увенчаются успехом.

LITER . KZ . «Система реагирования провалилась полностью – эксперт о грабежах в оружейных магазинах Алматы» — Январская трагедия в Алматы, которая до сих пор отдает тяжелым эхом в сердцах казахстанцев, стала той печальной лакмусовой бумажкой, которая показала, насколько силовики, да и простые люди готовы противостоять внешним угрозам. Как это ни печально, но страшный «экзамен» с треском провалили охранные фирмы, которые должны были защищать оружейные магазины. По крайней мере, так говорит исполнительный директор ассоциации «Корамсак» Сергей КАТНОВ в интервью…

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