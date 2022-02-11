«О чем Токаев и Путин говорили в Кремле». «А были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января?». «Перенаселение городов и вымирание сел: почему люди бегут из аулов»

Сетевой Казахстан 11 февраля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «О чем Токаев и Путин говорили в Кремле» — Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву и традиционное гостеприимство — «Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота. Сейчас идет следствие, появляются первые результаты. К сожалению, очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших… Хотел бы еще раз выразить признательность за Ваше теплое, деловое отношение к обращению Казахстана в отношении направления миротворческого контингента в нашу страну. Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения охраны стратегических объектов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

IA — CENTR . RU . «Токаев в Москве: время решать» — В Москве завершились переговоры президента #России с главой Республики #Казахстан. Встреча глав государств длилась более 3,5 часов. Подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Отдельное внимание – российскому вектору казахстанской программы «Болашак» и расширению сети филиалов ведущих российских вузов. Как оценить перспективы российско-казахстанского сотрудничества, почему Россия стала первой страной, куда отправился президент Казахстана после январского кризиса – в материале на Ia-centr.ru.

MK . RU . «Глава СВР Сергей Нарышкин: «Разведка работает на мир»» — Обо всех последних событиях — беседа «МК» с директором Службы внешней разведки Российской Федерации. А были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января? — Конечно, были. Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ.

KZAIF . KZ . «Изберите ЭТОГО немедленно!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, как меняются лица во власти и чего нам от этого ждать — Не успел назначенный новый аким Алматы даже оглядеться, а уже против его назначения состоялся митинг. Хлипкий митинг, человек сто пятьдесят, включая журналистов, полицию и зевак, но всё же случился, быстро и страстно. И в сетях наших социальных вспыхнула кампания по его отставке и за то, чтобы мы впредь выбирали акимов сами. Да и вообще всех чиновников теперь нужно всенародно, мол, выбирать. Тогда и будут у нас во власти честные, деловые, думающие о народе люди. Я не иронизирую, просто говорю о том, что сегодня в головах превалирует. Может, так и надо?

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Миграционная статистика и невеселые мысли» — По данным Бюро национальной статистики (БНС), за январь-сентябрь 2021 г. зафиксированы следующие факты. Сальдо внешней миграции отрицательное (-18 тыс. чел). Прибыло 7246, выбыло 25322 чел… Наши записные патриоты любят бросаться звучными словами о духе, нации, языке, традициях, правительственные чиновники — терминами про инвестиции, инновации и конъюнктуру, идеологи — лозунгами о консолидации и демократизации. Но это в большинстве своем пустые слова, поскольку они заменяют, скрывают тот факт, что никто не видит цели, системной цели: какое государство мы хотим построим и как мы его будем строить.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Перенаселение городов и вымирание сел: почему люди бегут из аулов» — Для казахстанцев давно наступила эпоха перенаселения крупных городов, тотальной нехватки жилья в них и в то же время вымирания сел и моногородов. Несмотря на то, что с высоких трибун жителям заявляют о многочисленных программах поддержки села, предоставленных квотах для молодых специалистов, поток желающих променять загазованные города на чистый деревенский воздух больше не становится. Почему, несмотря на многомиллиардные субсидии на развитие сельского хозяйства и господдержку, люди не едут в села, разбирался корреспондент…

«Петр Своик – про «ядерное кладбище», фобии казахстанцев и АЭС» — Можно ли строить угольную электростанцию? Можно, потому что сейчас существуют технологии гораздо более эффективного сжигания угля, чем раньше. С лучшим улавливанием, поэтому можно строить и угольную электростанцию. Если не угольная, то атомная – других вариантов нет. И все противники атомной станции должны иметь в виду, что уголь – это вряд ли лучше. По деньгам вряд ли лучше, а по выбросам точно хуже. Потому что атомная станция ничего не выбрасывает.

INFORMBURO . KZ . ««Меняется мировоззрение и правила игры». Как депутаты собираются строить новый Казахстан» — Депутаты из группы «Новый Казахстан» перед поездкой ответили на вопросы СМИ в национальном пресс-клубе столицы. От имени группы, куда вошли 31 депутат от трёх партий, выступили четыре мажилисмена. В основном за коллег говорил депутат мажилиса Айдос САРЫМ, член партии Nur Otan — Наша главная задача после январской трагедии – поддержка настоящих реформ, которые провозгласил президент, не дать саботировать поручения. Также нужно по-новому построить работу мажилиса, чтобы он стал более открытым и активным, он должен быть эффективным субъектом по претворению в жизнь реформ, исходя из потребностей народа.

CARAVAN . KZ . «В тупике: Казахстан может получить еще один банк, но потерять железную дорогу» — Проблемы АО “НК “Казакстан темір жолы” заставляют компанию всё больше полагаться на финансовые операции, чем на получение прибыли от перевозки людей и грузов. В итоге можно получить еще один хороший банк, но потерять железную дорогу. с 2019 года АО “НК “ҚТЖ” стремительно превращается в финансовую компанию. При этом довольно успешную. Об этом говорят отчеты компании.

365 INFO . KZ . «Бешбармак, баурсаки и сладкий чай вреднее рекламы алкоголя и табака» — Запрещая рекламу алкоголя и табака, Казахстан наносит урон своей экономике, уничтожая местное производство. Об этом в эксклюзивном комментарии заявил политолог Марат ШИБУТОВ.

QMONITOR . KZ . «Оторванные от реальности: что будет с рынком недвижимости после январского шока?» — Не успел казахстанский рынок недвижимости прийти в себя после пандемии коронавируса и «пенсионного» ажиотажа, как на него свалилось новое испытание – январская трагедия. Учитывая, что он в числе первых реагирует на любые катаклизмы, в том числе социальные, политические, экономические (а мы столкнулись сразу со всеми), многих казахстанцев сегодня волнует вопрос: как дальше будет развиваться ситуация? С этим вопросом мы обратились к Ирине АРХИПОВОЙ, руководителю практики «Арендный бизнес» в юридической компании Leila Zulfugarova & Rartners.

VLAST . KZ . «Почему не арестовывают тех, кто избивает людей?» — Житель Алматинской области Азамат БАТЫРБАЕВ стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий — фото со следами пыток на его теле облетело соцсети, его имя звучало на брифинге Генпрокуратуры, его даже посетили в больнице депутаты мажилиса. Правда, визит их вызвал еще больше негодования в соцсетях. Vласть рассказывает о деле Батырбаева и борьбе его близких за справедливое расследование его заявления о пытках.

AZATTYQ . ORG . ««Приказали записать видеообращение с извинениями «в адрес народа Казахстана»». Аресты в Экибастузе» — В Экибастузе, городе в Павлодарской области, 5 января на митинг вышло около 500 человек. Митинг был мирный — без погромов и столкновений с силовиками. На следующий день полиция задержала около ста человек — каждого пятого митинговавшего. Задержанные рассказали Азаттыку, что в то время, когда они были под административным арестом, их избивали и унижали, а перед выходом приказали записать видеообращение с «извинениями в адрес народа Казахстана».

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