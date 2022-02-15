Казахстанские инвесторы, направляющие средства за границу, активно инвестируют… в офшоры

Валовой отток прямых инвестиций казахстанских инвесторов за рубеж за январь–сентябрь 2021 года составил 1,5 млрд долл. США, что уже превысило показатель за весь 2020-й (1,4 млрд долл. США.).
По сравнению с январём–сентябрём 2020 года отток прямых инвестиций из РК за границу вырос сразу на 35,8%.
Из общего объёма вложений за границу от казахстанских прямых инвесторов более 1 млрд долл. США пришлось на инвестиции в сфере финансовой и страховой деятельности, это на 85,8% больше, чем за январь–сентябрь 2020 года.
Следом идут профессиональная и научная техническая деятельность (117,4 млн долл. США) и деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления (96,7 млн долл. США).
Среди стран, в которые направляют капитал отечественные инвесторы, популярны офшоры. Так, за январь–сентябрь 2021 года наибольший объём вложений пришёлся на Каймановы острова: 637,5 млн долл. США — почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Следом идёт Россия (253,1 млн долл. США), а замыкает тройку лидеров ещё один офшор — Сейшельские острова (176,6 млн долл. США).
Заметим, весь объём инвестиций казахстанских инвесторов в Сейшельские острова был отправлен в третьем квартале 2021 года, что составило почти четверть от всего объёма зарубежных инвестиций в третьем квартале, а в целом за январь–сентябрь — 11,7%. Причём ранее это направление не пользовалось популярностью вовсе.
Удельный вес Каймановых островов, напротив, рос постепенно. Так, в 2011 году он составлял лишь 0,1%, к 2020-му увеличился до 23,3%, а уже по итогам января–сентября 2021 года доля этого направления достигла 42,2%.
Тем временем президент РК Касым-Жомарт Токаев намерен вернуть в страну незаконно выведенные деньги.
«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретённых там активов», — заявил глава государства.
***
Информация предоставлена Ranking.kz.
© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.