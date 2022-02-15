Казахстанские инвесторы, направляющие средства за границу, активно инвестируют… в офшоры

Экономика 289 0
Валовой отток прямых инвестиций от казахстанских прямых инвесторов за границу

Валовой отток прямых инвестиций казахстанских инвесторов за рубеж за январь–сентябрь 2021 года составил 1,5 млрд долл. США, что уже превысило показатель за весь 2020-й (1,4 млрд долл. США.).

По сравнению с январём–сентябрём 2020 года отток прямых инвестиций из РК за границу вырос сразу на 35,8%.

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Из общего объёма вложений за границу от казахстанских прямых инвесторов более 1 млрд долл. США пришлось на инвестиции в сфере финансовой и страховой деятельности, это на 85,8% больше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Следом идут профессиональная и научная техническая деятельность (117,4 млн долл. США) и деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления (96,7 млн долл. США).

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Среди стран, в которые направляют капитал отечественные инвесторы, популярны офшоры. Так, за январь–сентябрь 2021 года наибольший объём вложений пришёлся на Каймановы острова: 637,5 млн долл. США — почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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Следом идёт Россия (253,1 млн долл. США), а замыкает тройку лидеров ещё один офшор — Сейшельские острова (176,6 млн долл. США).

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Заметим, весь объём инвестиций казахстанских инвесторов в Сейшельские острова был отправлен в третьем квартале 2021 года, что составило почти четверть от всего объёма зарубежных инвестиций в третьем квартале, а в целом за январь–сентябрь — 11,7%. Причём ранее это направление не пользовалось популярностью вовсе.

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Удельный вес Каймановых островов, напротив, рос постепенно. Так, в 2011 году он составлял лишь 0,1%, к 2020-му увеличился до 23,3%, а уже по итогам января–сентября 2021 года доля этого направления достигла 42,2%.

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Тем временем президент РК Касым-Жомарт Токаев намерен вернуть в страну незаконно выведенные деньги.

«Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретённых там активов», — заявил глава государства.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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