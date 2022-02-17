«Лесть и месть». «Какие политические реформы нам нужны?». «Реформы в Казахстане: идя сквозь ад, главное – не останавливаться». «У акимов с министрами зарплата не очень большая, а часы за сто тысяч долларов». «Я долго задавала себе вопрос, почему я выжила»

Сетевой Казахстан 17 февраля 2022г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Лесть и месть» — Все автократы счастливы одинаково, каждый автократ несчастлив по-своему. Перефразируя известного классика, именно так можно охарактеризовать судьбу первого президента — Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Уже почти полтора месяца о нем ни слуха, ни духа. Сограждане, к которым он ежедневно обращался с телеэкранов в течение 30 лет своего единоличного правления, пережили беспрецедентную трагедию, страна до сих пор не может отойти от шока, а у него хватило смелости только кратко и весьма сумбурно обратиться к соотечественникам и все. Так бесславно завершилась его эпоха.

QMONITOR . KZ . «Какие политические реформы нам нужны?» — После январских событий на самом высоком уровне было заявлено, что грядут политические реформы. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. Как обозначил пресс-секретарь президента Берик УАЛИ, в этой связи глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации, в котором будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества. Мы попросили порассуждать на эту тему известного казахстанского политического аналитика Максима КАЗНАЧЕЕВА.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Речь последней надежды» — Президент в минувший вторник в очередной раз собрал расширенное заседание правительства и поставил перед ним очередные шесть задач — как всегда судьбоносных и не терпящих отлагательства. Задачки и правда серьезные, причем, найти алгоритм их решения приказано в предельно жесткие сроки — от двух недель до двух месяцев. Хотя сами по себе проблемы, обозначенные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, мягко говоря, не новы — о них уже не первый десяток лет твердят те, кого в последнее время уважительно именуют «представителями экспертного сообщества», вроде бы существующего в природе, но не оказывающего никакого заметного влияния на принятие государственных решений.

CABAR . ASIA . «Метод Токаева: куда приведут кадровые перестановки?» — В начале 2022 года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ всерьез взялся за изменение кадровой политики в Казахстане. Эксперты прогнозируют, что темпы трансформации политической системы в Казахстане останутся высокими до конца этого года. А, возможно, и до конца второго срока президентства.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Реформы в Казахстане: идя сквозь ад, главное – не останавливаться» — Потрясшие Казахстан январские события стали эдакой событийной воронкой, которая теперь, расширяясь и углубляясь, втягивает в себя по все более широкому кругу политику и экономику и вообще все значимые процессы в стране. Противостоять этому уже не получится, поэтому задача, отдаваясь непреодолимой втягивающей силе, не дать затащить себя на дно, не захлебнуться в мутной воде и мусоре поднятого общественного гвалта, а, используя инерцию ускоряющегося водоворота событий, выгрести на чистую воду.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Государству пора становиться хорошим менеджером» — Честно сказать, не только потрясение неудавшегося январского путча, но и многое из последующего навевает все больше тревоги. И, боюсь, такое тревожное чувство овладевает все большим числом казахстанцев. В конце концов, забастовочная и митинговая волна действительно прокатилась по предприятиям и площадям, накопленный протестный потенциал никуда не делся, а уверенности, что правительство способно выполнить поручения президента по развязке социальных проблем, как раз не добавляется… Казахстан просто не может себе позволить государство, являющееся плохим менеджером. Хороший же менеджмент начинается с осознания объекта управления, роли и ответственности управляющего.

«Кому и для чего?» — Так ли необходим в Казахстане налог на роскошь? Как и к кому его стоит применять? Куда направить “лишние” деньги богачей? Наконец, что действительно стоит считать элементами жизни с оттенком люкс? Внедрение соответствующего закона только маячит в перспективе, но у него давно уже есть как сторонники, так и противники. Высказаться на эту неоднозначную тему мы предложили казахстанцам.

SPIK . KZ . «Кажегельдин: интриган со стажем?» — Сегодня мы продолжим разговор о «пособниках террора», к которым еще в начале января глава государства причислил всех тех, кто в социальных сетях провоцировал население на подрыв государственных устоев и расшатывал стабильность, занимаясь откровенной демагогией. Одним из ярких представителей этого «интернет-сословия» является сбежавший от отечественного правосудия и прописавшийся в Туманном Альбионе бывший казахстанский премьер-министр Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН.

365 INFO . KZ . «У акимов с министрами зарплата не очень большая, а часы за сто тысяч долларов» — Расходы чиновников собрались проверять и сравнивать с доходами. Соответствующие поправки одобрил в первом чтении мажилис. Причем «под колпаком» окажутся не только госслужащие и приравненные лица, а также их супруги. Сергей ЗЛОТНИКОВ, руководитель юридической службы Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз», утверждает, что принять закон мало. Нужен еще ряд мер. И самое главное — контроль за их исполнением.

IA — CENTR . RU . «На западе все неспокойно: почему митинги в Мангистауской области Казахстана не заканчиваются» — На западе #Казахстан’а вновь проходят митинги, 16 февраля уже сотрудники месторождения Каламкас пригрозили приостановить работу, если не будут удовлетворены их требования о повышении зарплат. Несмотря на то, что после тяжелых январских событий Казахстану обещали спокойные времена, «маховик» митингов в Мангистауской области, кажется, запущен и не планирует останавливаться.

TURANPRESS.KZ . «Будни ВКО под руководством Даниала Ахметова» — Несмотря на критику и регулярные скандалы акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу АХМЕТОВУ удается сохранять в регионе стабильность. Даниал Ахметов один из акимов «старожилов», что в современном Казахстане встречается нечасто. Он занимает должность с 2014 года, в 2019 году его полномочия были продлены. Отметим, что во время январских событий акимат сумел удержать обстановку под контролем, хотя нападения толпы были на редкость жестокими.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Майнеры ответили главе Минэнерго: Заявления чиновника звучат как минимум странно» — Интервью с председателем Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий Сапаром АХМЕТОВЫМ — Как подчеркнул глава Минэнерго, одной из причин нехватки электрической мощности в часы пиковых нагрузок являются аварийные остановки оборудования на энергопроизводящих организациях. Учитывая, что последние 3 месяца «белые» майнеры были лишены доступа к электричеству, можно с уверенностью утверждать, что причины кроются в изношенности энергосистемы… Вывод можно сделать такой, что майнеры не являются основной причиной происходящего. Скорее майнинг вскрыл плачевную ситуацию в энергетике страны, которая формировалась десятилетиями из-за отсутствия стратегии развития.

MK — KZ . KZ . «Дом Ауэзова. Юбилейный год великого писателя в разгаре» — Наступивший год особенный, богатый на юбилейные даты: Казахстан отметит 125 лет со дня рождения Мухтара АУЭЗОВА, 150 лет исполняется Ахмету БАЙТУРСЫНОВУ и 110 лет — Динмухамеду КУНАЕВУ, — говорит Диар Аскарович. — Получается, что для празднования юбилея А. Байтурсынова в декабре прошлого года создали государственную комиссию, определили план мероприятий, а по юбилею М. Ауэзова пока какая-то непонятная пауза — не создана комиссия, нет плана мероприятий. Хорошо, что с августа прошлого года поступили средства на ремонт музея, который благополучно завершился.

AZATTYQ . ORG . ««Я долго задавала себе вопрос, почему я выжила». Продюсер Баян Максаткызы представила фильм о домашнем насилии на Берлинале» — Казахстанский кинопродюсер Баян МАКСАТКЫЗЫ в 2016 году стала жертвой насилия со стороны своего мужа, с которым она была вместе 22 года. Он нанес ей многочисленные ранения ножом. После нескольких месяцев в больнице Баян выжила. Бывший муж Бахытбек ЕСЕНТАЕВ был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Эта история стала толчком для создания фильма «Бакыт» («Счастье»), показанного 16 февраля в программе «Панорама» на кинофестивале в Берлине.

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