«Лесть и месть». «Какие политические реформы нам нужны?». «Реформы в Казахстане: идя сквозь ад, главное – не останавливаться». «У акимов с министрами зарплата не очень большая, а часы за сто тысяч долларов». «Я долго задавала себе вопрос, почему я выжила»

День за днем 461 0
Сетевой Казахстан 17 февраля 2022г.

NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Лесть и месть» — Все автократы счастливы одинаково, каждый автократ несчастлив по-своему. Перефразируя известного классика, именно так можно охарактеризовать судьбу первого президента — Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Уже почти полтора месяца о нем ни слуха, ни духа. Сограждане, к которым он ежедневно обращался с телеэкранов в течение 30 лет своего единоличного правления, пережили беспрецедентную трагедию, страна до сих пор не может отойти от шока, а у него хватило смелости только кратко и весьма сумбурно обратиться к соотечественникам и все. Так бесславно завершилась его эпоха.

QMONITOR.KZ. «Какие политические реформы нам нужны?» — После январских событий на самом высоком уровне было заявлено, что грядут политические реформы. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. Как обозначил пресс-секретарь президента Берик УАЛИ, в этой связи глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации, в котором будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества. Мы попросили порассуждать на эту тему известного казахстанского политического аналитика Максима КАЗНАЧЕЕВА.

KP.KZ. Виктор ВЕРК – «Речь последней надежды» — Президент в минувший вторник в очередной раз собрал расширенное заседание правительства и поставил перед ним очередные шесть задач — как всегда судьбоносных и не терпящих отлагательства. Задачки и правда серьезные, причем, найти алгоритм их решения приказано в предельно жесткие сроки — от двух недель до двух месяцев. Хотя сами по себе проблемы, обозначенные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, мягко говоря, не новы — о них уже не первый десяток лет твердят те, кого в последнее время уважительно именуют «представителями экспертного сообщества», вроде бы существующего в природе, но не оказывающего никакого заметного влияния на принятие государственных решений.

CABAR.ASIA. «Метод Токаева: куда приведут кадровые перестановки?» — В начале 2022 года президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ всерьез взялся за изменение кадровой политики в Казахстане. Эксперты прогнозируют, что темпы трансформации политической системы в Казахстане останутся высокими до конца этого года. А, возможно, и до конца второго срока президентства.

KAZVEDOMOSTI.KZ. Петр СВОИК – «Реформы в Казахстане: идя сквозь ад, главное – не останавливаться» — Потрясшие Казахстан январские события стали эдакой событийной воронкой, которая теперь, расширяясь и углубляясь, втягивает в себя по все более широкому кругу политику и экономику и вообще все значимые процессы в стране. Противостоять этому уже не получится, поэтому задача, отдаваясь непреодолимой втягивающей силе, не дать затащить себя на дно, не захлебнуться в мутной воде и мусоре поднятого общественного гвалта, а, используя инерцию ускоряющегося водоворота событий, выгрести на чистую воду.

Петр СВОИКTIME.KZ. Петр СВОИК – «Государству пора становиться хорошим менеджером» — Честно сказать, не только потрясение неудавшегося январского путча, но и многое из последующего навевает все больше тревоги. И, боюсь, такое тревожное чувство овладевает все большим числом казахстанцев. В конце концов, забастовочная и митинговая волна действительно прокатилась по предприятиям и площадям, накопленный протестный потенциал никуда не делся, а уверенности, что правительство способно выполнить поручения президента по развязке социальных проблем, как раз не добавляется… Казахстан просто не может себе позволить государство, являющееся плохим менеджером. Хороший же менеджмент начинается с осознания объекта управления, роли и ответственности управляющего.

«Кому и для чего?» — Так ли необходим в Казахстане налог на роскошь? Как и к кому его стоит применять? Куда направить “лишние” деньги богачей? Наконец, что действительно стоит считать элементами жизни с оттенком люкс? Внедрение соответствующего закона только маячит в перспективе, но у него давно уже есть как сторонники, так и противники. Высказаться на эту неоднозначную тему мы предложили казахстанцам.

АЗРК начнет реальную работу? АЗРК начнет реальную работу?
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SPIK.KZ. «Кажегельдин: интриган со стажем?» — Сегодня мы продолжим разговор о «пособниках террора», к которым еще в начале января глава государства причислил всех тех, кто в социальных сетях провоцировал население на подрыв государственных устоев и расшатывал стабильность, занимаясь откровенной демагогией. Одним из ярких представителей этого «интернет-сословия» является сбежавший от отечественного правосудия и прописавшийся в Туманном Альбионе бывший казахстанский премьер-министр Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН.

365INFO.KZ. «У акимов с министрами зарплата не очень большая, а часы за сто тысяч долларов» — Расходы чиновников собрались проверять и сравнивать с доходами. Соответствующие поправки одобрил в первом чтении мажилис. Причем «под колпаком» окажутся не только госслужащие и приравненные лица, а также их супруги. Сергей ЗЛОТНИКОВ, руководитель юридической службы Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз», утверждает, что принять закон мало. Нужен еще ряд мер. И самое главное — контроль за их исполнением.

IACENTR.RU. «На западе все неспокойно: почему митинги в Мангистауской области Казахстана не заканчиваются» — На западе #Казахстан’а вновь проходят митинги, 16 февраля уже сотрудники месторождения Каламкас пригрозили приостановить работу, если не будут удовлетворены их требования о повышении зарплат. Несмотря на то, что после тяжелых январских событий Казахстану обещали спокойные времена, «маховик» митингов в Мангистауской области, кажется, запущен и не планирует останавливаться.

АЗРК начнет реальную работу? АЗРК начнет реальную работу?
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TURANPRESS.KZ. «Будни ВКО под руководством Даниала Ахметова» — Несмотря на критику и регулярные скандалы акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу АХМЕТОВУ удается сохранять в регионе стабильность. Даниал Ахметов один из акимов «старожилов», что в современном Казахстане встречается нечасто. Он занимает должность с 2014 года, в 2019 году его полномочия были продлены. Отметим, что во время январских событий акимат сумел удержать обстановку под контролем, хотя нападения толпы были на редкость жестокими.

Сапар АХМЕТОВAZATTYQRUHY.KZ. «Майнеры ответили главе Минэнерго: Заявления чиновника звучат как минимум странно» — Интервью с председателем Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий Сапаром АХМЕТОВЫМ — Как подчеркнул глава Минэнерго, одной из причин нехватки электрической мощности в часы пиковых нагрузок являются аварийные остановки оборудования на энергопроизводящих организациях. Учитывая, что последние 3 месяца «белые» майнеры были лишены доступа к электричеству, можно с уверенностью утверждать, что причины кроются в изношенности энергосистемы… Вывод можно сделать такой, что майнеры не являются основной причиной происходящего. Скорее майнинг вскрыл плачевную ситуацию в энергетике страны, которая формировалась десятилетиями из-за отсутствия стратегии развития.

MKKZ.KZ. «Дом Ауэзова. Юбилейный год великого писателя в разгаре» — Наступивший год особенный, богатый на юбилейные даты: Казахстан отметит 125 лет со дня рождения Мухтара АУЭЗОВА, 150 лет исполняется Ахмету БАЙТУРСЫНОВУ и 110 лет — Динмухамеду КУНАЕВУ, — говорит Диар Аскарович. — Получается, что для празднования юбилея А. Байтурсынова в декабре прошлого года создали государственную комиссию, определили план мероприятий, а по юбилею М. Ауэзова пока какая-то непонятная пауза — не создана комиссия, нет плана мероприятий. Хорошо, что с августа прошлого года поступили средства на ремонт музея, который благополучно завершился.

AZATTYQ.ORG. ««Я долго задавала себе вопрос, почему я выжила». Продюсер Баян Максаткызы представила фильм о домашнем насилии на Берлинале» — Казахстанский кинопродюсер Баян МАКСАТКЫЗЫ в 2016 году стала жертвой насилия со стороны своего мужа, с которым она была вместе 22 года. Он нанес ей многочисленные ранения ножом. После нескольких месяцев в больнице Баян выжила. Бывший муж Бахытбек ЕСЕНТАЕВ был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Эта история стала толчком для создания фильма «Бакыт» («Счастье»), показанного 16 февраля в программе «Панорама» на кинофестивале в Берлине.

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