«Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев». «Воскрешённые революцией: какую «пену» с политического дна подняли январские события?». «Казахский – обязателен, другие – по желанию: страна зажила по новым правилам применения языка»

Сетевой Казахстан 25 февраля 2022г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Решать придётся президенту» — Бывает, что слишком затянутый узел приходится рубить. Казахстану нужен экстренный план преобразования энергетики. В наличии нет плана развития электроэнергетики, утвержденного должным образом, включая ответ на вопрос, быть ли АЭС в Казахстане. И нет правильно устроенного рынка электроэнергии, позволяющего решать поставленные задачи.

RATEL . KZ . «Январская трагедия: кому проиграл информационную войну Токаев» — В двух интервью президент дважды признал полный информационный провал, но, судя по выводам экспертов, власть страдала от своих же действий… Главное, чего сейчас ждут люди – правды и конкретики о январской трагедии. Токаев пообещал предоставить максимально полную версию только в середине марта. Только тогда мы, наконец, сможем понять, какой официальной позиции будет придерживаться власть в ближайшие десятилетия по вопросам о январе 2022 года.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему не сняли Ерлана Тургумбаева?» — В понедельник вечером в социальных сетях появилась информация о том, что министр внутренних дел РК Ерлан ТУРГУМБАЕВ освобожден от занимаемой должности. Но не успели его критики обрадоваться, как выяснилось, что он никуда не уходит. Когда алматинцы потребовали отставки САГИНТАЕВА с поста акима города, слышащее государство их услышало и поменяло его на Ерболата ДОСАЕВА, который горожанам как-то сразу пришелся не по душе. С требованиями отставки Тургумбаева все складывается как-то по-другому. Ощущение такое, что в случае с МВД государство своих граждан плохо слышит, а кричать громче они попросту боятся, потому что на ум им сразу приходят слова одного известного шапрашты: «следующий будет еще хуже».

TURANPRESSS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Рикошеты глобальных конфликтов по карманам казахстанцев» — Больше всего чувствуешь себя частью глобального рынка, мира и политики, когда конфликты третьих сторон бьют по карману. Во всех остальных случаях, обычно, все моменты глобализации проходят мимо нас… Если взять чуть шире – то рядовых казахстанцев помимо невроза за мировую политику в этом году может ждать повышенная продуктовая инфляция. Вот почему измочаленные ковидом и январем нервы сограждан не сильно были задеты событиями вокруг Донецка.

QMONITOR . KZ . «Воскрешённые революцией: какую «пену» с политического дна подняли январские события?» — Ситуация, сложившаяся в нашей стране после январских беспорядков, сильно смахивает на давно забытое советское прошлое. Вспомните, как в середине 1980-х годов, в эпоху перестройки, дорвавшийся до плюрализма и гласности народ, который до этого сидел на голодном информационном пайке, выбрал в качестве рупора весьма и весьма одиозных глашатаев, позволив им безнаказанно вешать себе лапшу на уши. Аналогичный механизм «оболванивания» падкого на красивое словцо населения запущен и сегодня.

CARAVAN . KZ . «Переключится ли Путин с Украины на Казахстан – эксперты» — Страшные прогнозы сбылись, 24 февраля, президент России Владимир ПУТИН сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе. Польский журналист издания Defence 24 Максимилиан ДУРА высказал мнение о том, что «Кремль укрепляет позиции в Казахстане, продолжая процесс создания «Российского союза», РФ планирует со временем «присоединить» республику». Но представители экспертной среды убеждены, что проекция украинского сценария на нашу страну неоправданна.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «К вопросу о ситуации на Украине» — Необходимо напомнить, что когда Казахстан подвергся нападению бандитов и террористов, действовавших по заказу предателей-заговорщиков и их зарубежных кукловодов, страны ОДКБ и прежде всего Россия первыми пришли на помощь народу Казахстана. Российский лидер особо подчеркивал и в ходе январских событий, и во время переговоров с Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, и в сегодняшнем обращении к нации уважение к государственному суверенитету нашей страны. Как известно, накануне Токаев, единственный из всех глав государств, позвонил Путину и уточнил принципиальную позицию Москвы. Российский президент публично гарантировал безопасность, территориальную целостность и суверенитет Казахстана… Нужно понимать, что истеричные вопли о том, что Казахстан, мол, «следующий», являются провокацией и не имеют под собой никакого основания.

KAPITAL . KZ . «Что будет с курсом тенге?» — По мнению опрошенных аналитиков, резкое ослабление тенге, безусловно, связано с внешними факторами. Эксперты считают, что Национальный банк РК может провести интервенции, если будут наблюдаться спекулятивные действия на валютном рынке. «Однако с учетом ухудшения ситуации около Украины мы обновили свой прогноз по доллару до уровня 451-456 тенге. Но такой сценарий уже реализуется. Это говорит о том, что на тенге оказывается колоссальное давление. В дальнейшем, если произойдет эскалация конфликта, ситуация с курсом тенге может усугубиться», — сказал Галымжан АЙТКАЗИН.

FORBES . KZ . «Казахский – обязателен, другие – по желанию: страна зажила по новым правилам применения языка» — 30 630 тенге составит штраф за нарушение этих правил. 29 декабря 2021 года президент Казахстана подписал поправки в закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. Фактически с 2022 года мы живем по новым правилам применения государственного языка. О том, что это значит для бизнеса и для страны в целом, рассказывает депутат, член комитета по социально-культурному развитию мажилиса Берик АБДЫГАЛИЕВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Утильсбор: снизятся ли цены на машины?» — Эпопея с новыми ставками по утилизационному сбору наконец-то завершилась. Затянувшаяся интрига продолжалась около полутора месяцев и разрешилась снижением официальных ставок на 50%. Что даст казахстанским автолюбителям уменьшение платежа ровно на половину, последует ли за этим снижение цен на авто и на что пойдут собранные деньги, разбирался корреспондент…

AZATTYQ . ORG . ««Пока под моими окнами не начнутся взрывы, я из Киева не уеду». Казахстанцы, ставшие свидетелями войны» — Живущие в Украине казахи и казахстанцы рассказали Азаттыку о взрывах после вторжения России в эту страну, очередях у банкоматов и о том, есть ли смысл куда-то уезжать.

365 INFO . KZ . «Новостройка рассыпается по частям: что делать жильцам?» — Свое мнение на ситуацию высказал Юрист Сергей УТКИН. По его словам, закон четко не регламентирует гарантийные сроки на многоквартирные дома. Подрядчики в договоре на возведение дома могут сами прописывать гарантийные сроки, которые должны быть не менее двух лет. А могут не прописывать, тогда продолжительность срока гарантии, согласно п. 1 ст. 665 ГК РК, будет составлять 10 лет со дня принятия объекта заказчиком. Но застройщики и подрядчики обычно не дураки и в своих договорах предусматривают меньшие сроки. Гражданский кодекс это позволяет.

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