«Об «оранжевых сценариях» для Казахстана». «90% требуемых реформ сводятся к переименованию столицы, правящей партии и центрального проспекта Алматы». «Тестостероновая бомба»: почему в январе на улицы вышли молодые мужчины»

Сетевой Казахстан 28 февраля 2022г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об «оранжевых сценариях» для Казахстана» — Запад много лет пытался создать инструменты воздействия на внутриполитическое пространство Казахстана. Основная работа шла по трем направлениям. 1. Интеграция бизнес-элиты и политического истеблишмента в западную экономику. 2. Создание либерально демократического поля. 3. Активная пропаганда и поддержка панисламизма и пантюркизма как оружия против России и КНР.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «И вновь к вопросу о реформах» — Читая социальные сети, создается впечатление, что 90% требуемых реформ сводятся к переименованию столицы, правящей партии и центрального проспекта Алматы. Причем, срочному. Доводы о стоимости этого переименования мало кого интересуют, но вопрос этот вполне можно рассмотреть. Что касается отмены конституционного закона о первом президенте, то это вопрос не менее дискуссионный. С одной стороны, он уже много лет является раздражающим фактором даже для сторонников Назарбаева, с другой – он представляет собой формулировку, которая должна была обеспечить транзит власти. Частично она сработала, частично – нет. Первый президент хотел получить определенные гарантии и статус.

«Что за «кино» показывают в Казахстане?» — Отечественное кино гораздо чаще, чем шедеврами, «радует» нас распрями, в которых мэтры выглядят некрасиво, а то и откровенно криминально. Известные деятели киноискусства сами признают, что в их отрасли накопилось порядочно проблем. На недавней коллегии Министерства культуры и спорта режиссер Акан САТАЕВ обрушился с критикой на возглавляемый им «Казахфильм». Режиссер заявил, что на киностудии процветают воровство, кумовство, а бюджетные средства используются неэффективно.

FORBES . KZ . ««Тестостероновая бомба»: почему в январе на улицы вышли молодые мужчины» — Трагические события января в Казахстане заставили вспомнить об «арабской весне» — волне протестов, прокатившейся в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, Алжире в 2011 году. Одним из факторов арабских событий стала демографическая ситуация, когда в структуре населения, группа молодежи возраста от 15 до 30 лет превалирует над всеми другими группами. Экономики этих стран не смогли предоставить молодым людям достаточно рабочих мест с достойным заработком, из-за чего те не могли вступить в брак, так как не имели средств на жилье и содержание семьи. А высокий уровень тестостерона у мужчин 18–24 лет и стрессы, вызванные социально-экономическими условиями, переводят сексуальную энергию в плохо управляемую агрессию, отмечает эксперт в области народонаселения Аида АЛЬЖАНОВА.

QMONITOR . KZ . «Эхо январской трагедии: стоит ли ждать новой волны массовых беспорядков?» — После трагических событий начала года и без того солидный список страхов казахстанцев пополнился ещё одним – возможностью новых масштабных погромов и кровопролития. «Мятежный» дух буквально витает в воздухе, мешая гражданам полноценно жить и строить планы на будущее. О том, насколько обоснованы их тревоги, каков на самом деле уровень протестности населения и есть ли способы снизить его в ближайшее время, мы беседуем с руководителем исследовательского центра PaperLab, социологом Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ.

«Ассамблея народа Казахстана: ликвидировать или реформировать?» — В первый день весны Ассамблея народа Казахстана отметит свою очередную годовщину – ей исполнится 27 лет. Наверняка по этому поводу будет созвано заседание совета АНК, возможно, даже расширенное, в повестку дня которого явно напрашивается вопрос о кардинальной её перезагрузке. Во-первых, этот шаг был бы логичным в свете глубокой политической трансформации, объявленной президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Во-вторых, он неизбежен, если учесть, что Ассамблея давно ушла от своего главного предназначения – обеспечения стабильности межэтнических отношений – и увлеклась абстрактными задачами.

TIME . KZ . «Испытание на прочность» — Главной мировой темой уходящей недели стали события на Украине и вокруг нее. Она же стала ведущей и в казахстанской повестке дня. Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил: “Мы принимаем меры антикризисного характера”… Заседание межправсовета ЕАЭС открыл глава казахстанского кабмина Алихан СМАИЛОВ на правах встречающей стороны. Но у него с его речью не заладилось с самого начала. Сначала Смаилова не было слышно, потому что не заработал микрофон. В зале засуетился обеспечивающий саммит персонал, что-то крутили и нажимали и наконец включили звук. Но после этого прервалась видеотрансляция в пресс-центре, где за совещанием наблюдал правительственный пул журналистов пяти стран. Когда включили видео, речь Смаилова в пресс-зале стала… квакать. Со всеми неполадками разобрались только в середине спича Смаилова.

«Осталось только начать» — Канат БОЗУМБАЕВ подвел итоги своей работы первых 100 дней в должности акима Алматинской области. Будут ли сносить “Алтын Орду”, получат ли фермеры дополнительные посевные площади, станет ли Алаколь доступнее для туристов? На эти и другие вопросы в ходе брифинга ответил глава региона.

SPIK . KZ . «Репатриация активов. Цель есть – целесообразности нет?» — Новость о том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал правительству два месяца для выработки предложений по возврату в страну незаконно выведенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, вызвала обильное слюноотделение у некоторых представителей казахстанского общества – в предвкушении от предстоящего «раскулачивания» и открывающихся в связи с «экспроприацией экспроприаторов» перспектив. Но насколько реалистичны все эти планы и существуют ли механизмы, которые позволят исполнить задуманное? А главное – как подобная акция скажется на имидже нашей страны? Обо всем этом – наша сегодняшняя беседа с аналитиком компании Esperio Нурбеком ИСКАКОВЫМ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Атипичный визит Токаева и многострадальный утильсбор» — Промышленная политика нуждается в политической воле. Потерять индустриальную базу страны очень легко, потому что ломать – не строить. А вот воссоздавать или организовывать промышленные предприятия с нуля – совсем другое дело. Здесь критически важна политическая воля государственного руководства и продуманная стратегия. Ну а утилизационный сбор, программы автокредитования или обеспечения автопарков новыми автобусами – это уже рабочие инструменты, которые должны гибко подстраиваться под требования текущего момента.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Вместо самопознания – финансовую грамотность: почему пора менять школьную программу» — Уроки самопознания, которые преподавали в казахстанских школах почти 12 лет, похоже, изжили себя. За столь продолжительное время каких-то особых подвижек в духовно-нравственном воспитании не произошло, потому правильно было принято решение сделать его предметом по выбору. Вместо него педагоги и родители предлагают ввести куда более важные предметы, так нужные в современных реалиях. Так почему же самопознание так и не дало результатов, как к нему относились школьники и чему их следует нынче обучать, разбирался корреспондент…

LITER . KZ . «По следам, отпечаткам и запаху: как казахстанские криминалисты выявляли преступников трагического января» — Всего за несколько дней любимый всеми казахстанцами Алматы чуть не превратился в руины и пепел. От рук мародеров пострадало более 1 500 объектов предпринимательства. Перед сотрудниками прокуратуры и правоохранительных органов стоит большая задача – найти виновных, а также причастных к грабежам. И здесь немаловажную роль играют эксперты-криминалисты, которые совместно со следственно-оперативными группами помогают выходить на преступников. О работе специалистов рассказал заместитель начальника оперативно-криминалистического департамента МВД РК подполковник полиции Сергей СТИХЕЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Как в далеком 1937-м». Эпилог «кровавого января»» — Спустя восемь недель после трагических событий января официальный список погибших так и не опубликован. Правозащитники, которые собирают информацию о жертвах, пришли к выводу, что большинство — мирные граждане: расстрелянные в упор, убитые при «неизвестных обстоятельствах», погибшие от пыток…

SPUTNIK . KZ . «Режиссеры видят во мне только антагониста — интервью с «маньяком» из сериала «5:32»» — Как прийти в театр после военно-полицейской школы, попасть в успешный и популярный веб-сериал с третьей попытки и за два дня до съемок вжиться в роль серийного убийцы с психическими расстройствами. Об этом поговорил корреспондент Sputnik Казахстан с исполнителем роли одного из серийных в казахстанском сериале «5:32» Асланбеком ЖАНУЗАКОВЫМ.

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