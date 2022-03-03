Что волнует душу казаха в начале марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Вон оно как…» — Какие тенденции в общественном мнении породили события, происшедшие в начале года? Их не охватить ни одним обзором. Но есть весьма примечательные и касаются они очень важных сфер жизнедеятельности и функционирования государства, мимо которых трудно пройти. И чтобы понять полную картину происшедшего и понять, как и на что повлиял Кантар-Январь не надо, да и не стоит проходить мимо. О чем речь?

В казахскоязычном общественном мнении исподволь всегда ставился следующий вопрос после разного рода митингов в десятые годы. Таких, которые проходили, например в Алматы, после жанаозенских событий 2011 года каждый месяц в 2012 году (с января по март), потом череды «земельных» митингов, «аблязовских», «антикитайских». После которых, по нарастающей в соцсетях, в газетных материалах, где жирно, где пунктирно подчеркивался следующий факт – о том, что в этих митингах практически никогда не участвуют русскоязычные. Точнее будет сказать – русское население. Кстати, о корейцах, уйгурах, курдах, турках, чеченцах и т.д. речи никогда не ведется.

Другими словами, вопрос так точечно об участии или неучастии других наций, кроме русской, проживающих в РК, не поднимался.

И понятно, что все эти подчеркивания относительно того, что «они» не с «нами», они не разделают с казахами их чаяния и беды, настоящие ценности суверенности государства Казахстан, они живут своей отдельной жизнью и не связывают будущее своих детей с Казахстаном и т.д.

Хотя, справедливости ради надо заметить, что когда население было недовольно запретом праворульных автомобилей во второй половине нулевых годов, то русские показали себя довольно активно. И тогда протестовали все, невзирая на национальности. Это факт неоспорим. И, пожалуй, тот протест можно смело назвать эффективным и достигшим своей цели почти полностью. Чего не скажешь о тех, которые занимали умы только казахской общественности, только казахской власти и только казахских мародеров, если говорить об Кантаре-Январе. Тут такая песня сложилась, из которой слова не выкинуть или переиначить уже не получится никогда.

Вот, например портал Dalanews опубликовал материал Думана Быкая под названием «Қаңтар оқиғасы: орыстар үй-жайын саудаға шығарып, көшуге қамдануда» – «Январское событие: русские выставляют свои жилища на торги и озабочены переездом». Понятно, что речь идет о переезде из Казахстана, в Россию. В Посольство РФ поступает поток писем от казахстанцев русского происхождения, в которых они просят содействия в их выезде в РФ.

Известный публицист, выходец из философской науки Әбдірашит Бәкірұлы, широко публикующийся в различных СМИ и интернет-порталах выступил со своими очередными размышлениями на портале «Адырна».

Суть их сводится к тому, что сама суровая действительность заставляет нас поддерживать партнерские отношения с Россией. Прежде всего по линии инженерного образования, поскольку это направление в России по-прежнему реально мощное. Нам не нужен капитулянтский проект «51 китайский завод».

Стране нужны высокотехнологические производства. А такие производства остаются под влиянием транснациональных корпораций (Китай и др.). А они в свою очередь не заинтересованы в обучении казахской молодежи, повышении квалификации рабочих. Потому что это противно их политике экономической экспансии. Особенно это касается Китая, вкупе с Европой и США тоже… Ну а обучение там не закрыто для казахстанцев – пожалуйста, обучайтесь, главное чтобы толк был. Однако система образования в вузах России, готовящая конкретных инженеров в каждой отрасли, по-прежнему находится на высоком уровне. А это нам гораздо необходимее, чем обучение бизнесу и т.п.

Российская же сторона заинтересована в том, чтобы казахская сторона работала в основном на производствах, открытых совместно с Россией. Кроме того, Россия не будет дискриминировать заработную плату квалифицированных рабочих и специалистов, которых они обучали в РК (на открытом производстве). Что касается обучения на Западе и так далее – вот когда обучившиеся там принесут по настоящему новейшие технологии, смогут открыть и работать на производствах – тогда это можно приветствовать. А пока – нет. Вот так должно трезво и прагматично оцениваться КПД молодежи, отучившейся в странах ближнего и дальнего зарубежья. Не стоит забывать, что Казахстан относится к разряду тех стран, которые еще не достигли экономической независимости и продовольственной безопасности.

Производства серьезного у нас, увы, нет. Народ у нас любит на словах требовать достать луну с неба. Но сначала надо увеличить соответствующие кадры, открыть различные товарные производства, наполнить отечественной продукцией внутренний рынок. А еще чтобы казахстанский капитал тоже начал наконец работать на экономику Казахстана.

Поэтому, наша молодежь, получившая образование в западных странах, будет конкурировать между собой с теми, кто учился в России. Думаю, что в этом соревновании «дальние иностранцы» проиграют, хотя знают английский язык. Потому что Запад не заинтересован даже в том, чтобы дать нам свою устаревшую технологию. Видя все это, мы должны дать отпор «бесполезному «Западу», «высокорискованному Китаю». Нам нужно, прежде всего, найти способ срочно выправить свою жизненную ситуацию».

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «По-русски в Казахстане говорят все» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание о недавнем заявлении российского посла в Казахстане Алексея БОРОДАВКИНА о статусе русского языка в стране.

Автор высказался о недавнем интервью российского посла Бородавкина изданию «Независимая газета» и том, как его восприняли казахстанцы.

«Русский посол оказался выдающейся личностью. Возможно, он пытался расшевелить и достучаться до зажатых, трусливых, диванных батыров. «По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять. Более того, владение русским языком рассматривается в Казахстане в качестве преимущества. Например, тем, кто им не владеет, весьма трудно устроиться на квалифицированную работу», ну и разве эти его слова для казахов являются новостью?» – задался вопросом автор.

Он также подчеркнул, что стоит уважать российского посла за его проницательность, отметив, что он здраво оценил ситуацию в стране.

Как «Алтын белгі» отрицательно влияет на казахстанских школьников — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание преподавателя философии Абдирашита БАКИРУЛЫ о том, как желание получить «Алтын белгі» пагубно влияет на казахстанских школьников при выборе профессии.

«В школе ученик пытается получить» Алтын белгі «, начинает углубляться во все предметы и наносит ущерб своим индивидуальным способностям. Это отрицательно влияет на его цель в выборе профессии и рассеивает его способности. В результате его знания, полученные в некоторых областях, остаются в эклектическом формате. Таким образом, он вынужден пересмотреть, дополнить заложенную в школе «эклектику» только после окончания школы, то есть, если поступил по желаемой специальности», ― посетовал автор.

По его мнению, чтобы этого не произошло необходимо перестать воспринимать одаренных учеников как живой компьютер. Он отметил, что министерству необходимо дифференцировать номинацию «Алтын белгі».

«Было бы правильно, если выпускники могли получить «Алтын белгі» по математике, истории, по естественным или гуманитарным наукам. Это очень здорово и помогает ученику углубить свои знания в соответствии со своими способностями», ― заключил он.

Виктор МАЙЛИН – «Покой нам только снится» — Как бы то ни было, кто бы что ни говорил, но политическая устойчивость Казахстана была потрясена известными событиями начала года. Неудивительно, что общественное мнение все подвергло самому жесточайшему остракизму. Когда президент страны встал во главе партии «Nur Otan», и тут же намекнул, что вряд ли он будет оставаться руководителем этой одиозной (прежде всего, по мнению прооппозиционно настроенной общественности, либеральной тусовки и тех же национал-патриотов) политической организации и даже назначил внеочередной съезд, сразу же запустился бурный процесс строительства новых партий.

Группа Жанболата Мамая, например, выступает от имени так называемой «Демократической партии Казахстана», группа Нуржана Альтаева от имени партии «Ель Тiрегi», группа, в которую входит Санжар Бокаев, – создаваемой партии «Намыс», группа, в которую входит Нурул Рахымбек (пока организаторов всего три человека, проживающих за рубежом, как Жандос Кашкимбай – прим.), заявившие о создании партии «Кантар»… «Демократы» и «тiрегiсты» – активные участники митингов. И явно возможен еще ряд партий, которые еще не объявили о своем наличии. Всех их объединяет тот факт, что они не зарегистрированы.

На вопрос – а какая же партия нужна народу? «Халыққа қандай партия керек?» – отвечал на страницах «Жас Алаш» известный казахский демократ (учился азам демократии в США – прим.) Дос Кошим. Надо сказать, он не назвал ни одной партии, которая достойна, на его взгляд, быть полезной народу. Другим словами, заголовок интервью оказался не совсем сопряжен с сутью интервью.

Началось оно с вопроса о том, что думает Дос Кошим о 1 марта, когда состоится съезд партии «Nur Otan». Он считает, что это не партия в классическом виде, ее низовые члены не имеют активности и права голоса. Значит, это собрание было созвано для того, чтобы г-н Токаев сказал «нечто». Поэтому главным вопросом на данном собрании партии может стать либо вопрос изменения облика, содержания, наименования партии, либо добровольный уход президента от партийного руководства (несложно найти оправдание).

Но если президент откажется от председательства, то партия и общество, несомненно, скажут: «как же так, вчера он дал свое согласие и через месяц отказался – это же несерьезно, то ли детская причуда или дурачество какое-то» <…> «Одним словом, явно потеряем или быка или арбу. Сам предпочитаю потерять арбу».

Затем интервьюер Кайрат Шидебай задал вопрос: «А должен ли глава государства быть лидером и даже членом какой-то партии?». На что получил подробный теоретический ответ, из которого выходит, что целом почти во всех цивилизованных странах лидер политической партии не воспринимается как второй человек после Бога. Другими словами, глава государства не должен быть, наверное, членом какой-либо партии, а в ином случае, когда человек избирается президентом, то должен покинуть партийную должность, если он ее занимает. Членство в партии – это вопрос прав человека. А что касается проблемы нашей страны, то считаю ерундой такую расстановку, когда президент нового Казахстана сидит во главе партии, которая имеет прямое отношение к авторитарной системе, является идейной основой «старого Казахстана». Они, мол, не пришли к власти через честные выборы, через открытую конкуренцию. Поэтому лично он, Дос Кошим, не может сказать, что первого и второго председателей партии объединяет идеология.

Короче говоря, только справедливые выборы могут ответить на вопрос: «какая партия нужна народу». И спикер напомнил, что на президентских выборах 2019 года Амиржан Косанов, получил в три раза больше голосов, чем кандидат от «Ак Жола», который заседал в парламенте с 2012 года, и в десять раз больше, чем кандидат от коммунистов…

В последние лет 15 в Казахстане появились исламские проповедники, которые сами не являются служителями культа, состоящими на службе в ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана). Они не сидят в мечети и перед пятничной молитвой не читают вам уагыз (беседы на богословские темы перед коллективной пятничной молитвой), но они – частые гости на телевидении, вхожи в чертоги казахстанской власти, их фотографии с сильными мира сего можно увидеть как бумажной прессе, так и на популярных электронных порталах. О них судачат казахскоязычные блогеры. Они известны широкой казахской публике, молодежи наряду со звездами эстрады и шоу-бизнеса.

Пожалуй, самым прославленным является Мухамеджан Тазабек, он знаком практически со всем казахскоязычным истеблишментом Казахстана, в том числе и с такими, как Кайрат Сатыпалды и т.д. Недавно с ним случился скандал, круги от которого еще продолжают расходиться по Казахстану. И они так или иначе касаются того, что произошло в первой половине января в Казахстане.

Глава телеканала «Talim tv» (да, не удивляйтесь, это пропагандист Ислама имеет свой телеканал – Ред.) написал на своей стене в Фейсбуке пространную запись, в том духе: что те, «кто сами вчера толкнули людей в огонь, пришли (теперь) к ним как защитники-доброжелатели. Наивный народ по-прежнему под прицелом».

Это не прошло незамеченным. Так, журналист Сауле Абильдахановна тут же напомнила, что духовный деятель Мухамеджан Тазабек виновен в уходе казахов в Сирию. На своей странице она так и написала Тазабеку: «Мухамеджан, сколько за эти годы казахов с маленькими детьми отправили в Сирию?».

Досымжан НАУХАНОВ – «Общественники Алматы выступили против парада ЛГБТ» — Как пишет Adyrna.kz, группа активистов обратилась к председателю ДУМК Наурызбаю кажы Таганулы с просьбой принять меры против запланированного в марте марша представителей ЛГБТ.

Общественный активист Кудабай Каржауов считает, что людям, поддерживающим нетрадиционную ориентацию, нельзя давать волю на казахской земле.

«Новый Казахстан — это личное дело каждого» — Доктор политических наук, профессор Есенжол АЛИЯРОВ считает, что чиновники должны переформатировать свой подход к работе, пишет Аrasha.kz.

Вот что сказал профессор: «Январский конфликт — результат несоответствия правоохранительных органов положениям правового государства, это следствие того, что полномочия регионального самоуправления до сих пор не распределены. В большинстве мест, когда начался бунт, было видно — акимы ждали, что скажет центр, и не могли принимать решения».

«О бедности: хотели подняться до уровня Норвегии, а опустились до Нигерии» — Adyrna.kz опубликовал интервью с экономистом Жанузаком АКИМОМ — Прошел месяц с момента избрания нового правительства. Никаких конкретных шагов пока не предпринято. Мангистауские нефтяники снова бастуют. Пока проблемы решаются на словах, но конкретных дел не видно. Например, в России чиновников в два с половиной раза меньше, чем у нас. А ведь Россия в десять раз больше. Обилие чиновников не решает, а наоборот, усугубляет проблемы. К примеру, любые выборы — это удар по бюджету.

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