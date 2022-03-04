«Пятая колона» на марше

Информационная атака против президента Казахстана усиливается и не встречает сопротивления

Если глянуть на курс тенге, то можно подумать, будто Казахстан тоже воюет на Украине. А если взглянуть на информационные нападки против Касым-Жомарта Токаева в социальных сетях, то сложится образ кровожадного монстра в Акорде. Имиджевое давление на президента оказывается системное и планомерное, хорошо скоординированное. Тогда как аналогичного эффективного противодействия не наблюдается.

Социальная сеть Фейсбук сегодня выступает не кривым зеркалом информационной действительности, а порталом в параллельный медийный мир. У экзальтированного сегмента информационных врагов президента Токаева очень мало точек пересечения с остальной информационной повесткой страны.

Формируется своего рода культура очернения главы государства. Часто совершенно незаслуженно. «Демократическая тусовка» Фейсбука живет по своим собственным законам. Очень хорошо это видно на примере ряда журналистов. В тех изданиях, где они работают, редакционная политика гораздо менее антитокаевская, чем в постах социальной сети.

Явление принимает до того нездоровый масштаб, что в глаза бросаются не только сторонники Касым-Жомарта Токаева, но даже люди с нейтральной или взвешенной позицией. Такое впечатление, что им жалко времени и сил, чтобы противостоять информационному валу. Тем более, когда виновные уже определены, а пространство для диалога и дискуссий полностью выжжено напалмом нетерпимости. Не разделяющих императивов «демократической тусовки» из нее изгоняют на манер зловредной секты.

Второй президент Казахстана во всех отношениях либеральнее и демократичнее первого президента. Заботы о народе у него больше не только в декларациях, но и в конкретных поручениях для министерств и ведомств, акиматов и полиции, в адрес судебной системы. При этом неконструктивная критика становится все более оголтелой и массовой (мы опять о Фейсбуке).

Примечательно, что когда назарбаевско-масимовский КНБ с помощью армии ботов и провокаторов чутко следил за Фейсбуком, такого негатива в адрес елбасы близко не было. Образы «крутых» парней и дам могли себе позволить только жители США или Польши. А теперь все вдруг стали максимально свободными и раскрепощенными, но строго в антитокаевском ракурсе.

Главный конек, на котором строится антипрезидентская повестка, это всякое «правозащитное». Передергивается приказ Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение в вооруженных мятежников. Случаи пыток задержанных со стороны полиции освещаются в режиме нон-стоп, а вот про 179 уголовных дел, заведенных против представителей правоохранительных органов за эти пытки и увольнение министра МВД ничего не сообщается.

В какой-то мере президенту помогает война на Украине, которая оттягивает значительную часть энергии и постов инфоманьяков Фейсбука на себя. Однако лидеру Казахстана и по этой линии достается за невыход из ОДКБ и ЕАЭС. Эти же фигуранты призывают на республику санкции коллективного Запада по максимально жесткому сценарию. Видимо, в их воспаленном воображении самым пострадавшим от невозможности купить жизненно важные лекарства или металлорежущий станок будет именно Касым-Жомарт Токаев.

Получается странная закономерность. Чем меньше глава государства зажимает свободу слова и гражданские свободы, тем больше негатива получает в свой адрес. А вот голоса здоровой части Фейсбука на просторах социальной сети однозначно теряются и маргинализируются в условиях массового угара.

Чтобы эффективнее бороться с «пятой колонной» властям стоит закрыть все то, что можно объединить понятием коллективный Сорос или коллективный Интерньюс. Отрезание деструктивных элементов от зарубежного финансирования по определению снизит их антигосударственный задор. Потому что сегодня вся инфраструктура налажена: деньги в кармане, компьютер подключен к Интернету, административно-силового давления нет, информационного противодействия нет – строчи и размещай.

Сразу хочется уберечь власть от обращения к нур-ботам. Технология эта провальная и никчемная, к тому же проверенная и дисквалифицированная временем. В свой срок нур-боты принесли Нурсултану Назарбаеву вреда не меньше, чем его провальные решения на социально-экономическом направлении.

Сегодня нужно работать с лидерами общественного мнения (ЛОМами). Только системно. Лишившись финансирования из западных источников, они гибко переориентируются на госинформзаказ. Только заниматься ими должны профессионалы. Качество работы ЛОМа оценивается не погонными метрами выставленных постов во славу «Аманата», а реальным влиянием на улучшение имиджа политического руководства и общее оздоровление информационного поля.

Что касается тех кадров, которые раздувают истерию в условиях неограниченной информационной войны, то пару-тройку нужно демонстративно наказать. Соответствующих статей в законодательстве более чем достаточно. Политически озабоченная публика Казахстана чутко улавливает соответствующие импульсы и быстро поймет новые правила игры.

Если все оставить на самотеке, то информационная артиллерийская подготовка рано или поздно перейдет в атаку пехоты погромщиков и мародеров. Как показали январские события, горючего материала для этого более чем достаточно. Президент Токаев хоть и анонсировал масштабные социально-экономические преобразования, но такие вещи даже с толковой командой быстро не делаются, а с его подчиненными – и подавно.

Навскидку трудно назвать человеческий ресурс, с которым власть могла бы наладить эффективное информационное противодействие. «Перекрасившихся» после конца двоевластия в изобилии, но, во-первых, эти люди уже дискредитированы в общественном сознании, а во-вторых никакие с точки зрения профессионализма. Они потому так резко и перестраиваются под новые центры силы, что самостоятельной ценности не представляют от слова «совсем».

Итак, подведем некоторые итоги. Против Касым-Жомарта Токаева работают системно, масштабно и скоординировано сразу на внутреннем и внешнем контуре Казахстана. Особо педалируется правозащитная тематика. Никакого организованного эффективного противодействия информационной войне со стороны власти или какой-то качественной контригры не ведется. От источников финансирования и организационной поддержки «пятая колонна» действиями органов государственного управления или правоохранительных органов не отсекается. Если все продолжится в прежнем направлении и темпе, то новая волна погромов не за горами.

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