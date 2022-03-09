Упущенное «золото» юниорского ЧМ по шорт-треку, победа теннисной команды, страсти вокруг футбольного «трона», поражения «Барыса» и старт нового сезона в премьер-лиге Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Казахстанские теннисисты победили норвежцев в квалификационном поединке за право выступить в финальном турнире Кубка Дэвиса – неофициального командного чемпионата мира.

На снимке: команда Казахстана после матча с норвежцами (фото с сайта КТФ)

Матч проходил в столице этой скандинавской страны – Осло. В первый день неожиданностей не произошло: Александр Бублик (32-й в рейтинге АТР) уверенно выиграл у Виктора Дурасовича (321-й) – 6:3, 6:2, а наш ветеран Михаил Кукушкин (160-й) не смог навязать борьбу входящему в топ-10 мировой табели о рангах Касперу Рууду (8-й) – 1:6, 4:6. Затем состоялась парная встреча, в которой Андрей Голубев и Александр Недовесов взяли верх над Сименом Брандхольмом и уже упомянутым Дурасовичем – 7:6, 6:3.

Ключевым стал поединок между сильнейшими теннисистами своих команд – Бубликом и Руудом. На стороне норвежца были и гораздо более высокая позиция в рейтинге, и родные стены. Но Александр выдал отличную игру и одержал победу – 6:4, 5:7, 6:4. Общий счёт стал 3:1 в пользу казахстанцев, и вторым номерам уже можно было не выходить на корт.

Финальный турнир Кубка Дэвиса состоится в сентябре. В нём примут участие теннисисты Великобритании, Сербии, США, Испании, Франции, Германии, Австралии, Аргентины, Нидерландов, Швеции, Бельгии, Италии, Хорватии, Южной Кореи и Казахстана. Ещё одна команда, российская, завоевавшая трофей в прошлом году, отстранена от участия в международных соревнованиях.

Шорт-трек: высокая цена глупой ошибки

В последний день чемпионата мира среди юниоров, завершившегося в Гданьске (Польша), команда Казахстана выиграла главный финал мужской эстафеты, однако не только не получила «золото», но и вообще осталась за чертой призёров.

Наш квартет (Алишер Абулкатимов, Валерий Клименко, Айбек Темирхан и Санжар Жаннисов) уверенно преодолел все предыдущие раунды, победив в своих забегах и в четвертьфинале, и в полуфинале. Среди тех, кого опередили казахстанцы, оказались в том числе команды из Южной Кореи и Канады – стран, входящих в группу лидеров мирового шорт-трека. В финале «А» соперниками наших ребят стали итальянцы, французы и венгры. Эту решающую гонку казахстанцы провели активно и в итоге первыми пересекли финишную черту. Они уже начали праздновать успех, но тут судья-информатор объявил, что результаты будут пересмотрены.

Как выяснилось, в тот момент, когда наш «замыкающий» уже заканчивал дистанцию и победно вскидывал руки, один из его товарищей по команде, находившийся во внутренней, «синей», зоне (где должны быть те, кто в данный момент не бежит), заступил в «белую», гоночную, и тем самым создал помеху кому-то из отставших соперников. А это квалифицируется как нарушение правил. Казахстанскую команду наказали так называемым «пенальти», и ей пришлось довольствоваться итоговым 4-м местом.

В индивидуальных же дисциплинах наши шорт-трекеры до финалов не добрались.

Футбол: поздравлять нового президента КФФ ещё рано?

Новым президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) стал Азамат Барменкулов. На выборах, которые состоялись в последний день февраля, за него проголосовали 14 делегатов из 26. Берик Каниев получил 11 голосов, Давид Лория – один, а два остальных кандидата, Кайрат Оразбеков и Ерлан Джарылкасинов, – ни одного.

Впрочем, не исключено, что итоги выборов могут быть пересмотрены. Представители Каниева, известного бизнесмена и мецената детского футбола, подали апелляционную жалобу, указав в ней на три эпизода, которые, по их мнению, являются основанием для аннулирования результатов голосования. И, судя по всему, они готовы идти до конца, вплоть до международных инстанций – ФИФА и УЕФА.

На снимке: Адилет Барменкулов (фото с сайта КФФ)

Что касается 50-летнего Барменкулова, то он считается выдвиженцем от той команды («джаксыбековской»), которая контролирует КФФ на протяжении уже многих лет. Если бы было иначе, то он, будучи малоизвестной фигурой в казахстанском футболе, вряд ли бы набрал необходимое для победы количество голосов уже в первом туре – так полагают многие наблюдатели.

Скоростной бег на коньках: чудес не произошло

В Хамаре (Норвегия) прошёл чемпионат мира по двум видам многоборья – классическому и спринтерскому. Первый включал в себя дистанции 500, 1500, 5000 и 10000 метров (у женщин две последние короче – 3000 и 5000), второй – только 500 и 1000 метров, на каждой из которых спортсмены стартовали по два раза. Кстати, объединённое первенство стало проводиться лишь два года назад: до этого были два отдельных чемпионата, причём в классическом многоборье конькобежцы соревнуются аж с 1891-го, а в спринтерском – с 1970-го.

Забеги в Хамаре начались для казахстанцев успешно. Дмитрий Морозов показал лучший результат среди многоборцев-«классиков» на 500-метровке, а его супруга Надежда на женской «пятисотке» стала 3-й. Однако на более длинных дистанциях, особенно стайерских, они выглядели гораздо менее конкурентоспособными. В итоге по сумме очков (они начисляются с учётом времени, показанного во всех дисциплинах, и чем их меньше, тем лучше) Надежда заняла 9-е место, а Дмитрий – 15-е.

В спринтерском многоборье нашу страну представляли ветераны – Екатерина Айдова и Денис Кузин. Первая пробежала «пятисотку» с 7-м временем, но на следующей дистанции, вдвое длиннее, заработала дисквалификацию, и на этом чемпионат для неё закончился. А Кузин, для которого соревнования в Хамаре стали, скорее всего, последними в карьере, занял итоговое 19-е место.

Хоккей: в одном шаге от вылета

После четырёх матчей первого раунда «плэй-офф» КХЛ казахстанский «Барыс» проигрывает магнитогорскому «Металлургу» с общим счётом 1:3. Сегодня на площадке российского клуба состоится пятая встреча, и в случае его победы серия завершится.

А началась она с успеха «Барыса» в Магнитогорске. После безголевого первого периода Томаш Юрчо в начале второго реализовал выход один на один с голкипером и открыл счёт. Хозяева льда усилили натиск, но на старте заключительной трети матча попустили ещё один контрвыпад: на сей раз отличился Якоб Лилья. Правда, вскоре «Металлург» отыграл одну шайбу: численное преимущество реализовал бывший нападающий казахстанского клуба Линус Виделль. Впрочем, менее чем через две минуты тем же ответил Юрчо, который при игре в большинстве оформил свой «дубль». В оставшееся время хозяевам удалось лишь сократить разницу в счёте. 3:2 – победа «Барыса».

Но спустя два дня магнитогорцы взяли более чем убедительный реванш. Хотя начало второго поединка сложилось для нашей команды удачно (Якоб Лилья забил «быстрый» гол), уже вскоре стало ясно, что поражения ей не избежать. В стартовом периоде хозяева ответили двумя заброшенными шайбами, в следующем – ещё тремя, и после этого соперники, по сути, доигрывали матч. За три минуты до финальной сирены нападающий «Барыса» Якоб Берглунд установил окончательный счёт – 2:6 в пользу «Металлурга».

После этого команды перебрались в Нур-Султан. Третий матч серии начался с того, что казахстанский клуб пропустил гол, играя в меньшинстве. На первых минутах второго периода случилось то же самое, причём на сей раз обидчиком «Барыса» стал игравший за него ещё в прошлом сезоне Павел Акользин, форвард сборной Казахстана. А затем в наши ворота влетели еще три шайбы. Лишь в середине заключительной трети матча Кёртису Волку удалось «размочить» счёт. Затем отличились Никита Михайлис и Коли Куник, но это уже не имело особого значения – 3:5.

Позавчера, в понедельник, команды снова сошлись на льду в казахстанской столице. Забив два гола к середине первого периода, гости затем довели дело до своей победы. Итоговый счёт – 2:5. Ответные шайбы в ворота «Металлурга» забросили Линден Вей и Якоб Берглунд.

Футбол: бомбардиры ещё не проснулись…

6 марта состоялся первый тур чемпионата Казахстана. Он получился малорезультативным: в семи матчах с участием 14 команд было забито лишь шесть голов, или в среднем меньше одного за игру. Три поединка завершились нулевыми ничьими.

«Кайрат» – «Актобе» 2:0. Оба гола забил Хосе Канте, причём один из них – с пенальти. В составе «Актобе» был заявлен Жерау Гоу, который на протяжении нескольких лет, выступая за «Кайрат», был лучшим бомбардиром казахстанской премьер-лиги, но на поле он так и не вышел.

«Тобол» – «Акжайык» 1:0. Прошлогодний чемпион страны, который 2 марта завоевал ещё и Суперкубок, выиграв у «Кайрата» (2:1), одержал непростую победу над середнячком, забив единственный год за десять минут до конца поединка.

«Астана» – «Шахтёр» 0:0. Один из главных фаворитов чемпионата уже в первом матче потерял очки.

«Ордабасы» – «Мактаарал» 1:1.

«Каспий» – «Кызылжар» 1:0.

«Туран» – «Тараз» 0:0.

«Атырау» – «Аксу» 0:0.

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