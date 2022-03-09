Война Миров. Главные силы Украины уже в «котле»

Из булки ВСУ россияне выковыряли Изюм

С взятием российскими войсками города Изюм посыпался фронт украинских войск на всем восточном направлении. Военные поражения не делают Киев более сговорчивым на переговорах с Москвой. Если вопросы Крыма, ЛНР и ДНР президент Владимир Зеленский уже готов обсуждать, то денацификация в российском понимании для Украины остается неприемлемой.

Если военное поражение Киева в противостоянии с Кремлем сомнений не вызывает, то в вопросах политического будущего Украины сплошной туман. По всему видно, что в планах Владимира Путина есть несколько сценариев для территории, которую на момент распада СССР оценивали в качестве самой перспективной из всех новообразований 1991 года.

«Туман войны» гонит в Польшу, Молдову, Румынию, Болгарию и другие страны украинских беженцев. Счет их уже перевалил за два миллиона и теперь сопоставим с мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Российские официальные лица никаких опасений по данному поводу не высказывают, а политологи радуются данному обстоятельству, поскольку Украину покидают в первую очередь люди с европейской ориентацией.

Президент Зеленский каждый день клянчит в США и НАТО бесполетную зону над Незалежной, но коллективный Запад отказывает. Западные элиты не хотят создавать потенциальных поводов для военного столкновения с Россией, которое может перерасти в обмен ядерными ударами.

Украинские неонацисты широко применяют тактику «живого щита», особенно в Мариуполе. Именно техника использования гражданского населения для защиты военных позиций сильно тормозит продвижение российских войск в украинских городах. Как результат, вместо армейских подразделений для городских боев используются специальные подразделения Росгвардии. Это снижает потери среди гражданского населения, но замедляет темп наступления.

Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что привлеченных сил и средств достаточно для осуществления демилитаризации и денацификации Украины на всей ее территории. Пока украинская сторона ни на одном из участков фронта не располагает инициативой.

Из различных источников поступает противоречивая информация насчет управляемости ВСУ и неонацистских формирований. Одни каналы информации заявляют, что генеральный штаб Незалежной утратил контроль над вооруженными формированиями и те действуют фактически автономно. С другой стороны, захваченный ноутбук НАТО у «Правого сектора» силами ДНР свидетельствует о том, что как минимум часть подразделений получает разведывательную информацию от натовских источников в режиме реального времени.

Развединформация от НАТО явно не единичный случай. Украинские военные применяют оборону узлами сопротивления в крупных городах, либо находящихся на важных транспортных артериях. В них входят минимум танковая рота и механизированный батальон в качестве подвижных подразделений. Информация из натовских источников позволяет украинским бронегруппам наносить короткие удары из городов в рваном темпе и избегать (довольно часто) ударов со стороны российских самолетов и вертолетов, которые господствуют в воздухе.

Все воздушные бои самолетов россияне выиграли всухую. Однако сохранившаяся очаговая ПВО Украины продолжает наносить потери ВКС РФ. Активизировались российские ракетные удары по нефтебазам и складам ГСМ. По гипотетическим расчетам ВСУ уже должны терять подвижность на почве дефицита бензина и солярки, а также сильно выбитого автомобильного парка. Возможно, где-то такое уже происходит, но в целом украинские формирования подвижность не потеряли.

С большим PR-эффектом воюют чеченские формирования Росгвардии. Они хорошо вооружены, обучены и мотивированы, постоянно жалуются, что не могут вступить в полноценные боестолкновения с крайне храбрыми в интернете неонацистами. Когда дело доходит до ближнего боя, украинцы убегают и их трудно догнать. По всему видно, что чеченцы стараются загладить вину за первую и вторую кампании в Чечне, а потому воюют прилежно.

Фактически на территории Украины сошлись Россия и коллективный Запад. Это хорошо видно по информационным ресурсам, которые активно «зачищаются» по обе стороны противостояния и население враждебных лагерей погружается каждое в свой информационный купол. Страны вроде Казахстана пребывают в информационной чересполосице. При этом митинг в поддержку Украины в Алматы прошел, а в поддержку России подобных акций нет.

Активно раскручивается маховик санкций. Американские и евросоюзовские чиновники признают, что прогнозировать эффекты от санкций, особенно долгосрочные, они не могут, но в кураж уже вошли. Одним из последствий стали цены на газовых хабах, которые торгуются свыше $3000 за тысячу кубометров. До войны такие котировки считались сугубо фантастическими.

Цена никеля на Лондонской бирже металлов впервые в истории превысила $100 тысяч за тонну. Никель – это военный металл, поэтому ажиотажный спрос на него в условиях военной конфронтации вещь довольно закономерная. Растет цена нефти, достигая почти $140 баррель брента. Вашингтон пытается договориться с Венесуэлой и Ираном о дополнительных поставках на мировой рынок, но у Каракаса с Тегераном плохой бэкграунд сделок с Белым домом – он их постоянно нарушает.

Больше всего ООН-новские функционеры озабочены ростом цен на продовольствие. Россия и Украина давали 25% мирового экспорта пшеницы, плюс другие сельскохозяйственные культуры (рожь, овес, ячмень, кукуруза, подсолнечник). В США биржевые фьючерсы на пшеницу в условиях санкционной истерики за один день торгов выросли на 40%. Это много для сырьевых товаров вообще и продовольственных в частности.

Приходится в очередной раз согласиться с Альбером Камю, который отмечал, что после того, как начинается война, всякое мнение, не берущее ее в расчет, начинает звучать неверно. Еще в феврале от Украины требовали объявить внеблоковый статус, а в марте исторические и политические перспективы проекта Украина стали выглядеть крайне зыбко.

Что будет на месте Незалежной? Конфедерация народных республик? Несколько новых независимых государств? Новые регионы России? А может микс политических решений? В ходе войны происходит своеобразный социологический замер по происходящим событиям. Уже сегодня видно, что на Востоке пока еще Украины ВСУ относятся к гражданскому населению как к враждебному и не предпринимают усилий для облегчения его страданий. Даже больше: когда населенные пункты переходят под контроль ЛНР, ДНР или войск РФ, по ним ведется украинский артиллерийский огонь «вдогонку».

Районы Одессы и Днепропетровска пока под вопросом в плане отношения их населения к будущему политическому устройству на месте Украины. Львов и Ивано-Франковск – тем более другая история. Реально многое будет зависеть от того, как много граждан с украинскими паспортами покинет территорию Незалежной в западном направлении. Пока наверняка можно утверждать только то, что Россия побеждает, а Украина терпит поражение в войне. После того, как в «котел» на Востоке попали главные силы ВСУ, разгром стал еще более очевидным.

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Фото: АР

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