«Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации». «В плену реформ. Что такое «Новый Казахстан» и как его нужно строить?». «Впускать нам или нет россиян?». «Дорого, долго, на всех не хватит»

Сетевой Казахстан 14 марта 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . ««Призываем не поддаваться панике» – Правительство Казахстана сделало официальное заявление» — В целом, Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации. Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации. Обращаем внимание на то, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

QMONITOR . KZ . «В плену реформ. Что такое «Новый Казахстан» и как его нужно строить?» — После январских событий в жизнь наших соотечественников прочно вошло словосочетание «Новый Казахстан», символизирующее демонтаж ранее действовавших принципов общественного договора и полную перестройку политического, экономического и социального уклада. Звучит, конечно, обнадёживающе, но пока «Новый Казахстан» — это всего лишь красивая словесная конструкция, которую еще предстоит наполнить смыслами.

««Петушиные бои»: российские паникёры спровоцировали рост русофобии в Казахстане» — Слухи о «массовом бегстве русских» из России вызвали нешуточный переполох в нашем национал-популистском «курятнике». Расправив крылья и заточив клювы, его «птенцы», возомнившие себя боевыми орлами, тут же стали исполнять танец маленьких «пикирующих бомбардировщиков». Но сколько бы они ни метили «вражескую» территорию заряженными махровой ксенофобией снарядами, попасть в цель так и не смогли – слишком уж призрачной она оказалась на самом деле.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Впускать нам или нет россиян?» — В казахстанском обществе развернулась острая дискуссия: принимать нам или отказывать россиянам, которые из-за войны с Украиной и жестких санкции западных стран решили срочно поменять свое место жительства на Казахстан? Если приезжие не станут проявлять искреннего желания ассимилироваться, если они будут заряжены нетерпимостью к коренному народу, его культуре, языку, традициям, не хотят выполнять условия иммиграционной сделки, то незамедлительно следует лишать таких людей казахстанского гражданства и отправлять обратно.

IA — CENTR . RU . «Тест на прагматичность для отношений России и Казахстана» — На фоне событий на #Украине, антироссийских санкций и стремительно меняющего миропорядка проверку на прочность проходят и взаимоотношения РФ с союзниками. Есть ли шанс на поддержание устоявшихся прагматических связей и политики добрососедства в российско-казахстанских отношениях? Политический обозреватель из Казахстана, автор канала «НеКурултай» Газиз АБИШЕВ поговорил об этом с директором Информационно-аналитического Центра МГУ Дарьей ЧИЖОВОЙ. На портале Ia-centr.ru делимся фрагментом дискуссии об истории и будущем отношений #России и #Казахстан’а.

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Ждать ли от власти реформ?» — Что же теперь будет, чего нам ждать? Самый точный и компетентный ответ на этот вопрос даст разве что квалифицированная гадалка. Нам же остается только формулировать гипотезы. Все останется как прежде. В пользу этого говорит то, что реальных кадровых изменений среди высшей бюрократии не произошло. Власть решится на глубокие сущностные реформы. В пользу этого говорит негативная оценка главой государства сложившихся общественно-политической и экономической систем в стране. Какая из этих гипотез соответствует реальности, скоро станет понятно.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Содружество Независимых Государств: затянувшийся кризис или новые возможности?» — 2021 год ознаменовался 30-тилетием распада Союза ССР и, как следствие, образования Содружества Независимых Государств (СНГ). Сегодня оно официально представляет собой объединение 10 постсоветских республик. Его деятельность обеспечивают 84 органа, занимающиеся большим количеством вопросов межгосударственного взаимодействия. В частности, по линии обороны и региональной безопасности более-менее эффективно действуют Объединенная система противовоздушной обороны и Антитеррористический центр. В 2020 году государства-участники обновили Концепцию дальнейшего развития СНГ (в первой редакции данный документ был принят в 2007 году).

«Дорого, долго, на всех не хватит» — Цены на продукты питания уже взлетели, эксперты прогнозируют дальнейший рост и дефицит импортных товаров. Достаточно ознакомиться с новостями о разрыве логистических цепочек поставок продовольствия, чтобы понять – Казахстан очень быстро столкнется с дефицитом и повсеместным удорожанием продуктов. Даже товары производящиеся в РК зависимы от импорта семян, упаковки, кормов и прочих комплектующих. Неопределенность положения лишь усиливает панику, а вместе с ней инфляцию и спекулятивные настроения.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «На краю неустойчивости» — Самый главный: Казахстан вообще и его экономика в частности, настолько плотно завязаны на Россию, что мы в идущей ныне глобальной гибридной войне фактически в одном окопе. Сколь не кричи проклятий своим и приветствий на ту сторону. Здесь аналогия с переводом алфавита на латиницу – затея безусловно вредоносная, работающая как против самого казахского языка, так и межнационального единства в Казахстане. Да, уличные вывески и таблички на кабинетах можно написать и на латинице, но сам казахский язык и накопленную на нем культурную массу латинизировать не получится. Так и с казахстанской экономикой – на латиницу она никак не переводится, хоть в прямом, хоть в переносном смыслах.

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «Откроет ли Токаев постназарбаевскую эпоху» — Человеку в политическом плане надо мало: чтобы период распада или полураспада первого руководителя, не влек за собой период распада страны, коррупции, снижения культурных стандартов. По большому счету, народные притязания скромны. Срочно требуется президент страны, которым можно гордиться. И это не смутный объект желания казахстанцев. Материализация вполне возможна. Все в руках и все во власти человека, наделенного президентскими полномочиями. «В жизни всегда есть место подвигу»…

EXCLUSIVE . KZ . ««20 тысяч террористов» – проект спецслужб?» — Человек, который должен был озвучить информацию о том, как “КНБ готовило “бородачей” на брифинг не явился. По якобы уважительной причине. Тем не менее, как и было обещано, брифинг состоялся. Два полковника и генерал-лейтенант рассказали о коррупции, развале армии, утрате боеспособности страны и назвали ряд имен. В качестве спикеров пресс-конференции выступили кандидат наук (в сфере ракетной техники), бывший заместитель главнокомандующего по вооружению Сил Воздушной Обороны Казахстана генерал-майор авиации Аскар БУЛЬДЕШОВ, ветеран Афганистана и Сиерра-Леоне полковник Мухтар КАРАБЕКОВ, бывший командир КазБата в Таджикистане полковник Роман КУРМАНБАЕВ.

365 INFO . KZ . «Тенге от рубля никуда не денется» — Относительно дальнейшей судьбы тенге и российского рубля мнения разделились. Но что трудно будет всем — это точно. Магбат СПАНОВ — И я не согласен с мнением, что сейчас тенге оторвался от рубля. До сих пор связь сохраняется и будет существовать еще долго. У нас фактически нет альтернативных путей доставки нашей продукции, кроме как через российскую территорию.

KURSIV . KZ .Сергей ДОМНИН – «Как устроена логистика казахстанского экспорта» — Основные экспортные маршруты казахстанского экспорта связаны с ЕС, Швейцарией, Украиной или Россией – в эти страны направляется до 54% всех объемов. Большая часть этих объемов – нефть, газ и металлы – проходит через российскую территорию и грузовые порты РФ. Альтернативных маршрутов немного…

AZATTYQ . ORG . «Сотрудник в маске и формальная защита: как наказать силовиков за пытки? Интервью с Евгением Жовтисом» — Почему после потока жалоб на пытки от задержанных в связи с январскими событиями к ответственности привлекают меньше десятка силовиков? С какими трудностями сталкиваются правозащитники, собирающие и документирующие сведения о смутных днях января? Как эксперты оценивают версию властей о нападении на страну «20 тысяч террористов» и приказ «стрелять на поражение»? Азаттык поговорил об этом с известным правозащитником, директором Казахстанского бюро по правам человека Евгением ЖОВТИСОМ.

TIME . KZ . «Жильё без права собственности» — Поправками в законы предлагается лишить граждан возможности бесплатно приватизировать крышу над головой, предоставленную государством. О том, что именно из-за этого из сел уезжают молодые специалисты, включая врачей, которых там и так дефицит, разработчики документа даже не задумывались. Депутаты мажилиса раскритиковали этот законопроект о жилищной политике.

«Чтобы видеть небо» — Высотность зданий выше проспекта Абая в Алматы хотят ограничить девятью этажами. Проект также предусматривает поправки, касающиеся территорий выше проспекта Аль-Фараби. В частности, норму о том, что строящиеся там объекты здравоохранения и образования не должны быть выше 15 метров. Предлагается также запретить деление земельных участков с целевым использованием для сельс­кохозяйственного назначения.

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