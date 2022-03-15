Не дождётесь

Умные противники Путина признают: «кремлёвский режим» имеет колоссальный запас прочности

Есть на свете прогрессивный человек по имени Дмитрий Некрасов. Экономист, бизнесмен и оппозиционный политик. В конфликте России с Украиной Некрасов полностью на украинской стороне, как и многие другие люди его поколения и мировоззрения. Этим людям удобно в сегодняшнем мире. Они категорически против его перекраивания, тем более военным способом, при помощи российской контратаки. Они не хотят жертвовать даже малой частью своих удобств. С какой стати? Аргументы наподобие «Путин ответил на вызовы» и «России дальше некуда было отступать» считают ерундой, пропагандистскими кунштюками.

Но Дмитрий Некрасов, в отличие от подавляющего большинства других таких граждан, знает материальную часть. Он кандидат экономических наук. При Медведеве работал в аналитическом управлении администрации президента России. Дорожит своей репутацией эксперта. Тем интересней прогнозы Некрасова относительно развития ситуации. Он говорит украинцам и своим прогрессивным единомышленникам во всём мире: ребята, вы напрасно надеетесь, что Путин потерпит поражение, что его режим рухнет от западных санкций, от ухудшения экономической ситуации и военных неудач:

«Необходимо осознать, что экономические санкции никак, ни при каких обстоятельствах не могут повлиять на устойчивость режима Путина на горизонте ближайших лет. Россияне станут жить хуже. Экономика просядет. Но Путину на это наплевать. Денег на зарплаты силовикам и производство вооружений ему хватит еще на десятилетие вперед. И даже на врачей с учителями чего-то останется. Но для устойчивости режима хватит и силовиков».

Как хотите, мне нравится честный цинизм Некрасова:

«Я уже молчу о том, что при текущем уровне репрессивности режима, даже начнись протесты, это бы не привело ни к чему. Лукашенко подавил протесты силой, имея 80 процентов населения против себя, а у Путина почти 80 процентов – за. С любыми поправками на качество опросов все равно больше половины».

Несмотря на пыль столбом, которую подняли борцы с путинским режимом на Западе и в самой России, Некрасов отмечает:

«Российская пропаганда работает, и большинство населения ей верит… Культурные коды и архетипы предопределяют отношение к событиям. Если переосмысление ситуации и начнется, то через месяцы, если не годы интенсивного потока гробов и вернувшихся с войны инвалидов. В горизонте недель потери на общественное мнение не повлияют. Пока все сплотились вокруг флага».

Ещё более прискорбны для прогрессивных людей прогнозы Некрасова в области экономики:

«Режим Путина подошел к данному кризису максимально подготовленным, с профицитным бюджетом, минимальным госдолгом, огромным положительным сальдо торгового баланса, колоссальными резервами (даже после арестов в разы превосходящими любые рекомендуемые уровни), запасами всего, чего угодно. Они готовились. Никакие внешние действия, кроме ядерной войны, не способны создать критические угрозы для контроля Путина над Россией в течение обозримого будущего».

В общем, этот Некрасов выбивает стулья из-под других антироссийских экспертов. Радикально сужает им «сектор обстрела». Если признать, что он прав, и никакой крах кремлёвскому режиму в обозримом будущем не грозит, этим экспертам остаётся бессильно выть на болотах. Рассуждать в зыбких лицемерных категориях «морально-аморально». Доказывать, что американцы и немцы, бомбящие Белград, это хорошо, а русские, буряты и чеченцы, окружившие Киев – плохо.

Прогнозы Дмитрия Некрасова относительно развития военных действий на Украине отличаются таким же здоровым цинизмом. Некрасов считает, что российские генералы плохо спланировали операцию, а ВСУ (вооружённые силы Украины) добились некоторых успехов. Но это, по его словам, вовсе не обнуляет наступательный потенциал российской армии. Превосходство в технике и численности остается на ее стороне. Некрасов видит два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Первый, базовый сценарий состоит в том, что Зеленский так или иначе подписывает капитуляцию, и Путин, разумеется, преподносит данное событие как свою победу. Скорее всего, от Украины при этом будут получены гарантии нейтрального статуса, а также состоится признание украинской властью ЛДНР и Крыма. Некрасов отводит на этот сценарий 70-80 процентов. «Я ни к чему никого не призываю, – говорит он, – но если Зеленский в любом случае пойдет на ту или иную версию капитуляции, то лучше сделать это раньше, нежели позже. Меньше людей погибнет».

Второй сценарий, апокалиптический: Зеленский не соглашается на капитуляцию, на Украине продолжаются полномасштабная война и гуманитарная катастрофа. Если украинцы по-прежнему будут размещать огневые точки в жилых массивах и удерживать там мирное население, то у российской армии, по мнению Некрасова, просто не хватит сил установить контроль над городами-миллионниками: «Наиболее вероятна блокада крупных городов с постепенным захватом транспортных узлов и подавлением украинских частей вне крупных городов. Партизанская война, большие потери российской армии повсеместно. Довольно быстро – голод в миллионниках. Патовая ситуация».

Этот сценарий, говорит Дмитрий Некрасов, дальше делится на три возможных варианта развития событий. Первый: есть некая вероятность того, что из-за потерь, очевидного неприятия со стороны местного населения и гуманитарной катастрофы посыплется российская армия. «Именно морально, с массовыми отказами выполнять приказ, дезертирством и так далее». В этом случае, считает Дмитрий Некрасов, скорее всего, Путин сократит фронт до ряда восточных территорий, отказавшись от попыток взять Киев. «Если исключить сценарий табакерки (то есть убийство Путина заговорщиками из ближнего круга в Кремле), крах режима из этого варианта также не просматривается. Путин и кампания не заявляли целей «спецоперации», поэтому объявят победой любые территориальные приобретения и легко убедят в этом большинство российского населения средствами пропаганды».

Второй вариант апокалиптического сценария: российская армия из-за потерь и активного развития партизанского движения, напротив, может ожесточиться по отношению к украинцам. «Начнется масштабный штурм миллионников при неограниченном использовании артиллерии и авиации, – предсказывает Некрасов. – Массовые жертвы и беженцы. Путин устанавливает контроль над теми территориями, которые сочтет нужным. В России это преподносят как победу. Режим укрепляется».

Третий вариант: вмешательство НАТО и/или ядерная война. «Я в принципе не могу представить себе данных сценариев, но и похода танковых колонн на Киев я тоже в принципе не мог себе представить», – говорит Дмитрий Некрасов. – Итого: никаких позитивных сценариев не просматривается в принципе. Есть плохие и есть очень плохие. Надо трезво отдавать себе в этом отчет и не предаваться иллюзиям».

Некрасов напомнил своим единомышленникам, что в 2016 году он провел много времени в Киеве, и на разных мероприятиях часто с удивлением слышал, что все вокруг обсуждают: сколько еще экономика России выдержит те санкции, которые ввели в 2014 году после «Крымнаша» – год или два? «И самые вроде серьезные люди просто поголовно верили в неизбежность ее скорого краха». Некрасов, по его словам, крутил пальцем у виска и говорил, что, наоборот, видит лишь признаки увеличения устойчивости российской экономики. «Украинский институт будущего» заказал ему аналитический доклад «Пределы устойчивости России». «В этом довольно объемном документе я на эконометрических моделях тестировал самые жесткие варианты развития событий (типа средняя цена на нефть в течение пяти лет – 20 долларов за баррель), и даже сочетание всех возможных «черных лебедей» никак не могло нарисовать катастрофу российской экономики на пятилетнем горизонте. […] Сегодня катастрофа еще менее вероятна. Конструкция слишком устойчива», – заключает Дмитрий Некрасов.

Эта устойчивость конструкции автору прогноза совсем не нравится. Он категорически не одобряет готовность россиян затянуть пояса и терпеливо переносить неудобства, связанные с проведением военной операции на Украине. Но при этом Некрасов смотрит на ситуацию трезво, как эксперт, а не как пропагандист и объясняет своим единомышленникам: не надо питать иллюзий. Россияне не сдадут «кремлёвский режим». Путин при любом раскладе дожмёт ситуацию на Украине.

Если такая перспектива кому-то не нравится, можно сесть в уголке и поплакать.

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