Русские валютные горки с мертвой петлей

По итогам года резко вниз упадет ВВП в России и резко вверх взлетит инфляция – ожидания экспертов, которых опросил Банк России, самые мрачные. Представляете – вместо 5,5% получить 20% инфляции, а взамен 2,4% экономического роста опуститься до минус 8%?

Безусловно, и Казахстану придется испытать эти «русские горки».

Но этот адреналин мы почувствуем чуть позже – у «горок» несколько отлагательный эффект. А сейчас и здесь – большие проблемы на финансовом рынке. Неделю назад Россия оказалась в валютной блокаде – наличные евро и доллары не доставляются в страну. В России введены многочисленные валютные запреты и ограничения, рынок наличной валюты закрыт на полгода.

Как Российская Федерация собирается обходиться без долларов? Сможет ли и захочет ли Китай вписаться в антисанкционную повестку? Удастся ли Казахстану избежать ловушки «новой реальности»? На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает аналитик компании Esperio Нурбек Искаков.

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– Давайте различать наличные и безналичные доллары. Все-таки пока поступление безналичных долларов и евро в Россию еще не запрещено, как и трансграничные операции в этих валютах, а потому российская экономика может продолжать работать, выстраивая новые финансово-логистические цепочки в обход введенных антироссийских санкций.

Хотя ограничения в отношении российского банковского сектора безусловно очень серьезные, но ни эти санкции и ни запрет на поставки наличных долларов и евро в Россию, не являются главными вызовами российской экономики.

– А что главнее того, что россияне вернулись к черному валютному рынку и лишены права распоряжаться своими валютными накоплениями, оплачивать учебу своих детей за границей, выплачивать ипотеки в других странах, если они есть, и пр.?

– Гораздо опаснее, я уверен, другое, это и блокировка 50% золотовалютных резервов ($300 млрд.), которые выступали буфером ликвидности от внешних шоков, это и ограничения на поставку технологий, а также уход иностранных компаний и инфляционная волна, которую вызвало падение курса рубля на 45% с начала 2022 года.

В российской экономике есть и другие проблемы, но все они так или иначе связаны с озвученными четырьмя вызовами, от качества ответа на которые и будет зависеть скорость преодоления санкционного кризиса, который уже сейчас развивается в России.

– Что вы имеете ввиду под фразой «санкционный кризис»?

– Прежде всего, это спад в экономике. Его параметры примерно видны, это снижение годового ВВП на 2-3%, годовая инфляция в 14-16% и рост безработицы до 6,0-6,5%.

– Ваши прогнозы куда оптимистичнее, чем собирательный прогноз Банка России. Но что в такой ситуации должна предпринять российская власть? Или это маховик, который уже не остановить?

– Алгоритм действий понятен. Но он скорее рассчитан на то, чтобы смягчить удар, чем предотвратить нежелательные последствия.

Во-первых, необходимо поддержать наиболее уязвимые с финансовой точки зрения слои граждан (пенсионеры и семьи с детьми). Инфляция для доходов этих групп россиян будет наиболее разрушительной в ближайшие два года. Собственно власть уже анонсировала дополнительное повышение всех социальных выплат в 2022 году, в том числе и пенсий. А также объявила о начале новых ежемесячных выплат семьям с невысокими доходами с детьми от 8 до 16 лет включительно, в размере от 50% до 100% прожиточного минимума на одного ребенка.

Во-вторых, следует поддержать бизнес, особенно малые и средние предприятия. Правительство России уже делает шаги в этом направлении, вводя мораторий на проверки и банкротство. Однако, учитывая серьезность вызова, на мой взгляд, необходимы более смелые решения. Например, снижение налоговой нагрузки на малые и средние предприятия в ближайшие 2-3 года, но с условием сохранения занятости не ниже уровня первой половины февраля 2022 года.

В-третьих, необходимо привлекать иностранные компании, отвечая на политически мотивированные решения об уходе из России, налоговыми преференциями и упрощенным режимом выхода на российский рынок для новых предприятий.

И, наконец, в-четвертых, стране придется включаться в процесс настоящего импортозамещения и делать это в тесной кооперации со странами ЕАЭС, которые, без сомнения, поддержат подобное изменение экономического курса.

– В начале февраля Москва и Пекин заявили, что расширяют практику расчетов в национальных валютах, что поможет России нивелировать негативное влияние санкций. И тут ситуация еще более ухудшилась. На ваш взгляд, помогут ли России ранее достигнутые договоренности хоть как-то поддержать экономику?

– Китай, безусловно, важный партнер для России, стоит признать, что российское руководство вряд ли бы решилось на спецоперацию в Украине без наличия стратегической поддержки китайского руководства, которую мы сейчас наблюдаем и в действиях, и в заявлениях официального Пекина.

Но мы один раз и навсегда должны усвоить самое главное: ни России, ни Казахстану, ни другим странам ЕАЭС, нельзя надеяться, на то, что Китай придет и наладит нам экономику!

У Китая свои очень сложные задачи, китайская экономика в ближайшие 5-7 лет должна стать самой крупной в мире по номиналу, после чего, вероятно, Китаю предстоит тяжелая схватка с США за политическое первенство.

Уже мало кто сомневается, что на горизонте следующих 15-20 лет мир перейдет от долларовой системы к криптоюаневой, но это вовсе не означает, что странам ЕАЭС стоит ждать все это время, пока Китай не станет экономическим и политическим гегемоном. Мы видим, что сама логика происходящих сдвигов, подталкивает страны ЕАЭС к более активным действиям по импортозамещению.

– Понятно, что часть проблем, которые переживает Россия, наш самый значимый торговый партнер, спроецировалась и на Казахстан: дефицит валюты, ограничения на обналичивание, запрещено вывозить из страны валюту и даже золотые слитки… И пока, кстати, Национальный банк РК воздерживается даже от прогнозов инфляции…

– Увы, экономике Казахстана тоже предстоит пройти через сложные испытания в ближайшие несколько лет, когда и темпы роста ВВП могут быть околонулевыми или даже отрицательными, когда инфляция может держаться на высоком уровне в 10-12%. Я не зря сказал о нескольких годах. Мало верится в то, все негативные сценарии бесследно исчезнут в волшебную полночь 31 декабря 2022 года.

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