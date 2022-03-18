Золото – актив, проверенный тысячелетиями

За три года золото подорожало на 57%

Для многих людей тема золота почти магическая. Тем более, когда на дворе весьма сложные и тревожные будни. В эпоху перемен могут быть остро востребованы тушенка, антибиотики, патроны, бензин, мыло, запчасти для автомобилей, плюс куча товаров, о которых в нормальной обстановке даже не задумаешься. Поскольку всего спектра предусмотреть невозможно, то издревле люди вкладываются в золото, ибо его можно с высочайшей долей вероятности обменять на что угодно недостающее.

После январских погромов в Алматы на улице Тимирязева довелось наблюдать следующую картину. Два ломбарда, у одного на вывеске написано «золото» и он разгромлен, у второго «серебро» и стоял нетронутым. Силы мародеров в этом районе были ограничены, поэтому они атаковали только лакомые объекты. В случае с золотом и серебром выбор оказался очевиден.

Война на Украине породила мощную волну санкций. Для России это немедленно сказалось на курсе рубля, который в свете ареста $300 млрд активов Центробанка на Западе сразу просел на 30%. Чтобы отвести хотя бы часть ажиотажного спроса на доллар, президент Владимир Путин подписал указ, отменивший НДС на покупку драгоценного металла для физических лиц. До того момента слитки облагались НДС 20%, а монеты шли без этой налоговой нагрузки. Здесь важно пояснить, что доллары печатают в США, а золото добывается внутри России, то есть получается поддержка внутреннего производства и связанных с ним линий жизни.

Указом от 14 марта Касым-Жомарт Токаев запретил из Казахстана вывоз иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тысяч, плюс золота – золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS, из серебра KUMIS BARYS, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Стоит напомнить, что в Казахстане «золотой НДС» отменен уже достаточно давно. В свое время это вызвало значительный рост спроса на желтый металл, но в свете Украинской кампании особо не сыграло. Если мы посмотрим на разницу между покупкой и продажей золота в одной из главных сетей «обменников» республики, то увидим следующее (на 17 марта). Покупка Т30700 за грамм, а продажа Т35300. Для сравнения: покупка доллара Т509, продажа – Т515.

Сами менеджеры обменных пунктов столь высокую разницу между покупкой и продажей физического золота объясняют техническими сложностями. Золото, пусть и в слитках по 5 грамм, требует качественно иной инфраструктуры, нежели работа с банкнотами «вечно зеленых баксов». В частности, по золоту критически важна целостность банковской упаковки.

Для небогатых слоев населения выбор между «стольником» долларов или граммом золота очевиден в пользу ФРС США. Поскольку вход-выход из данного актива в тенге имеет гораздо меньшие издержки для владельца. Да и элементарно «обменников», работающих с долларом, больше чем с золотом.

Отдельная тема золота в ювелирных изделиях. На этот случай в Алматы имеется разветвленная сеть ломбардов. Однако никто не покупает золотые кольца и цепочки с целью заклада их в ломбард. Обычно это последний ресурс, чтобы оперативно получить деньги на срочные нужды.

Золото – это актив в первую очередь для обеспеченных слоев населения. Из категории тех, перед кем встает вопрос вложиться в недвижимость или золото как средство сохранения сбережений. За последние три года цена золота выросла на 57%, но и покупать квартиры в Алматы впрок вполне устоявшаяся традиция.

Специалисты по инвестициям подчеркивают, что при вложениях в недвижимость критически важна фигура управляющего. То есть человеческий фактор вплетен в вопросы поиска арендаторов и жильцов, коммунальное обслуживание и ремонт помещений, состояние общедомовой инфраструктуры, уборка территории и много чего еще. Золото же может скромно лежать в специально отведенном для этого месте, не создавать совершенно никаких проблем из разряда тех, на которые способна недвижимость, и терпеливо ждать своего часа.

Золото – это актив на долгих дистанциях. Если кто-либо из предков лет 50-60 назад купил золотых советских ювелирных изделий, а сегодня они в распоряжении потомков, то их совокупная ценность за прошедшие годы только выросла. Про советские деньги ничего подобного нельзя сказать даже близко, а по недвижимости возможны варианты. В любом случае золотая монета за полвека сохраняется лучше, чем квартира в многоэтажном доме.

Вызванные последней войной на Украине санкции грозят большими проблемами доллароцентричной системе современных мировых финансов. РФ и КНР, например, создают что-то вроде общей валютной зоны с опорой на юань. Это означает, что при взаимной торговли России и Индии расчеты Москвы и Дели в рублях и рупиях будут осуществляться с привязкой курса к китайскому юаню. Как модель будет работать практически – покажет время.

Все подобные нововведения чреваты определенными рисками. К тому же глобальная хозяйственная система сегодня в кризисе, что усугубляет общее положение вещей. Криптовалюты уже показали свою бесперспективность и в качестве сколько-нибудь серьезного ресурса рассматриваться не могут. Все вместе предполагает золото в качестве «тихой гавани», а на длительную перспективу – тем более.

Еще раз повторим, что проблемы вокруг золота – это головная боль состоятельных граждан. Рядовому казахстанцу важны хлеб, сахар, гречка, бензин, лекарства, электричество да интернет. Тем не менее, практика показывает: когда обеспеченные слои общества не паникуют, тогда и всем остальным становится спокойнее. Тот факт, что Казахстан занимает 14-16 место в мировой добыче золота, выступает дополнительной подушкой безопасности в турбулентное время перемен.

Стоит разделить физическое золото и «бумажное» в виде фьючерсов на золото. Бумажное золото самостоятельной ценности не имеет в случае биржевого краха растает, как любой фондовый пузырь. В общем, или слитки-монеты, или золото в ювелирных изделиях не ниже 585 пробы (лучше 750). Тогда на душе станет спокойней.

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