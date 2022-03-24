«Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь». «Кому мешает казахстанский «нейтралитет»?». «Казахстан оказался накануне сильнейшего кризиса в поставках продуктов, ТНП». «Где Казахстан возьмет интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?»

Сетевой Казахстан 24 марта 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь» — Слова Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА о второй республике, которые он озвучил в ходе поздравления граждан с Наурызом, разъяснил Госсекретарь РК Ерлан КАРИН — Причем Вторая республика – это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых Главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели.

TURANPRESS.KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О стратегических перспективах» — История с пандемией и нынешняя санкционная война ставят серьёзные вопросы о будущем мировой экономики и месте Казахстана в международном разделении труда. В существующей модели наша позиция смотрится довольно-таки уныло – поставка сырья на мировой рынок, вывод заработанных средств из страны и растущий импорт готовой продукции (включая продукты питания и одежду). Многочисленные государственные программы диверсификации экономики и поддержки импортозамещения особых результатов не дали. Как, впрочем, практически все госпрограммы.

Гульмира ИЛЕУОВА – «Дела семейские» — В Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года президент К.К. Токаев сообщил о возрождении области с центром в г. Семей. Правда, название области меняется – Абайская, но это не меняет сути вопроса: возрождается область, жители которой на протяжении двух десятков лет с завидным упорством не уставали требовать возврата прежнего статуса, восстановления, с их точки зрения, исторической справедливости. Со своей стороны отмечу, что провожу проекты в Семипалатинске/Семее с 2002 года, поэтому на основе большого числа проведенных исследований и личных наблюдений понимаю озабоченность жителей тем застойным и депрессивным состоянием, в которое приходил Семипалатинск за последние 20 лет.

QMONITOR . KZ . «Под внешним прессом. Кому мешает казахстанский «нейтралитет»?» — События, происходящие сейчас в Украине, усугубили раскол в общественном мнении Казахстана. Большинство участников информационных баталий, развернувшихся в социальных сетях, занимает бескомпромиссно-однополярную позицию, обвиняя только одну сторону конфликта (либо российскую, либо украинскую) и оправдывая другую. Соответствующие месседжи оппоненты адресуют и властям РК, призывая их «определиться». Преподаватель и журналист Арман КУДАБАЙ решил высказать свою точку зрения на сей счёт.

«Губернии, округа, области… О том, как менялась карта Казахстана» — Из инициатив, озвученных главой государства Касым-Жомартом Токаевым 16 марта в Послании народу Казахстана, пожалуй, самой резонансной стала та, которая касалась создания новых регионов. В этой связи, думается, есть смысл совершить небольшой экскурс в историю и вспомнить, как менялось административно-территориальное деление нашей страны, как создавались и упразднялись те или иные области, какие города были их центрами.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «В ожидании весны» — Одни («квалифицированное» провластное большинство) говорили чуть ли не о «мартовской революции», другие (профессионально оппозиционное любой власти меньшинство) — об очередной «перекраске фасада». Вряд ли сейчас имеет смысл оценивать правоту тех и других. В конце концов, каждый увидел в парламентском спиче Касым-Жомарта ТОКАЕВА ровно то, что хотел увидеть. При этом большинство экспертных оценок выдержаны в традиционном для прежних лет пафосно-восторженном ключе. Действительно, мартовское Послание кардинально отличается от всех предыдущих обращений к нации — как первого президента, так и второго.

FORBES . KZ . Алмас ЧУКИН – «Казахстан оказался накануне сильнейшего кризиса в поставках продуктов, ТНП и лекарств» — В оперативном штабе при премьер-министре по выработке антикризисных мер я оказался в числе 10 экспертов из бизнеса, приглашенных поучаствовать. Такой формы работы ещё никогда не было: всё происходит вживую в прямой дискуссии с премьер-министром и всем правительством.

«Игорь Рыбаков: Бизнесмены РК надеются пересидеть ситуацию? Это смешно» — Участник списка Forbes Russia высказался о взаимосвязи казахстанского и российского бизнеса. Однако, по мнению РЫБАКОВА, не все поддались панике и примерно «10% бизнесменов уже занимаются посткризисным строительством» — И я хочу, чтобы казахстанские предприниматели тоже присоединялись к этому, — призвал он. — Мы так тесно связаны, что на всех будет огромное влияние. Если казахстанские бизнесмены думают, что им удастся пересидеть эту ситуацию, то мне просто смешно. Это как у Змея Горыныча: головы разные, а задница-то одна. Нам надо держаться друг друга, иначе нам головы оторвет в разные стороны.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Цены на жилье и курс доллара: аналитики советуют готовиться к худшему» — Сразу же, как тенге в очередной раз рухнул, реакция от рынка недвижимости не заставила себя ждать – застройщики заявили, что приостанавливают продажи, а продавцы «вторички» тут же принялись поднимать ставки. Как быть тем, кто собирается обзавестись квартирой – покупать сейчас или дождаться лучших времен? Отсюда вытекает второй немаловажный вопрос – вообще наступят ли эти лучшие времена? Своими рекомендациями и прогнозами на этот счет поделились эксперты рынка.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Гамбургский счет» — Итак, «разверзлись хляби небесные»… откровений! Многие персоны, которые не годами, а десятилетиями сидели у кормушки и жили, как у Христа за пазухой, пользуясь всеми благами режима Назарбаева, в одночасье прозрели, «пробудились» от 30-летнего летаргического сна и начали выдавать на-гора такое, что моя многолетняя критика в адрес елбасы и его многочисленной камарильи кажется детским лепетом… А сейчас эта запоздалая критика, с одной стороны, похожа на месть правителю, а с другой — удобным моментом, чтобы прослыть героями — одряхлевший лев уже не в состоянии огрызнуться.

AZATTYQ . ORG . ««Он не сможет ходить с гордо поднятой головой, как Кунаев». О судьбе пенсионера Назарбаева» — Три года назад Нурсултан НАЗАРБАЕВ, руководивший Казахстаном почти 30 лет, сложил с себя президентские полномочия. С тех пор многое изменилось. Особенно после январского кровопролития с высоких трибун всё чаще говорят о политическом наследии и ошибках Назарбаева. Сможет ли экс-президент, как «обычный пенсионер», свободно выходить на публику и говорить с народом? Будет ли он настолько популярен, что его покажут по государственному телевидению? Азаттык спросил об этом представителей советской эпохи и современности.

««Это будет катастрофа». Где Казахстан возьмет интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?» — Может ли Россия, блокирующая западные социальные сети и независимые СМИ, вообще отказаться от глобального интернета? Что в этом случае будет делать Казахстан, который подключен к Сети через Россию? А что будет с другими странами Центральной Азии?

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Жумангарин отменяющий» — Глава Агентства по защите и развитию конкуренции “обрадовал” казахстанцев новыми тарифами на электроэнергию. “В Алматы с 1 мая планируем убрать 30-процентную дифференциацию тарифа. Средний тариф останется без изменений, тариф для населения возрастет” — новость от председателя названного агентства (АЗРК) Серика ЖУМАНГАРИНА. Это, что называется, первый звоночек, поскольку планируется отменить дифференцированный тариф на электроэнергию по всему Казахстану.

«Победа здравого смысла» — “Я хочу, чтобы народ был счастлив сегодня, а не завтра”, — сказал 16 марта в своем послании казахстанцам президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. И кое-что в этом направлении уже начинает получаться. Причем довольно необычно. Например, решение главы государства создать три новые области для восстановления исторической справедливости в практическую плоскость перейдет не раньше июня, но многие уже сейчас счастливы только от самой перспективы нового административно-территориального деления страны.

CARAVAN . KZ . «Стали известны фамилии работников спецслужб, которые вымогали деньги у командиров воинских частей на постоянной основе» — По фактам вымогательства офицерами спецслужб начато досудебное расследование. Стали известны фамилии работников спецслужб, которые вымогали деньги у командиров воинских частей на постоянной основе. Реакция на статью в «Караване» от министра обороны генерал-лейтенанта Руслана ЖАКСЫЛЫКОВА последовала незамедлительно.

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