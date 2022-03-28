Закон против буллинга – в жизнь! 28.03.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 94 0 Руководитель международной школы тренеров детской безопасности Зарина Джумагулова о том, что ресурсы, призванные помочь пользователям избежать нападок в интернете, будут обязательно задействованы Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Подростковый период – зона особого риска Хлеб для многодетных не предусмотрели бюрократы Кризис как обнуление для нового старта Как монетизировать свой талант Кто ответит за дефицит кадров в здравоохранении