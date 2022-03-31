Что волнует душу казаха в последние дни марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Во время январских событий Нурсултана НАЗАРБАЕВА из Алматы вывез на своем личном автомобиле Абай БИСЕМБАЕВ (помощник первого президента РК – первый заместитель управляющего делами президента РК), после чего на чартере отправил в столицу. Об этом рассказал депутат мажилиса Айдос САРЫМ в интервью журналисту Гульнар БАЖКЕНОВОЙ, пишет интернет-издание Ulusmedia.kz

Депутат партии Amanat считает, что Елбасы не имеет отношения к январской трагедии.

Депутат также убежден, что закон, предоставляющий определенные гарантии первому президенту и его семье, будет изменен при рассмотрении новой Конституции. Однако политик считает, что нет необходимости привлекать к ответственности первого президента, если его вина не будет доказана в каком-либо преступлении, так как, по его мнению, у Назарбаева много исторических достижений, пишет издание.

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Народная артистка Казахстана Роза РЫМБАЕВА поздравила казахстанцев с Наурызом и представила совместный ремикс с известным диджеем и музыкальным продюсером Иманбеком ЗЕЙКЕНОВЫМ, сообщает Stan.kz. Новую композицию они подарили казахстанцам в честь весеннего праздника.

Певица также призвала в это неспокойное время проявлять заботу, доброту, не обижаться друг на друга и напомнила, что «источник благополучия — в единстве».

В прошлом году Роза Рымбаева в одном из интервью высказалась по поводу творчества Иманбека и заявила, что полученная им награда Grammy «это просто удача», напоминает издание.

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В социальных сетях распространилось видео, где неизвестные напали на гражданина Нигерии — супруга жительницы Атырау Заиды ЖАНАБАЕВОЙ, пишет газета «Туркестан».

На записи видно, как несколько казахских парней провоцируют драку и избивают нигерийца. Когда произошел инцидент — неизвестно. Пользователи, посмотревшие видеозапись, возмутились поведением казахов.

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«Нурлан Онербаев: Я не был «любимчиком» Назарбаева» — Интервью известного казахстанского артиста Нурлана ОНЕРБАЕВА опубликовали в газете Alashainasy.kz. «Я не был «любимчиком» Назарбаева», — заявил певец в этом интервью. Кроме этого, он рассказал, что не является членом партии «Нур Отан». По его словам, в президентской партии Назарбаева его не искали, и он отказался от членства в этой партии.

Газета пишет, что известный казахстанский певец Нурлан Онербаев несколько лет работал на государственной службе, занимал руководящие должности, был политиком, но никогда не бросал свое пение. Сам певец не скрывает, что про него много слухов и разговоров.

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«Давайте приостановим деятельность салафитов и почистим телеканалы!» — такой материал опубликовали в интернет-газете Abai.kz. В этом материале известная казахстанская правозащитница Айгуль ОРЫНБЕК описывает, как она боролась с представителями салафитского течения ислама. Несмотря на трудности, она продолжала свою борьбу. Потому-то она считает, что она вела борьбу за будущее казахстанской молодежи.

По словам Айгуль Орынбек, от салафитов она страдала немало. Потому что те пытались заставить ее замолчать и посадить в тюрьму. Теперь-то она понимает, почему эти салафиты вольготно ходили и планировали построить здесь халифат. По ее мнению, если бы выполнялись требования казахстанских законов, и специалисты КНБ профессионально работали, то тогда Мухамеджана ТАЗАБЕКА наказали бы за то, что он перепостил пост террориста, пропагандирующего терроризм — Кто бы мог подумать, что салафитов поддерживают руководители КНБ?! Я-то думала, почему мои заявления в КНБ остаются без ответа…

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Известный казахский журналист Сауле АБИЛДАХАНКЫЗЫ заявила о создании женской партии, пишет издание Qamshy.kz. По данным издания, известная журналистка призвала казахских женщин объединиться. Свою партию она намерена назвать «Акжунис». Стоит напомнить, что в начале 2000 годов она вела телевизионную программу с таким названием.

В этом материале можно узнать не только о намерениях Сауле Абилдаханкызы создать новую партию, но и получить информацию о ее биографии: когда родилась, где работала и когда стала популярной. Кроме этого, в этом материале сообщили, кто в последнее время изъявил желание создать свою политическую партию.

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Историю щедрого и доброго жителя Западно-Казахстанской области опубликовали в газете Qazaquni.kz. Житель этой области Нурлыбек ИМАНБАЕВ выиграл по лотерейному билету машину, но не стал брать свой выигрыш. Попросил выдать ему вместо машины деньги, а деньги отдал нуждающимся семьям Казахстана.

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«Еще одна казашка вышла замуж за англичанина», — написали в газете Altyn-orda.kz. По данным издания, девушка по имени Гульназ вышла замуж на англичанина по имени Марк. Свое сожаление по этому поводу выразил тамада их свадьбы.

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«Что общего между армиями Казахстана и России» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья под авторством Есбола ЕСЕНУЛЫ о недостатках российской армии, которые выявились с начала военных действий в Украине.

«Критика российской армии, которая недавно «защитила нашу независимость», должна быть знакома и нам. Оборонная отрасль Казахстана с момента своего создания не осталась без громких скандалов. Чего стоят взрывы на оружейных складах Арыси и Жамбыла, смерть курсантов и генерала в крушении военных самолетов, приобретенных в России», ― отмечает автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Жараса КЕМЕЛЖАНА о мировоззрении казахской молодежи, забывающей о таких сакральных понятиях, как родная земля, страна и язык.

«Современной молодежи прежде всего нужна хорошая, комфортная жизнь, цивилизованная среда. Это вполне понятная ситуация, поскольку во всем мире сложилась схожая тенденция. Большинство молодых людей пытаются переехать в Европу, Америку и остаться там», ― считает Кемелжан.

Виктор МАЙЛИН – «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны» — Надо ли говорить, что внимание всего комплекса общественного мнения (соцсети, СМИ, интернет-ресурсы) сегодня занимает российская спецоперация в Украине. Учитывая, что Казахстан, как и названные страны, является выходцем из «советской шинели», то противостояние Республіка Україна vs Российская Федерация – одна из топовых тем.

Надо отметить, что казахскоязычный и русскоязычный сегменты довольно заметно тяготеют к проукраинской, читай, антироссийской позиции. Такая позиция присуща всем электронным изданиями, соцсетям и в меньшей степени бумажным СМИ, которые в любом случае все имеют свой сайт в сети.

Правда здесь есть один довольно заметный нюанс. В казахскоязычном сегменте многие материалы углублены во «тьму веков», другими словами, всегда были и есть материалы, в которых рассматриваются притеснения, которые некогда чинились казахам в дореволюционное время Российской Империей и потом ею же, но уже как бы в обличье СССР. Тогда как в русскоязычном сегменте практически все завязано на текущей современности, а именно – непосредственно вокруг самого факта военного конфликта на территории Украины.

Если же говорить непосредственно о событиях в Украине, то многие материалы на казахском по-своему крайне удивительны. Рано или поздно «спецоперация» когда-нибудь подойдет к какому-то итогу, и по прошествии времени такие материалы явно будут смотреться в несколько ином свете. Для этого не надо быть оракулом. Перейдем к фактажу.

Портал Adyrna пером некоего Бекболата ҚАРАЖАНА безапелляционно предрекает: «Ресей Украинаны жеңе алмайды» – «Россия никогда не победит Украину». В современном мире начались и идут так называемые гибридные войны. Они очень странные, есть вторжение, есть военные действия – но не было объявления войны ни одной из сторон, нет единого фронта. По сути, весь мир видит ни больше, ни меньше разрастание того, что было доселе. Это когда две отколовшиеся, даже не целые области, а части двух областей стали, по сути, воевать со своей центральной властью (а можно сказать и наоборот – украинский Центр стал воевать против сепаратистов) – т.е. ЛНР и ДНР против всей Украины. Теперь Россия и две непризнанные Киевом полуобласти (?) буквально кошмарят целое суверенное государство. Была и есть проблема НАТО и России. Вот-вот может войти в горячую фазу противостояния между НАТО и Россией… Об это все можно сломаться самый изощренный мозг. Но обо всем этом ни полслова в опусе Бекболата Қаржана.

Автор превозносит действующего президента Зеленского (почему-то ни разу не упомянув имя главы Украины – Прим.) в лучших традициях «батырских сказок». Сначала заявляется о великой любви и уважении населения к президенту Зеленскому: «И он заслуживает такого уважения. Ибо его выбрал сам народ. А сам Зеленский находится в самой кровавой гуще со своими солдатами, в окопах, делит с ними одну пищу… Он уже превратился в Героя и всемирно известного полководца. Если бы я оказался на его месте, нет большей мечты – махнул бы рукой и погиб бы… У великого народа Украины есть великий царь! Россия никогда не победит Украину…». Бекболатовский текст можно назвать квинтэссенцией множества материалов, касающихся этой темы.

Куда спокойнее молвит своим соображения известный бизнесмен и меценат Маргулан СЕЙСЕМБАЙ. Его обращение так и называется «Еще одно слово о моей позиции в отношении войны». С помощью своих единомышленников он отправил в Украину 6 самолетов с гуманитарной поддержкой. Он считает, что «Казахстан ни в коем случае не должен поддерживать российскую агрессию против украинского братского народа. Сегодня Украина борется не только за себя, но и за всех нас, борется за нашу с вами свободу, за безопасность во всем мире».

Депутат Сената Нурторе ЖУСИП – в прошлом видный газетный менеджер из команды знаменитого и многолетнего министра информации и общественного согласия Алтынбека САРСЕНБАЕВА. В последние годы он становится все более и более заметным, когда изрекает мысли и предложения, касающиеся повышения культуры, проблемы воспитания патриотизма и опять же национальной культуры казахской молодежи с трибуны парламентской трибуны и в казахскоязычных СМИ.

Например, сравнительно недавно он, касаясь январских беспорядков, ставил вопрос о недоработках в сфере национальной идеологии, национальном воспитании. По его словам, сегодняшняя молодежь воспитывается в основном на TikTok, а не запретами и уроками предков.

Теперь сенатор решил взяться (в рамках патриотического и культурного воспитания) за пропаганду такой исторической фигуры, как султан Бейбарс в рамках его 800-летия…

Так вот, Казахстан, находившийся, как и все остальные советские республики, за основательным «железным занавесом», о таком героическом предке казахов, узнал из исторического романа Мориса СИМАШКО под названием «Емшан». Роман, вышедший в 1966 году, прогремел далеко за пределами КазССР. Автор – советский гражданин, еврей по национальности, ветеран Второй Мировой войны, член Союза писателей СССР, под конец жизни эмигрировавший на родину предков…

Трудно поверить, что такой эрудит как Нурторе Жусип обошел вниманием первооткрывателя Султана Бейбарса для широкого круга казахской нации… Он назвал Рахмижана ОТАРБАЕВА, который спустя годы и годы после Симашко написал пьесу про вышеназванного исторического персонажа.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстанцы могут остаться безработными в своей же стране из-за наплыва россиян» — На портале Adyrna.kz было опубликовано высказывание общественника Даулета ТОЛЕУТАЙУЛЫ о том, какие последствия могут ждать Казахстан из-за наплыва российских граждан.

«Сидя в очереди 3 часа, убедился, что в нашу страну стекаются россияне. Все открывают счета и депозиты в Kaspi. Друг, который возглавляет IT компанию, рассказал, что россияне завалили их своими резюме. Это всего лишь один-два примера, которые я заметил. Если мы сами не станем конкурентоспособными, не будем гоняться за знаниями, то останемся безработными в своей же рыночной экономике», ― рассказал он.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Самата НУРТАЗЫ о состоянии экономики Казахстана и способах выхода из кризиса. По его мнению, если бы каждый казахстанец в течение года покупал лишь отечественные товары, в экономике произошел бы большой скачок.

«Наше молоко из России, сахар из Узбекистана, одежда из Кыргызстана, все остальное из Китая. На худой конец носим турецкую кожу и едим польские яблоки. Но нет, у нас есть свое молоко, сахар и какая-никакая одежда. Но мы это не покупаем», ― посетовал Самат Нуртаза.

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