«Казахстан аккуратно отстраняется от ЕАЭС?». «Почему Казахстану не выйти из ЕАЭС». «Казахстану грозят серьезные последствия после предательства России». «600 тенге за доллар? Экономисты советуют готовиться к худшему». «Можно ли из бакалавра выпестовать инженера?»

Сетевой Казахстан 4 апреля 2022г.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Конституционная реформа-2022: от анонса к реализации» — В своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил не просто очередной пакет, а фактически новую масштабную программу политических реформ. Ключевой ее особенностью являются анонсированные изменения в Конституцию РК, которые охватят более 30 ее статей. Исходя из содержания данной программы, действия властей по ее выдвижению и последующей реализации претендуют на звание «революции сверху». Правда, многое будет зависеть от результатов предстоящего реформирования политической системы и их влияния на дальнейшее развитие Казахстана.

«Базарные хроники» — Весомая доля экономики Алматы и экономики домашних хозяйств алматинцев сосредоточена на базарах. Между тем, многочисленные рынки стали и квинтэссенцией всевозможного криминала, коррупции и скандалов… Многие эксперты считают, что на современном этапе рынки и торговые центры играют в мегаполисе роль разрушенных заводов и фабрик. Базары аккумулируют тысячи работников, связанных общими интересами, способных при случае организованно эти интересы отстаивать. Торговцы – новый пролетариат, а власти приходится считаться с его протестом.

NAKANUNE . RU . «Казахстан аккуратно отстраняется от ЕАЭС?» — Январские события в Казахстане, совсем недавно вызвавшие настоящий шок, сейчас уже ушли на периферию общественного сознания. С другой стороны, после начала спецоперации по денацификации Украины, многим стало казаться, что Москва ведёт последовательную политику у своих границ, сначала устраняя антироссийские силы на центральноазиатском направлении, а затем наводя порядок у украинских рубежей. На этом фоне появились ожидания того, что Казахстан станет надёжным тылом евразийской интеграции и подходящим окном в закрывающийся от России западный мир. Однако на деле всё оказалось довольно сложнее.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Почему Казахстану не выйти из ЕАЭС» — #Казахстан‘ский экономист Петр СВОИК разбирает тезисы экономиста Алмаса ЧУКИНА о будущем Казахстана в Евразийском экономическом союзе и предлагает свое видение вопроса… Одним словом, объективные экономические обстоятельства таковы, что Казахстан всей своей ключевой для него внешнеэкономической деятельностью буквально вписан в такую же внешнеэкономическую деятельность России и никакие восклицания насчет того, что надо как-то отделяться, куда-то уходить или существовать самостоятельно, материального основания под собой не имеют.

«Народный представитель Токаева: в Казахстане назначат нового пресс-секретаря президента» — 29 марта распоряжением главы #Казахстан‘а Берик УАЛИ был освобожден от должности пресс-секретаря президента. За последние дни марта имя преемника пресс-секретаря на высоком посту так и не объявлено, а затянувшуюся паузу эксперты в стране объясняют по-разному – решение еще не принято; решение принято, но его по тем или иным причинам его решили придержать. В подборке Сергея КИМ – о кандидатах на пост пресс-секретаря президента Казахстана.

POLITNAVIGATIR . NET . Айнур КУРМАНОВ – «Казахстану грозят серьезные последствия после предательства России» — В конце марта казахстанские чиновники побывали в Брюсселе, чтобы показать свою лояльность «старшему брату» в лице Европейского союза, который на сегодняшний момент является главным торговым и экономическим партнёром Нур-Султана (Целинограда). Во время этого визита первый заместитель главы администрации президента РК Тимур Сулейменов, отвечающий за экономический блок, дал интервью изданию EURACTIV.com в котором заявил, что Казахстан не будет поддерживать Россию ни по вопросам внешней политики, ни по облегчению санкционного режима… Впрочем, нечего удивляться, так как СУЛЕЙМЕНОВ типичный назарбаевский выкормыш с проамериканским мышлением.

QMONITOR . KZ . «В поисках утраченного. Можно ли из бакалавра выпестовать инженера?» — «Без сильной инженерной службы железнодорожную отрасль не поднять» – так называлась статья, опубликованная в QMonitor месяц назад. А чтобы такая служба появилась, требуются том числе и прежде всего специалисты соответствующего уровня. Впрочем, это касается не только железной дороги, но и промышленности, строительства, энергетики, других отраслей экономики Казахстана. Речь идёт о необходимости возрождения в нашей стране стройной системы подготовки инженерных кадров. Какова ситуация на сегодня, как её можно исправить? Об этом размышляет инженер-механик путей сообщения, доктор технических наук, профессор Бакытжан КУАНЫШЕВ.

««Косвенные выборы» глав регионов: как это может и должно выглядеть?» — Инициированный главой государства новый пакет политических реформ предусматривает в том числе изменение процедуры назначения акимов областей и городов республиканского значения. Если до сего дня президент страны вносил на согласование с соответствующим маслихатом одну кандидатуру, то теперь претендентов может быть несколько. «По сути, речь идёт о косвенных выборах руководителей регионов», – заявил Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Как это будет выглядеть? Попробуем разобраться.

FORBES . KZ . «Трудовой десант из России: чего ждать казахстанцам» — Война в Украине и антироссийские санкции спровоцировали ухудшение социально-экономического положения в целом ряде стран, в первую очередь, в самой России. Если прибавить к этому подавление инакомыслия и возможную мобилизацию мужчин призывного возраста в армию, то становится понятна волна миграции россиян за рубеж, которую мы наблюдаем последние недели. По словам экспертов, сегодня в Казахстан чаще всего едут молодые мужчины, часть из них трудоустраивается самостоятельно, других переводит в Казахстан компания-работодатель.

TIME . KZ . «Как нам реорганизовать АПК» — Пустых полок в магазинах, а главное — зависимости от других стран у Казахстана не будет, если выстроить грамотную экономическую политику в сфере сельского хозяйства. Так считают доктор сельскохозяйственных наук, агроном Болат МУХАМБЕТОВ и кандидат экономических наук Айман МУСАЕВА. Сегодня Казахстан занимает 41-е место из 113 стран по уровню продовольственной безопасности.

«И мы снова поплыли…» — В зоне возможного подтопления талыми и дождевыми водами сегодня 227 населенных пунктов — преимущественно в северных и западных регионах страны. Из-за обильного снеготаяния уже подтопило жилые дома и социальные объекты в Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «600 тенге за доллар? Экономисты советуют готовиться к худшему» — Американские горки с нашей нацвалютой продолжаются. Тенге то укрепляется, то снова сдает свои позиции – накануне он закрепился на 450 за доллар, теперь снова ослабел до 465. Что происходит с валютой – Нацбанк спасает ее интервенциями, или тенге так «отвязывается» наконец-то от рубля? И как он будет вести себя дальше – зафиксируется примерно на этом уровне или нас снова ожидают скачки? Аналитики проанализировали все эти пункты в материале…

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Почему министр Шапкенов завидует инвалидам» — Зарплаты чиновников адекватны положению в стране, но не их поведение. По словам министра труда и социальной защиты населения Серика ШАПКЕНОВА, ни один его коллега-министр, ни один аким и ни один депутат еще не пожаловались на ухудшение материального и морально-нравственного состояния в связи с введением моратория на повышение их должностных окладов. Более того, если верить этому же министру, все они единодушно считают, что «существующие размеры зарплат адекватны» как текущей ситуации в стране, так и их собственным притязаниям.

365 INFO . KZ . «Запретить экспорт отечественной пшеницы просят мукомолы» — Из-за вывоза отечественного сырья мельницы Павлодарской области вынуждены работать на российском. Экспорт казахстанской муки (то есть продукции переработки с добавленной стоимостью) снижается, зато продажи зерна за границу растут. Хотя задачи перед экономикой стоят прямо противоположные — увеличивать поставки не сырьевых товаров. Аграрии предлагают свои меры, но пока их не слушают.

AZATTYQ . ORG . ««Препарата нет, потому что он идет через Россию». В Казахстане наблюдается дефицит лекарств» — Треть лекарств на казахстанский рынок поступала из Украины, еще треть – из России. На фоне развязанной Россией войны нарушилась логистика поставок, в итоге уже сейчас казахстанские пациенты не могут найти в аптеках нужные им лекарства.

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