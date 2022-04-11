С пищиком в горле

Житие Жириновского, апокриф

1

Как пришёл, так и ушёл — с причудами и фокусами: то умирал, то воскресал, то впадал в мглистое забытье, то выбирался из него, но, вопреки пасхальному тропарю, смертию смерть попрать не вышло. Упокоился, почил в бозе, чуток не дотянув до 76 дня рождения — на исходе второй недели Великого поста. Да и то сказать, не самый образцовый был мирянин, неизвестно, какому богу молившийся. Такое бывает.

Владимир Жириновский. (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ульянов, будущий Ленин, явился на свет Божий в Христово воскресенье, на Пасху, она в тот год выпала на 10 апреля. А Сосо Джугашвили родился девятью годами позже, в Филиппов пост, под Рождество.

Так что с того?

В последнее время Еnfant terrible Московского Двора впал в лютую ажитацию: сел на иглу, ширнулся за полтора года семью сомнительными, как палёная водка, российскими вакцинами с квакающими названиями, после чего и занедужил. Вероятно, такая чрезмерность прогневила судьбу, и она прибрала к рукам озабоченного пациента, бежавшего от Covid, как чорт от ладана.

Со святыми упокой.

2

Обстоятельства земной судьбы усопшего щедро снабжены мутноватыми, противоречивыми и даже пикантными сведениями, весьма уместными в беллетристике, но не в партийной анкете, честной, как подноготные показания подследственного.

Житие подобного персонажа, как правило, включает таинственное сиротство и запоздалое обретение отца.

Закон жанра.

Вольф Эйдельштейн, видевший своего сына молочным младенцем только однажды, в Варшаве, дал ему выразительное отчество, но не фамилию. Андрей Васильевич Жириновский, уволенный из органов вчистую с лишением звания, умер от чахотки в Алма-Ате за 2 года до рождения мальчика Володи, который будет носить его фамилию всю жизнь.

Андрей Васильевич оставил вдову с пятью малышами: Юрий, Александр, Вера, Надежда, Любовь. Вдову звали Александра Павловна, в девичестве Макарова. В 16 лет она вышла замуж за чекиста Жириновского, а до этого бродяжничала, скиталась по углам, потому что матушка её, Фиона Никифировна, сгинула в Соловках, а про батюшку и вовсе сведений нет, будто след простыл. Вроде как Александра Макарова училась в детстве балету, но недолго, ибо случился Октябрьский переворот, и начались те ещё фуэте. Несколько фото времён её девичества сохранились — красивая брюнетка цыгановатого обличья, брови вразлёт, чёрные очи, выразительный рисунок губ.

Андрей Васильевич служил допрежь начальником оперпункта станции Стасово дорожно-транспортного отдела НКВД Ленинской железной дороги. Вдруг был необъяснимо разжалован и уволен. Это случилось в 1937. Через два года, изъятых из биографии, объявился с семьёй в Алма-Ате. Здесь и познакомился с Вольфом Исааковичем Эйдельштейном, сосланным вместе с братом Ароном из местечка Костополь Ровенского уезда Волынской губернии.

Они там были местными богачами, их отец владел фанерной фабрикой, но после Романовых местечко отошло к панской Польше. В 1940 году Костополь стал советским, а братьев Эйдельштейнов депортировали в Алма-Ату.

Вольф Исаакович, выпускник одного из французских университетов, служил в ссылке рядовым сотрудником лесного хозяйства «Турксиб» — там и свёл знакомство с Андреем Васильевичем Жириновским. По одной из легенд, они сдружились, и разжалованный чекист, чуя смертный час, просил Вольфа Эйдельмана не оставить без заботы и догляда его многочисленное семейство. Тот обещал и после кончины друга, спустя приличествующее трауру время, посватался к Александре Павловне.

Вольф в свои тридцать с лишним имел скромный опыт личной жизни, но об этом стоит рассказать подробнее.

Вернувшись из Франции в Костополь, он встретил девушку своей мечты. Это была звезда города Ровно, балетная танцовщица и красавица Лидия Демчинская. И будто бы кто-то из поклонников сделал ей предложение уехать в Голливуд. Она согласилась, но по дороге сбежала из поезда, решила, что её везут в бордель. Так она оказалась в Костополе и попалась на глаза Вольфу — они стали самой красивой парой местечка. Но суровый отец Вольфа, Ицхак Эйдельштейн, запретил сыну даже мечтать о браке. Он смиренно подчинился, но выторговал для Лидии что-то вроде алиментов, покуда она не выйдет замуж, что она и сделала в 1936 году, став супругой польского офицера Ежи Лисовского, который позже угодил в немецкий плен и сгинул. Под этим именем она и вошла в историю Великой Отечественной. Внештатная разведчица НКВД Лидия Лисовская стала помощницей Пауля Зиберта, да-да, того самого легендарного разведчика Николая Кузнецова. С её помощью был уничтожен генерал-майор Макс Ильген, начальник войск особого назначения вермахта, то есть главный командир карателей и палачей. Она была застрелена неизвестными киллерами в 1944 году, когда её бывший любовник прозябал в Алма-Ате и не мог знать, как закончила жизнь девушка его мечты.

То есть в свои тридцать с лишним Вольф Эйдельштейн ещё не был женат, а тут вдова с пятью детьми, без образования и профессии (год в балетной школе не в счёт), служит помощницей повара в столовой, только и всего. Странно: бывшая балерина Лидия Лисовская тоже работала поваром во время оккупации — бывают в жизни странные сближенья.

Александра Павловна сомневалась, но ухажёр был настойчив, и она уступила, в победном сорок пятом они поженились, а через год родился у них сын, Володя Эйдельштейн, в будущем — Владимир Жириновский.

Однако отец первенца к груди не прижал и первого крика его не услышал. Есть легенда, будто родовые схватки его жены начались в тот миг, когда он ехал на вокзал, чтобы сесть на московский поезд. Его снова депортировали, на этот раз в Польшу. В том же 1946 году Галина Павловна привезла трёхмесячного малыша в Варшаву, однако муж не выразил желания воссоединиться с семьёй, и спустя три недели она отбыла в Алма-Ату. Вскоре и переписка меж ними прервалась — по настоянию Эйдельштейна. Чуть позже он эмигрировал в Израиль вместе с братом, где им помог устроиться будущий премьер Менахен Бегин, учившийся с Ароном в Варшавском университете.

Эйдельштейн погиб под колесами городского автобуса в 1983 году. Лет жизни Вольфа Исааковича было 76, и умер он, и приложился к народу своему.

Говорю же, — кино, а не жизнь!

3

Но при ближайшем рассмотрении этот великолепный сценарий выказывает некоторые несообразности.

В разных источниках Андрей Васильевич Жириновский аттестован как «полковник НКВД». Это фактическая неточность. В 1936 году ему было присвоено звание «лейтенант госбезопасности», что соответствовало погонам капитана РККА. Приказ о присвоении звания я нашёл. Через 13 месяцев он был разжалован и уволен по статье 36-2. Документ, толкующий этот пункт, я отыскал. Там указано, что основанием для такого решения может стать либо тяжёлая болезнь, либо приговор Особого Совещания.

ОСО в те годы имело право сослать на 5 лет, либо на тот же срок заточить в исправительный лагерь, но могло и скостить его. Ответа на вопрос о том, где находился два года Андрей Васильевич Жириновский, в интернете не нашлось. Нужно раскапывать архивы НКВД.

Такой возможности у меня нет, и лакуна заполняется версией, а именно: лейтенант госбезопасности Жириновский, тёща которого угодила в Соловецкий лагерь, а это давало повод к недоверию, был использован для внедрения в Казахстан для негласного контроля за тамошним НКВД. Для этого он прошёл легендирование, то есть был лишён звания, должности и спустя два года таинственной изоляции объявился в Алма-Ате вместе со своим обширным семейством. Важно узнать: где поселились Жириновские? Известен лишь один их адрес, тот самый «турксибовский» дом на пересечении Абая и Масанчи, он и сейчас стоит. Если семья вселилась именно туда, то это лишь упрочивает мою версию. Разжалованному чекисту, не то ссыльному, не то досрочно-освобождённому, пожаловали жильё, которое по тем временам считалось барским — кирпичный дом, водопровод, канализация, центральное отопление. Рядовые работники и сотрудники Турксиба, а это было почти привилегированное сословие, обитали в тараканьих бараках. И я знаю эти бараки, в начале восьмидесятых в одном из них я снимал угол. Те ещё были фавелы.

Далее.

Почему братьев, Арона и Вольфа, депортировали именно в Алма-Ату, а их родственников не тронули? К несчастью, в августе 41 года Ицека Эйдельштейна, его жену Ривку, их дочь Рейзлу, внучку Любу и других родственников расстреляли шуцманы зондеркоманды, но братья уже были в богоспасаемом Казахстане. И вот деталь: по прибытии к месту ссылки Вольф был заключён в трудовой лагерь, Арон же остался на свободе. И ему, как свидетельствуют биографы, удалось собрать деньги и буквально выкупить брата из узилища. Сознаю, что корни казахстанской коррупции залегают глубоко, но, принимая во внимание время действия — 1940 год — такой эпизод представляется мне крайне сомнительным.

Однако версия, которой я придерживаюсь, допускает, что братья Эйдельштейны были завербованы НКВД ещё в Ровно и отправлены в Алма-Ату с некоей миссией, а фортель с заточением Вольфа в трудовой лагерь с последующим выкупом — часть его легендирования. Подчёркиваю, это всего лишь версия, причём — беллетристическая и даже вполне конспирологическая, но без неё я не могу объяснить, почему в 1946 году братья были вторично депортированы, но уже в западном направлении, и не на родину, в Ровно, а почему-то в Польшу. Их анкетные данные, включая пятую графу, их былая принадлежность к сословию фабрикантов, их образование, полученное в европейских университетах, идеально укладывались в 58 статью со всеми её фантасмагорическими пунктами и подпунктами, а ближайшая станция, которая охотно приняла бы их под свои своды, могла называться Карлаг, не иначе.

Беспрепятственное путешествие Александры Павловны Жириновской в Варшаву и обратно в Алма-Ату столь же поразительно, ибо подобный вояж в 1946 году мог осуществиться лишь при наличии особых обстоятельств и специальных разрешений, на которые рассчитывать одинокой женщине с шестью детьми можно было лишь при очень серьёзной поддержке того же НКВД.

О роскошной — по тем временам — квартире на улице Масанчи уже упоминалось. 25 школа имени Дзержинского, где учился будущий вождь либеральных демократов, тоже была своего рода элитной, там учились отпрыски местных чекистов. В первый класс он пришёл под именем Владимира Андреевича Эйдельштейна, во втором стал Владимиром Владимировичем, в аттестате значился как Владимир Вольфович Жириновский.

Никто из опрошенных приятелей и одноклассников не вспомнил фамилию Эйдельштейн, для них он был только Жирик. По их рассказам, мальчик был склонен к скандальным выходкам, а один из одногруппников по детскому саду поведал, что его, часто, впадавшего в буйство, иногда приходилось отливать водой. «Он забирался под кровать и часами лежал там, а босая нога торчала наружу, мы щекотали его за пятку, он взвизгивал и лягался! «— поделился интимной деталью свидетель и очевидец тех дней.

Вероятно, всё же был высокопоставленный покровитель из верхушки казахстанского ГБ, связанный особыми обязательствами перед вдовой Андрея Жириновского. Иначе трудно объяснить, как выпускнику алматинской школы, не блиставшему яркими способностями, не медалисту, не победителю олимпиад, удалось сходу попасть в московский вуз, да не какой-нибудь, а в Институт восточных языков МГУ, студентами которого в разное время были: академик Евгений Примаков, телеобозреватель Владимир Цветов, звезда НТВ Евгений Киселёв, сын советского классика Алексей Симонов. Борис Акунин, учившийся там же, в одном из интервью дал понять, что студенты этого привилегированного колледжа всегда были в поле зрения спецслужб, которые набирали оттуда рекрутов, отмеченных печатью интеллекта. Кто-то отказывался, иные соблазнялись. Следуя логике своей версии, допускаю, что Жириновский был из тех, кто согласился.

На четвёртом курсе он прибыл в турецкий город Искендерун, где недавно был построен — при помощи СССР — огромный металлургический комбинат, работающий и по сей день. Вскоре переводчика-практиканта арестовали. Тёмная история, но, вполне вероятно, что начинающего шпиона быстро вычислила турецкая контрразведка. В таком случае, Жириновский хватил горя во время заключения; знакомый гебист рассказывал, что они творили с такими птенцами.

Похоже, Джеймса Бонда из него не вышло, и он стал тем, кем он стал.

4

Я равнодушен к личности ВВЖ. Никогда его не видел даже издали, о чём ничуть не сожалею.

К его ковёрным прыжкам и ужимкам отношусь с брезгливостью. Говорят, он похож на Пуришкевича, который позволял себе такую же поведенческую эксцентрику, но я читал речи депутата той, ушедшей в прошлое Государственной Думы, и невольно слышал брызжущие бешеной пеной словоизвержения депутата Думы нынешней. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Нет, он не родственник Пьеро, Пульчинеллы или Педролино. Он обычный балаганный Петрушка с пищиком в горле.

Но вот поди ж ты, людя́м нравится.

Бедные люди.

Вот он с грехом пополам упокоился, почил в бозе, чуток не дотянув до 76 дня рождения — на исходе второй недели Великого поста.

И восплакали о нём те, что схожи с ним по образу и подобию его.

Но Петрушка бессмертен. Он тот, кто смертию смерть поправ.

И восславят его те, что с пищиком в горле, и нет на них ни креста, ни Христа.

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